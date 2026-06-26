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Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV

Piše 24sata,
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Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV
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Foto: Nova TV

Nove epizode serije 'Daleki grad' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!

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Alya sanja da joj Boran odvodi Deniza, a san je toliko uznemiri da se probudi uvjerena kako bi se njezina najveća noćna mora mogla ostvariti. Dok mora donijeti najtežu odluku u životu, Cihan joj pruža bezuvjetnu podršku i obećava da će je zaštititi.

Boran ne odustaje od borbe za sina te se poziva na sudsku odluku kako bi ponovno ostao nasamo sa sinom, no Alya odlučno odbija njegov zahtjev. Cihan zato odlučuje uzvratiti Boranu istom mjerom te pokreće plan kojim želi dokazati njegovu prijevaru i jednom zauvijek očistiti Alyino ime.

Foto: Nova TV

U međuvremenu Kaya prolazi kroz pravu agoniju kada ugleda Demira kako odvodi Zerrin i povjeruje da ju je oteo. Dok očajnički pokušava doznati gdje se nalazi, Zerrin napokon dobiva priliku zagrliti svoju tek rođenu kćer Šimal. Emotivan susret majke i djeteta kratko traje jer Demir jasno daje do znanja da upravo on odlučuje o njihovoj sudbini te Zerrin postavlja nove uvjete ako želi ostati uz svoju kćer.

Novu epizodu serije „Daleki grad“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!

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