Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV

Dok se Cihan oporavlja u bolnici i unatoč upozorenjima liječnika odlučuje otići na sud, Alya se priprema za presudno ročište koje će odlučiti o njezinoj budućnosti s Denizom. Iako joj Cihan obećava da će, bez obzira na ishod, učiniti sve kako bi joj vratio sina, Alya je prisiljena donijeti odluku koja bi mogla zauvijek promijeniti njihove živote.

Dok Cihan svim silama pokušava oslabiti Borana i Ecmela, njihovi protivnici dobivaju neočekivanu pomoć koja ponovno mijenja odnos snaga.

Foto: Nova TV

Alya i Cihan ostaju ujedinjeni unatoč svim iskušenjima, no svaki njihov novi korak donosi još veći rizik. Nove epizode serije 'Daleki grad' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20:15 na Novoj TV!