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Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
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Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama
Foto: NOVA TV
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Doznajte što vas očekuje u ponedjeljak u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago u plamenu', 'San snova', 'Plamen ljubavi'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Shrvan Hicraninom smrću, Aşır više ne može obuzdati bijes te nakon sukoba s Akifom svu mržnju usmjerava prema Ziyanu. Odlučan je da njegov otac plati za sve što je učinio, a u obračunu mu se pridružuje i Serhat. 

La Promesa

HRT1 13:20

Foto: HRT

Leocadia nevoljko dopusti da Ángela ide na zabavu markiza De Andújara s Lorenzom. Curro pokušava umiriti voljenu i kaže joj da je Margarita obećala pomoći im da spriječe vjenčanje.

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Spasitelji reagiraju na dojavu o lančanom sudaru na autocesti. Cruz otkriva da je među žrtvama i njegova djevojka Chloe. Casey se sve više zbližava s Naomi.

Daleki grad 

NOVA TV 20:25

Foto: Nova TV

Dok se sukobi unutar obitelji Albora još nisu smirili, pojavljuje se nova prijetnja koja dodatno komplicira Cihanovu situaciju. Opasnost dolazi od Bugara, zbog čega se pred njim otvara novi front.

San snova 

RTL 20:15

Sve je gotovo i prije nego što je počelo. Helena i Zvonimir u potrazi su za Dizelom, Bubalo pokušava utišati medije, a Alen ima problema sa samim sobom. Goranova otpremnina postaje upitna, on pokušava na svaki način dobiti otkaz.

Plamen ljubavi 

HRT1 12:30

Helena prilazi Miguelu s testom na trudnoću u ruci. Potištena je jer je test negativan. Miguel je pokuša oraspoložiti i traži njezinu pomoć pri organizaciji cateringa za svečano otvorenje ekohotela.

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