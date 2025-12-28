Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Evo što gledati večeras na TV-u

Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: Nova Tv

Donosimo pregled najvažnijih TV događanja večeras, 28. prosinca, na glavnim kanalima uz izbor najboljih filmova na specijaliziranim programima. Otkrijte što ne smijete propustiti!

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje dobre zabave – od uzbudljivih kvizova i sportskih prijenosa do filmskih hitova s najvećim zvijezdama. Donosimo pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima i preporuku najboljih filmova na specijaliziranim filmskim programima.

HRT 1

HRT 1 večer započinje informativnim "Dnevnikom 2" u 19:00, a zatim slijedi napeta "Superpotjera" – kviz koji okuplja najbolje natjecatelje. Prava poslastica stiže u 21:17 s blockbusterom "Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje", dok kasnije možete pogledati i dokumentarac o Celine Dion.

19:00 Dnevnik 2
20:15 Superpotjera
21:17 Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 u 20:15 očekuje vas inspirativni dokumentarac "Celine Dion: Srce ne odustaje" koji otkriva emotivnu priču slavne pjevačice. Za ljubitelje sporta, u 21:15 slijedi "Teniski genijalci", a večer završava uz kriminalističku seriju "Foyleov rat".

20:15 Celine Dion: Srce ne odustaje
21:15 Teniski genijalci
22:59 Foyleov rat

RTL 

RTL večeras donosi pravu sportsku groznicu – u 20:15 gledamo prijenos rukometne utakmice Hrvatska - Sjeverna Makedonija, a nakon toga, u 22:15, napeti triler "Paukova zavjera".

20:15 Rukomet (M): Hrvatska - Sjeverna Makedonija
22:15 Paukova zavjera

Nova TV 

Nova TV nudi filmsku večer – u 20:15 na rasporedu je akcijska komedija "Vjenčanje za umrijeti", a od 22:10 uživajte u spektakularnom "Herkulu" s Dwaynom Johnsonom. Za one koji ostaju budni, tu je i akcijski "Tiha noć" od 23:50.

20:15 Vjenčanje za umrijeti
22:10 Herkul
23:50 Tiha noć

RTL 2

RTL 2 večer rezervira za ljubitelje serija – od 18:40 gledamo "Dr. House", a zatim od 20:15 dva uzastopna nastavka popularne "Chicago P.D.". Smijeha neće nedostajati uz "Teoriju velikog praska" i "Prijatelje".

18:40 Dr. House
20:15 Chicago P.D.
21:05 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:50 Dva i pol muškarca

Foto: YouTube/screenshot

Doma TV 

Doma TV donosi odličan filmski program – u 20:00 uživajte u dirljivoj drami "Čovjek zvan Otto" s Tomom Hanksom, a od 22:05 opustite se uz romantičnu komediju "Dva tjedna za ljubav" sa Sandrom Bullock i Hughom Grantom.

20:00 Čovjek zvan Otto
22:05 Dva tjedna za ljubav

Foto: Nova Tv

Najbolji filmovi večeri na specijaliziranim kanalima:

"Erin Brockovich" (Star Movies, 20:00) – Julia Roberts u Oscarom nagrađenoj ulozi žene koja se bori protiv korporativne nepravde.

"Moćni Joe Young" (Star Movies, 22:45) – avanturistička priča o djevojci i njezinu prijatelju gorili.

"Robin Hood" (CineStar A&T, 11:50, repriza u večernjem terminu) – moderna verzija legende o Robinu Hoodu s Taronom Egertonom.

"Radikalno" (Cinemax 2, 10:50, repriza u večernjem terminu) – inspirativna drama o učitelju koji mijenja živote djece u Meksiku.

"Preglup i pregluplji" (CineStar Prem. 1, 11:30, repriza u večernjem terminu) – urnebesna komedija s Jimom Carreyjem i Jeffom Danielsom.

