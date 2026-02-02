TV PROGRAM Pogledajte najzanimljivije sadržaje večeras 2. veljače na glavnim hrvatskim kanalima i otkrijte koje filmske hitove izdvajamo za opuštanje pred ekranom.
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras vas na domaćim kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje akcije, krimića, drame i humora! Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i serija na glavnim kanalima te preporučujemo najbolje filmove iz bogate ponude.
HRT 1
HRT 1 večer otvara omiljenim kvizom "Potjera" (18:08), a nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), slijedi zanimljiva dokumentarna serija "What's up Kina" (20:15). U 21:13 na rasporedu je nova epizoda britanske dramske serije "Obitelj Hardacre", dok za kraj večeri informativni magazin "Otvoreno" (22:05) raspravlja o aktualnim temama.
18:08 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 What's up Kina
21:13 Obitelj Hardacre
22:05 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 u 20:15 očekuje vas dokumentarac "Čudesna priroda Namibije" koji otkriva fascinantne ljepote afričke divljine. Od 21:11 uživajte u napetom akcijskom filmu "Dvanaestorica hrabrih", temeljenom na istinitim događajima iz Afganistana.
20:15 Čudesna priroda Namibije
21:11 Dvanaestorica hrabrih
RTL
RTL večeras donosi dramsku seriju "Divlje pčele" u 20:15, dok od 21:15 starta nova sezona popularnog reality showa "Gospodin Savršeni". Za kraj večeri, od 22:45, informativni "RTL Direkt".
20:15 Divlje pčele
21:15 Gospodin Savršeni
22:45 RTL Direkt
NOVA TV
Na NOVA TV ne propustite sportski magazin "PSK Potez prvaka" (20:20), a odmah potom novu epizodu hit-serije "Kumovi" (20:25). Od 21:20 slijedi "U dobru i zlu", a večer završava dramom "Tajne prošlosti" (22:20).
20:20 PSK Potez prvaka
20:25 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:20 Tajne prošlosti
RTL 2
RTL 2 tradicionalno nudi dozu napetih serija: "Dr. House" (18:25 i 19:15) za ljubitelje medicinskih misterija, a od 20:05 i 21:00 uzbudljivi "Chicago P.D.". Večer završava uz humoristične klasike "Teorija velikog praska" (21:45, 22:10) i "Dva i pol muškarca" (22:25, 22:45).
18:25 Dr. House
20:05 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:25 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV večer rezervira za ljubitelje kriminalističkih serija: "Navy CIS" (18:15, 19:05), "Rookie" (19:55, 20:45) i "Blue Bloods" (21:30, 22:20). Za kasnonoćne gledatelje tu je i "S.W.A.T." (23:10).
18:15 Navy CIS
19:55 Rookie
21:30 Blue Bloods
23:10 S.W.A.T.
Od filmskih hitova večeri izdvajamo:
"Sjećanja jedne gejše" (Star Movies, 20:00): Veličanstvena drama o životu i sudbini japanske gejše, dobitnica triju Oscara.
"Nesanica" (Star Movies, 22:50): Napeta kriminalistička drama s Alom Pacinom i Robinom Williamsom.
"Red" (CineStar A&T, 21:00): Akcijska komedija s Bruceom Willisom i Helen Mirren o umirovljenim, ali opasnim agentima.
"Francuski ministar" (Cinemax 2, 21:25): Satirična komedija o političkim igrama u vrhu francuske diplomacije.
"Terminator 3: Pobuna strojeva" (CineStar Fantasy, 21:40): Kultni SF akcijski spektakl s nezaboravnim Arnoldom Schwarzeneggerom.
"Djevojka iz močvare" (Star Crime, 21:00): Emotivna drama o odrastanju i preživljavanju u divljini.
