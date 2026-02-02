Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na domaćim kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje akcije, krimića, drame i humora! Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i serija na glavnim kanalima te preporučujemo najbolje filmove iz bogate ponude.

HRT 1

HRT 1 večer otvara omiljenim kvizom "Potjera" (18:08), a nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), slijedi zanimljiva dokumentarna serija "What's up Kina" (20:15). U 21:13 na rasporedu je nova epizoda britanske dramske serije "Obitelj Hardacre", dok za kraj večeri informativni magazin "Otvoreno" (22:05) raspravlja o aktualnim temama.

18:08 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 What's up Kina

21:13 Obitelj Hardacre

22:05 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 u 20:15 očekuje vas dokumentarac "Čudesna priroda Namibije" koji otkriva fascinantne ljepote afričke divljine. Od 21:11 uživajte u napetom akcijskom filmu "Dvanaestorica hrabrih", temeljenom na istinitim događajima iz Afganistana.

20:15 Čudesna priroda Namibije

21:11 Dvanaestorica hrabrih

RTL

RTL večeras donosi dramsku seriju "Divlje pčele" u 20:15, dok od 21:15 starta nova sezona popularnog reality showa "Gospodin Savršeni". Za kraj večeri, od 22:45, informativni "RTL Direkt".

20:15 Divlje pčele

21:15 Gospodin Savršeni

22:45 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

Na NOVA TV ne propustite sportski magazin "PSK Potez prvaka" (20:20), a odmah potom novu epizodu hit-serije "Kumovi" (20:25). Od 21:20 slijedi "U dobru i zlu", a večer završava dramom "Tajne prošlosti" (22:20).

20:20 PSK Potez prvaka

20:25 Kumovi

21:20 U dobru i zlu

22:20 Tajne prošlosti

Foto: Luka Dubroja

RTL 2

RTL 2 tradicionalno nudi dozu napetih serija: "Dr. House" (18:25 i 19:15) za ljubitelje medicinskih misterija, a od 20:05 i 21:00 uzbudljivi "Chicago P.D.". Večer završava uz humoristične klasike "Teorija velikog praska" (21:45, 22:10) i "Dva i pol muškarca" (22:25, 22:45).

18:25 Dr. House

20:05 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:25 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV večer rezervira za ljubitelje kriminalističkih serija: "Navy CIS" (18:15, 19:05), "Rookie" (19:55, 20:45) i "Blue Bloods" (21:30, 22:20). Za kasnonoćne gledatelje tu je i "S.W.A.T." (23:10).

18:15 Navy CIS

19:55 Rookie

21:30 Blue Bloods

23:10 S.W.A.T.

Foto: Raymond Liu

Od filmskih hitova večeri izdvajamo:

"Sjećanja jedne gejše" (Star Movies, 20:00): Veličanstvena drama o životu i sudbini japanske gejše, dobitnica triju Oscara.

"Nesanica" (Star Movies, 22:50): Napeta kriminalistička drama s Alom Pacinom i Robinom Williamsom.

"Red" (CineStar A&T, 21:00): Akcijska komedija s Bruceom Willisom i Helen Mirren o umirovljenim, ali opasnim agentima.

"Francuski ministar" (Cinemax 2, 21:25): Satirična komedija o političkim igrama u vrhu francuske diplomacije.

"Terminator 3: Pobuna strojeva" (CineStar Fantasy, 21:40): Kultni SF akcijski spektakl s nezaboravnim Arnoldom Schwarzeneggerom.

"Djevojka iz močvare" (Star Crime, 21:00): Emotivna drama o odrastanju i preživljavanju u divljini.