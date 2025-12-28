Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje dobre zabave – od uzbudljivih kvizova i sportskih prijenosa do filmskih hitova s najvećim zvijezdama. Donosimo pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima i preporuku najboljih filmova na specijaliziranim filmskim programima.

HRT 1

HRT 1 večer započinje informativnim "Dnevnikom 2" u 19:00, a zatim slijedi napeta "Superpotjera" – kviz koji okuplja najbolje natjecatelje. Prava poslastica stiže u 21:17 s blockbusterom "Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje", dok kasnije možete pogledati i dokumentarac o Celine Dion.

19:00 Dnevnik 2

20:15 Superpotjera

21:17 Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 u 20:15 očekuje vas inspirativni dokumentarac "Celine Dion: Srce ne odustaje" koji otkriva emotivnu priču slavne pjevačice. Za ljubitelje sporta, u 21:15 slijedi "Teniski genijalci", a večer završava uz kriminalističku seriju "Foyleov rat".

20:15 Celine Dion: Srce ne odustaje

21:15 Teniski genijalci

22:59 Foyleov rat

RTL

RTL večeras donosi pravu sportsku groznicu – u 20:15 gledamo prijenos rukometne utakmice Hrvatska - Sjeverna Makedonija, a nakon toga, u 22:15, napeti triler "Paukova zavjera".

20:15 Rukomet (M): Hrvatska - Sjeverna Makedonija

22:15 Paukova zavjera

Nova TV

Nova TV nudi filmsku večer – u 20:15 na rasporedu je akcijska komedija "Vjenčanje za umrijeti", a od 22:10 uživajte u spektakularnom "Herkulu" s Dwaynom Johnsonom. Za one koji ostaju budni, tu je i akcijski "Tiha noć" od 23:50.

20:15 Vjenčanje za umrijeti

22:10 Herkul

23:50 Tiha noć

RTL 2

RTL 2 večer rezervira za ljubitelje serija – od 18:40 gledamo "Dr. House", a zatim od 20:15 dva uzastopna nastavka popularne "Chicago P.D.". Smijeha neće nedostajati uz "Teoriju velikog praska" i "Prijatelje".

18:40 Dr. House

20:15 Chicago P.D.

21:05 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:50 Dva i pol muškarca

Foto: YouTube/screenshot

Doma TV

Doma TV donosi odličan filmski program – u 20:00 uživajte u dirljivoj drami "Čovjek zvan Otto" s Tomom Hanksom, a od 22:05 opustite se uz romantičnu komediju "Dva tjedna za ljubav" sa Sandrom Bullock i Hughom Grantom.

20:00 Čovjek zvan Otto

22:05 Dva tjedna za ljubav

Foto: Nova Tv

Najbolji filmovi večeri na specijaliziranim kanalima:

"Erin Brockovich" (Star Movies, 20:00) – Julia Roberts u Oscarom nagrađenoj ulozi žene koja se bori protiv korporativne nepravde.

"Moćni Joe Young" (Star Movies, 22:45) – avanturistička priča o djevojci i njezinu prijatelju gorili.

"Robin Hood" (CineStar A&T, 11:50, repriza u večernjem terminu) – moderna verzija legende o Robinu Hoodu s Taronom Egertonom.

"Radikalno" (Cinemax 2, 10:50, repriza u večernjem terminu) – inspirativna drama o učitelju koji mijenja živote djece u Meksiku.

"Preglup i pregluplji" (CineStar Prem. 1, 11:30, repriza u večernjem terminu) – urnebesna komedija s Jimom Carreyjem i Jeffom Danielsom.