Obavijesti

Show

Komentari 0
NOVI OBRATI I PROBLEMI

Serije 'Kumovi' i 'U dobru i zlu' vraćaju se na male ekrane: Evo što će biti u novim epizodama!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Serije 'Kumovi' i 'U dobru i zlu' vraćaju se na male ekrane: Evo što će biti u novim epizodama!
6
Foto: Jeffrey Jemric

Omiljene serije Nove TV vraćaju se na male ekrane nakon blagdanske stanke. 'Kumovi' donose nove probleme i neočekivane obrate, dok je serija 'U dobru i zlu' ispunjena tajnama...

Admiral

Nakon blagdanske stanke, omiljena serija Nove TV “Kumovi” večeras se vraća na male ekrane i donosi nove zaplete koji će ponovno potresti Zaglave. Stari odnosi, novi problemi i neočekivani obrati donijet će svježu dinamiku i nove izazove likovima koje je publika kroz godine snažno zavoljela.

Kumovi
Foto: Luka Dubroja

Lovre Kondža, koji utjelovljuje lik Martina Akrapa, najavljuje zanimljiv preokret u razvoju svog lika: “Od Martina gledatelji mogu uskoro očekivati drastičnu promjenu. U jednom trenutku malo promijeni svoj karakter lika i to me jako veseli.” 

OMILJENE SERIJE Poznato kad se serije 'Kumovi' i 'U dobru i zlu' vraćaju na TV
Poznato kad se serije 'Kumovi' i 'U dobru i zlu' vraćaju na TV

Ecija Ojdanić, gledateljima dobro poznata kao Mirjana Bogdan, otkriva kako publiku očekuju snažni i dinamični zapleti.

NovaTV_Kumovi_2024_siri
Foto: IGOR_DUGANDZIC

- Pisci nam smišljaju fenomenalne zaplete, pa su takve pripremili i za nove epizode. Ono što sigurno mogu garantirati je da nikome neće biti dosadno - otkriva.

Što će biti u seriji 'U dobru i zlu'? 

Odmah nakon “Kumova” gledatelji će moći pratiti i seriju U dobru i zlu. Nove dileme i svakodnevni izazovi stavit će likove pred teške odluke i pokazati koliko dugo tajne mogu ostati skrivene. Dok se jedne tajne razotkrivaju, druge tek prijete isplivati na površinu, a obitelj Srića iz problema u problem ulazi bez predaha. 

VELIKA ULOGA Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev: 'Godinama sam veći dio dana Luce nego Uršula...'
Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev: 'Godinama sam veći dio dana Luce nego Uršula...'

Iza Veljka Sriće niz je događaja koji su ga doveli do samoga ruba. Nakon svega što je prošao, gledatelje je u posljednjoj emitiranoj epizodi ostavio bez daha – scena u kojoj drži pištolj uperen u glavu svog neprijatelja jasno je pokazala da više nema povratka na staro.

Foto: Jeffrey Jemric

- Bit će još velikih zapleta, ponajviše oko naše kuće. Gubitak kuće je jasan i poražavajući udarac za Veljka. A Crni će, kao i uvijek, nastaviti stvarati nemire - najavljuje Filip Juričić

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sanja iz 'Ljubav na selu' otkrila je jesu li ona i Robert u vezi: 'Veselimo se našem susretu...'
IZNENADIT ĆE GA

Sanja iz 'Ljubav na selu' otkrila je jesu li ona i Robert u vezi: 'Veselimo se našem susretu...'

Svakodnevno se čujemo, često videopozivima. Dosta sam udaljena od njega, živim na sjeveru Njemačke, ali planiram ga iznenaditi za rođendan koji je 22. veljače, otkrila je
Znaš li tko sam? Odrasla je uz Josipa Broza Tita, a ozljeda je stajala baletne karijere...
GLUMICA I REDATELJICA

Znaš li tko sam? Odrasla je uz Josipa Broza Tita, a ozljeda je stajala baletne karijere...

Najviše je vremena s djedom provodila na Brijunima tijekom školskih praznika. Za odličan uspjeh u školi nagradio ju je papagajem Kokijem
’Svadba’ zaista izvlači od ljudi nemoguće. Gospođa sa psom u kino, a Maja Šuput bez Šime...
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ

’Svadba’ zaista izvlači od ljudi nemoguće. Gospođa sa psom u kino, a Maja Šuput bez Šime...

Neki entuzijasti već su dvaput pogledali film, tjednima unaprijed dvorane su rasprodane, klasični primjer poštapalice 'traži se karta više'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026