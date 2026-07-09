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Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV

Piše 24sata,
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Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV
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Foto: Nova TV
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Nove epizode serije 'Daleki grad' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!

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Dok se Cihan oporavlja u bolnici i unatoč upozorenjima liječnika odlučuje otići na sud, Alya se priprema za presudno ročište koje će odlučiti o njezinoj budućnosti s Denizom. Iako joj Cihan obećava da će, bez obzira na ishod, učiniti sve kako bi joj vratio sina, Alya je prisiljena donijeti odluku koja bi mogla zauvijek promijeniti njihove živote.

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Dok Cihan svim silama pokušava oslabiti Borana i Ecmela, njihovi protivnici dobivaju neočekivanu pomoć koja ponovno mijenja odnos snaga.

Foto: Nova TV

Alya i Cihan ostaju ujedinjeni unatoč svim iskušenjima, no svaki njihov novi korak donosi još veći rizik. Nove epizode serije 'Daleki grad' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!

Foto: Nova TV

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