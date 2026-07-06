Evo što će večeras biti u seriji 'Nasljednik': Sevde pred svima otkriva da je Melenkina majka

Pred okupljenim članovima obitelji, Sevde prekida šutnju i izgovara riječi koje izazivaju nevjericu! Tvrdi da je upravo ona Melekina biološka majka te optužuje Sultan da joj je prije mnogo godina oduzela dijete.

Dok jedni njezine riječi smatraju još jednim ispadom žene koju su godinama nazivali ludom, drugi prvi put počinju sumnjati da se iza cijele priče doista krije strašna istina. Melek, slomljena svim što je čula, odbija prihvatiti da njezin život postane predmet tuđih obračuna i odlučuje udaljiti se kako bi sama pronašla odgovore koje godinama traži.

Foto: ONAT ARPAT

Istodobno, odnosi među zaraćenim obiteljima dodatno se pogoršavaju. Ziyan i Aşır napuštaju konak poniženi i bijesni, uvjereni da ih je Serhat javno osramotio. Najveću cijenu ponovno plaća Yıldız, koju se vlastita obitelj odriče smatrajući je odgovornom za sramotu koju su doživjeli. Novu epizodu turske hit serije „Nasljednik“ ne propustite večeras od 21:15 na Novoj TV!