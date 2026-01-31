Evo što gledati večeras na TV-u

Subotnja večer pred ekranom donosi pregršt uzbuđenja, zabave i napetih trenutaka! Provjerili smo što vas očekuje na glavnim domaćim kanalima i izdvojili najvažnije emisije, serije i filmske hitove koje ne smijete propustiti. Evo što vas čeka u udarnom terminu!

HRT 1

Na HRT 1 večer počinje informativno uz Dnevnik 2 u 19:00, a od 20:15 uživo pratite dodjelu Medijske nagrade Zlatni Studio 2026. Nakon toga, u 22:10, slijedi nova epizoda hvaljene dramske serije "SRAM". Za ljubitelje kasnovečernjeg filma, tu je "Crni član Ku-Klux-Klana" od 23:21.

19:00 Dnevnik 2

20:15 Medijska nagrada Zlatni Studio 2026.

22:10 SRAM (serija)

23:21 Crni član Ku-Klux-Klana (film)

Foto: HRT

HRT 2

Sportski entuzijasti ne smiju propustiti prijenos vaterpola – Europsko prvenstvo za žene: Hrvatska - Francuska od 18:18. Večer nastavlja u dokumentarnom tonu s "Škotski otoci s Benom Fogleom" (20:21) i "Arktički uspon s Alexom Honnoldom" (21:26), dok zabavu zaokružuje talk show "Graham Norton i gosti" u 22:16.

18:18 Vaterpolo: Hrvatska - Francuska

20:21 Škotski otoci s Benom Fogleom

21:26 Arktički uspon s Alexom Honnoldom

22:16 Graham Norton i gosti

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

RTL

Subota na RTL-u rezervirana je za obiteljsko-informativni blok u 19:00 s emisijom "RTL Danas", a od 20:15 uživajte u akcijskoj komediji "Smrtonosno oružje 3". Za one željne napetosti, od 22:45 slijedi triler "Prevoditeljica".

19:00 RTL Danas

20:15 Smrtonosno oružje 3 (film)

22:45 Prevoditeljica (film)

NOVA TV

NOVA TV donosi magazin "Provjereno" u 18:00, a potom informativni "Dnevnik Nove TV" od 19:00. U 20:15 očekuje vas akcijski triler "Iz Pariza s ljubavlju" s Johnom Travoltom, a večer završava uz "Detektiv Knight: Iskupljenje" u 22:05.

18:00 Provjereno

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Iz Pariza s ljubavlju (film)

22:05 Detektiv Knight: Iskupljenje (film)

RTL 2

RTL 2 nudi večer ispunjenu popularnim serijama – od 18:25 "Dr. House", a od 19:55 "Chicago P.D.". U 21:45 uslijedit će urnebesna "Teorija velikog praska", a potom zabava uz "Dva i pol muškarca".

18:25 Dr. House

19:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Subotnja večer na Doma TV-u počinje spektakularnim "Supertalentu" u 17:35, a od 20:00 vas čeka napeti špijunski triler "Sjena špijuna". U 21:55 ne propustite dramu "Dugo poluvrijeme Billyja Lynna".

17:35 Supertalent

20:00 Sjena špijuna (film)

21:55 Dugo poluvrijeme Billyja Lynna (film)

Filmski hitovi večeri (izvan glavnih kanala)

"Predmet obožavanja" (Star Movies, 20:00): Romantična drama s Gwyneth Paltrow i Josephom Fiennesom koja istražuje granice između opsesije i ljubavi.

"Igra skrivača" (Star Movies, 22:25): Napeti triler s Robertom De Nirom i Dakotom Fanning u glavnim ulogama – savršeno za ljubitelje psiholoških horora.

"Sedam duša" (Viasat Kino Balkan, 21:55): Emotivna drama s Willom Smithom o iskupljenju i drugoj prilici.

"Misery" (HTV 3, 22:41): Kultni horor-triler po romanu Stephena Kinga, s Kathy Bates u Oscarom nagrađenoj ulozi.

"Transformers: Doba izumiranja" (Star Movies, 21:00): Akcijski spektakl za sve ljubitelje blockbustera i vizualnih efekata.