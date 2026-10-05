Evo što će u ponedjeljak biti u vašim omiljenim sapunicama

Divlje pčele

RTL 20:15

Prošlo je šest godina. Iako u Vrilu svira neka nova glazba i odjeća je modernija, kosa kraća, a štikle više, sve je zapravo po starom. Ivica je i dalje u bolnici.

La promesa

HRT 1 13:26

Santos je šokiran zbog majčine smrti. Martina priprema izlaganje za upravni odbor Zaklade, Julieta se svađa s Cirom, a María priznaje Carlu svoju prošlost sa Samuelom. Ángela traži od Leocadije da otpusti Cristóbala.

Chicago u plamenu

RTL 2 19:20

Obiteljski prijatelj traži od Herrmanna savjet za otvaranje bara. Napetosti između Emme i Violet rastu, a Kidd se trudi održati tim na okupu. Dok Mouch i Ritter rade na rješavanju misterija ubojstva, Severide i Cruz gase požar u kamionu s hranom.

Slučajna obitelj

NOVA TV 21:20

Josip je zatečen što vidi Kseniju, a i ona što vidi njega, pogotovo s puškom u rukama. Ksenija dolazi do vile koju ne prepoznaje te joj se vraćaju sjećanja na tužne uspomene. Slavica je dovodi pred nespremnu Korinu koju naziva Ksenijinom snahom. Mještani su još uvijek u strahu zbog divljih pasa u mjestu. Vito puca u sve što se miče, dok mu Boris pokušava oduzeti pušku

Plamen ljubavi

HRT1 12:30

U hotelu Eduardo ulazi u Zéovu sobu i oni razgovaraju o dolasku nove pošiljke. Eduardo sve odobrava, ali upozorava na oprez zbog policije. Daje Zéu rok od 48 sati da ubije Joãa. Tomás potraži Bé jer je zabrinut za nju. Ona je na rubu živaca i govori da ne zna može li podnijeti još jednu tajnu, što u Tomásu budi znatiželju.

Kumovi

NOVA TV 20:20

Ivka s Vinkom i Gotovcima odlazi u Zagreb na ostavinsku raspravu. Na ostavinskoj svi prisutni dožive šok. Zvone, ljutit na Anđelu zbog slikanja s Grabovcem, okreće ploču i izazove ljubomoru u njoj. Martin i Milica shvaćaju da konačnu odluku o mjestu domaćinu Europske smotre ruralne kulture donosi komisija koja dolazi za mjesec dana.