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Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad': Prošlost prijeti uništiti Cihanovu budućnost

Piše 24sata,
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Evo što će večeras biti u seriji 'Daleki grad': Prošlost prijeti uništiti Cihanovu budućnost
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Foto: NOVA TV
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Nove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!

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Neočekivani susret s Meryem vraća Cihana u najbolniji dio njegove prošlosti. Dok mu ona napokon otkriva što se dogodilo nakon njihova rastanka i kako je završila iza rešetaka, Cihan shvaća da joj ne može okrenuti leđa.

Njegov potez izaziva novu buru među članovima obitelji, a Alya se sve teže nosi s osjećajem da Meryem ponovno zauzima važno mjesto u Cihanovu životu. U međuvremenu Boran nastavlja povlačiti poteze iz sjene i priprema teren za novi obračun.

Foto: NOVA TV

Dok se obitelj Albora suočava s novim napetostima, Fidan odlučno kreće u obračun s Ecmelom i odbija povući zahtjev za razvod, a Cihan očajnički pokušava pronaći način da iz zatvora izvuče Sadakat i konačno razotkrije Boranove zločine prije nego što bude prekasno. Nove epizode serije „Daleki grad“ ne propustite večeras od 20:15 na Novoj TV!

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