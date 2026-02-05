Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od napetih kvizova, hit serija do uzbudljivih filmova. Ako još niste odlučili što gledati, donosimo najvažnije preporuke za večernje sate na glavnim kanalima te izbor sjajnih filmova na specijaliziranim filmskim kanalima.

HRT 1

HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:06, a zatim slijedi "Tko želi biti milijunaš?" u 20:15 – emisija koja uvijek privlači brojne gledatelje i donosi napetost do samog kraja. Od 21:15 na rasporedu je završnica uzbudljive dramske serije "Obitelj Hardacre", dok informativni program "Otvoreno" u 22:05 donosi najvažnije teme dana.

18:06 Potjera

20:15 Tko želi biti milijunaš?

21:15 Obitelj Hardacre

22:05 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 donosi tematsku večer za ljubitelje dokumentaraca i trilera. U 20:15 gledajte "Nove tajne Pompeja: Bijeg" – fascinantnu dokumentarnu seriju, a odmah nakon toga, u 21:18, slijedi intrigantni dokumentarni film "Geni moje djece". Za ljubitelje trilera, u 22:19 počinje film "Trenutak mijenja sve".

20:15 Nove tajne Pompeja: Bijeg

21:18 Geni moje djece

22:19 Trenutak mijenja sve

RTL

Na RTL-u večer je rezervirana za ljubitelje domaćih serija i reality showa. U 20:15 počinju "Divlje pčele", dok od 21:15 možete pratiti novu sezonu "Gospodin Savršeni". Najnovije vijesti i analize donosi "RTL Direkt" u 22:35.

20:15 Divlje pčele

21:15 Gospodin Savršeni - nova sezona

22:35 RTL Direkt

NOVA TV

NOVA TV nudi bogat izbor domaće produkcije. U 20:20 ne propustite "Kumove", a od 22:20 slijedi napeta serija "Tajne prošlosti". Za kraj večeri, informirajte se uz "Večernje vijesti" i magazin "Provjereno".

20:20 Kumovi

22:20 Tajne prošlosti

23:15 Večernje vijesti

23:30 Provjereno

RTL 2

Na RTL 2 vas čeka večer prepuna akcije i humora: od 20:05 i 21:00 ne propustite "Chicago P.D.", a za opuštanje tu su "Teorija velikog praska" (21:45, 22:10) i "Dva i pol muškarca" (22:30, 22:50).

20:05 Chicago P.D.

21:00 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

DOMA TV

DOMA TV donosi večer za ljubitelje američkih krimi serija. Od 18:15 i 19:05 gledajte "Navy CIS", slijedi "Rookie" (19:55 i 20:50), a kasnije "Blue Bloods" (21:40, 22:30) i "S.W.A.T." (23:25).

18:15 Navy CIS

19:55 Rookie

21:40 Blue Bloods

23:25 S.W.A.T.

Filmski hitovi večeri

"Vjenčanje godine" (Star Movies, 20:00) – Komedija o velikoj obiteljskoj svadbi koja izmiče kontroli, uz sjajnu glumačku postavu.

"Proročanstva" (Star Movies, 21:55) – Napeti akcijski triler s elementima fantastike koji će vas držati prikovane uz ekran.

"Dina: Drugi dio" (HBO, 11:26) – Spektakularni nastavak znanstveno-fantastične sage o borbi za opstanak i moć na pješčanom planetu Arrakis.

"Ja sam majka" (CineStar Fantasy, 12:10) – Sci-fi triler o umjetnoj inteligenciji i novom početku čovječanstva.

"Pokajnik" (CineStar A&T, 11:40) – Akcijski triler s Liamom Neesonom o pljačkašu koji želi početi novi život, ali prošlost ga sustiže.

"Philadelphia" (Viasat Kino Balkan, 10:20) – Kultna drama s Tomom Hanksom o borbi za pravdu i ljudska prava.