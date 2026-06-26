Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 21:20

Nakon napada na Melek, Serhat je sve svjesniji da se sukobi oko njega više ne mogu riješiti bijegom. Akif ga uvjerava da Melek mora otići iz Urfe jer će je, ostane li uz njega, neprijatelji koristiti kao njegovu najveću slabost.

Foto: ulgen.blue

La Promesa

HRT1 13:20

Jacobo odluči reći Adrianu istinu o Catalininim pismima koju je otkrio. Teresa postane glavna sluškinja na La Promesi. Curro kaže Ángeli da će nakon tajnog vjenčanja otići s La Promese.

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Chicago P.D.

RTL 2 20:10

Tim je na tragu provalnicima u kuće. Udružuje se s detektivom Borkowskim, starim Ruzekovim prijateljem, a kako slučaj napreduje, tako se Torres sukobljava s Borkowskim zbog različitog pristupa rješavanju slučaja.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Promjene u Zerrininu ponašanju počinju zabrinjavati Fidan, koja se odlučuje suočiti s istinom. Dok potraga za odgovorima dovodi do novih sukoba između dviju obitelji, dolazi i dan razvoda Alye i Borana.

Foto: NOVA TV

San snova

RTL 20:15

Jasna shvati da je klub u puno većim dugovima od Bubalovih predviđanja. Stoga u pomoć zove Maju. Alen sve bolje surađuje s igračima, a posebno mu je drag Mateo. Mirko radi Bubala ulazi u novi posao s nekretninama. Simpatije Hermana i Kristine odrazit će se na njihovu djecu, ali i prouzročiti sukob.