Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo što vas ovog petka čeka u vašim omiljenim sapunicama
4
Foto: ulgen.blue

Doznajte što vas ovog petka, 26. lipnja, očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.', 'San snova', 'Daleki grad', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Nasljednik 

NOVA TV 21:20

Nakon napada na Melek, Serhat je sve svjesniji da se sukobi oko njega više ne mogu riješiti bijegom. Akif ga uvjerava da Melek mora otići iz Urfe jer će je, ostane li uz njega, neprijatelji koristiti kao njegovu najveću slabost.

Foto: ulgen.blue

La Promesa

HRT1 13:20

Jacobo odluči reći Adrianu istinu o Catalininim pismima koju je otkrio. Teresa postane glavna sluškinja na La Promesi. Curro kaže Ángeli da će nakon tajnog vjenčanja otići s La Promese.

Foto: HRT

Chicago P.D. 

RTL 2 20:10

Tim je na tragu provalnicima u kuće. Udružuje se s detektivom Borkowskim, starim Ruzekovim prijateljem, a kako slučaj napreduje, tako se Torres sukobljava s Borkowskim zbog različitog pristupa rješavanju slučaja.

DNEVNI PREGLED Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama
Evo što će ovog četvrtka biti u vašim omiljenim sapunicama

Daleki grad 

NOVA TV 20:20

Promjene u Zerrininu ponašanju počinju zabrinjavati Fidan, koja se odlučuje suočiti s istinom. Dok potraga za odgovorima dovodi do novih sukoba između dviju obitelji, dolazi i dan razvoda Alye i Borana.

Foto: NOVA TV

San snova 

RTL 20:15

Jasna shvati da je klub u puno većim dugovima od Bubalovih predviđanja. Stoga u pomoć zove Maju. Alen sve bolje surađuje s igračima, a posebno mu je drag Mateo. Mirko radi Bubala ulazi u novi posao s nekretninama. Simpatije Hermana i Kristine odrazit će se na njihovu djecu, ali i prouzročiti sukob.

Foto: RTL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bujna vatrena navijačica Magdalena bodri nogometaše, a evo kako je prije izgledala
BISTE LI JE PREPOZNALI?

FOTO Bujna vatrena navijačica Magdalena bodri nogometaše, a evo kako je prije izgledala

Navijačica Magdalena Keškić privukla je pozornost javnosti nakon Svjetskom prvenstvu u Katru zbog zanimljivog izgleda, a ni sada nije ostala 'dužna' svojim pratiteljima na društvenim mrežama.
Dugo ga nismo vidjeli! Mate Bulić pozvao obožavatelje na malonogometni turnir kod Livna
RIJETKO POJAVLJIVANJE

Dugo ga nismo vidjeli! Mate Bulić pozvao obožavatelje na malonogometni turnir kod Livna

U videu pjevač u ležernom izdanju sjedi na terasi uz pogled na more te sve srdačno poziva na malonogometni turnir koji će se održati u mjestu Orguz
Pjevač Cubisma nakon potresa u Venezueli: 'Sve se treslo, pokušavao sam doći do obitelji'
ZA 24SATA

Pjevač Cubisma nakon potresa u Venezueli: 'Sve se treslo, pokušavao sam doći do obitelji'

Odmah sam saznao što se dogodilo. Bio sam na internetu kad je netko objavio da se prije pet minuta dogodio potres. Prvo sam pokušavao dobiti sestru, nije mi se javljala, rekao nam je Ricardo Luque

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026