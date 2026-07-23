Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad' na Novoj TV

Nakon dramatičnih događaja, obitelj Albora napokon odahne kada liječnici potvrde da su Nare i njezina nerođena beba izvan životne opasnosti.

Dok se Alya ponovno ujedinjuje s Denizom, na sudu se odlučuje o Boranovoj sudbini. Unatoč svjedočenju vlastite majke, neočekivani razvoj događaja dovodi do njegova puštanja na slobodu.

Foto: NOVA TV

Nedugo zatim Boran se pojavljuje pred vratima konaka i zahtijeva da mu odmah predaju Deniza. Pozivajući se na odluku o skrbništvu, dolazi u pratnji policije i socijalne službe, uvjeren da će sina odvesti sa sobom.

No prije nego što sukob izmakne kontroli, Alya ga pokušava urazumiti i moli da ne traumatizira dječaka još jednom. Boran tada pred Alyu postavlja šokantan uvjet. Novu epizodu serije 'Daleki grad' gledajte večeras od 20:15 na Novoj TV!