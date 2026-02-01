Serije 'Kumovi' i 'U dobru i zlu' vraćaju se na male ekrane: Evo što će biti u novim epizodama!

Nakon blagdanske stanke, omiljena serija Nove TV “Kumovi” večeras se vraća na male ekrane i donosi nove zaplete koji će ponovno potresti Zaglave. Stari odnosi, novi problemi i neočekivani obrati donijet će svježu dinamiku i nove izazove likovima koje je publika kroz godine snažno zavoljela.

Foto: Luka Dubroja

Lovre Kondža, koji utjelovljuje lik Martina Akrapa, najavljuje zanimljiv preokret u razvoju svog lika: “Od Martina gledatelji mogu uskoro očekivati drastičnu promjenu. U jednom trenutku malo promijeni svoj karakter lika i to me jako veseli.”

Ecija Ojdanić, gledateljima dobro poznata kao Mirjana Bogdan, otkriva kako publiku očekuju snažni i dinamični zapleti.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

- Pisci nam smišljaju fenomenalne zaplete, pa su takve pripremili i za nove epizode. Ono što sigurno mogu garantirati je da nikome neće biti dosadno - otkriva.

Što će biti u seriji 'U dobru i zlu'?

Odmah nakon “Kumova” gledatelji će moći pratiti i seriju “U dobru i zlu”. Nove dileme i svakodnevni izazovi stavit će likove pred teške odluke i pokazati koliko dugo tajne mogu ostati skrivene. Dok se jedne tajne razotkrivaju, druge tek prijete isplivati na površinu, a obitelj Srića iz problema u problem ulazi bez predaha.

Iza Veljka Sriće niz je događaja koji su ga doveli do samoga ruba. Nakon svega što je prošao, gledatelje je u posljednjoj emitiranoj epizodi ostavio bez daha – scena u kojoj drži pištolj uperen u glavu svog neprijatelja jasno je pokazala da više nema povratka na staro.

Foto: Jeffrey Jemric

- Bit će još velikih zapleta, ponajviše oko naše kuće. Gubitak kuće je jasan i poražavajući udarac za Veljka. A Crni će, kao i uvijek, nastaviti stvarati nemire - najavljuje Filip Juričić