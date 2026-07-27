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Evo što će večeras biti u seriji 'Nasljednik': Yıldız otkriva pismo s velikom tajnom

Piše 24sata,
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Evo što će večeras biti u seriji 'Nasljednik': Yıldız otkriva pismo s velikom tajnom
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Foto: ONAT ARPAT
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Novu epizodu ne propustite od 21:15 na Novoj TV

Admiral

Nakon što je teško ranjen, Serhat se bori za život, a njegova obitelj i najbliži u neizvjesnosti iščekuju hoće li se probuditi iz kome. Slomljena Melek, koja nosi njihovo dijete, odbija izgubiti nadu te očajnički traži način da mu spasi život, dok Yıldız ne odustaje od želje da ga ponovno vidi, uvjerena da njihova priča još nije završila.

Foto: ONAT ARPAT

U sjeni borbe za Serhatov život, Akif preuzima vodstvo nad obitelji i započinje nemilosrdan lov na Aşıra. Istodobno Aşır, ne sluteći da cijelo vrijeme razgovara s legendarnim Babahanom, suočava se s istinom o osveti. Yıldız u međuvremenu dolazi do pisma koje krije opasnu tajnu i moglo bi iz temelja uzdrmati odnose u konaku, no za pomoć će morati zatražiti upravo Melek.

Hoće li se Serhat vratiti svojim najmilijima prije nego što novi sukobi odnesu još života, ne propustite doznati u novoj epizodi serije 'Nasljednik', večeras od 21:15 na Novoj TV.

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