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Evo što će večeras biti u seriji 'Nasljednik': Serhat i Melek napokon se zbližili, ali onda...

Piše 24sata,
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Evo što će večeras biti u seriji 'Nasljednik': Serhat i Melek napokon se zbližili, ali onda...
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Foto: ONAT ARPAT
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Novu uzbudljivu epizodu serije „Nasljednik“ ne propustite, od 21:15 večeras na Novoj TV!

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Nakon šokantnih otkrića koja su uzdrmala njihove živote, Melek i Serhat pokušavaju pronaći oslonac jedno u drugome, ali odgovori koje traže donose još više pitanja. Dok Melek teško prihvaća mogućnost da je Sevde njezina biološka majka, osjeća se izgubljeno i rastrgano između prošlosti koju je poznavala i istine koja joj se iznenada otkriva.

Dok njihova ljubav prolazi novu kušnju, Yıldız potajno promatra njihovu bliskost i uvjerena je da će uskoro doći njezin trenutak. Istodobno se vraća roditeljskom domu, nadajući se pomirenju s ocem Ziyanom nakon neugodnih događaja koji su obilježili zajedničku večeru.

Foto: ONAT ARPAT

Majka Meryem uvjerava je da će joj otac oprostiti, ali pod jednim uvjetom. Yıldız s olakšanjem prihvaća mogućnost da ponovno zadobije očevu naklonost, ne sluteći kakvo je iskušenje čeka. Novu uzbudljivu epizodu serije „Nasljednik“ ne propustite, od 21:15 večeras na Novoj TV!

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