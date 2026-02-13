Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim domaćim TV kanalima za petak 13. veljače.
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim TV ekranima očekuje prava poslastica – od spektakularnog izbora za Eurosong do akcijskih blockbustera i nezaboravnih filmskih klasika. Pročitajte naš pregled najvažnijih večernjih sadržaja i odaberite što ćete gledati!
HRT 1
HRT 1 večeras je u znaku glazbe i zabave! U 20:15 počinje drugo polufinale Dore 2026., gdje će se birati hrvatski predstavnik za Eurosong. Nakon glazbenih uzbuđenja, od 23:07 pogledajte napeti kriminalistički film "Noćni lovac".
20:15 Dora 2026. - izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, 2. polufinale
23:07 Noćni lovac
HRT 2
Na HRT 2 ljubitelje sporta očekuje prava olimpijska večer. Od 21:00 pratite umjetničko klizanje u sklopu ZOI Milano Cortina 2026., a kasnije uživajte u premijeri kriminalističke serije "Ožiljci".
21:00 ZOI Milano Cortina 2026: Umjetničko klizanje (M), slobodno
23:13 Krimi petak: Ožiljci
RTL
RTL donosi dramske i akcijske hitove! U 20:15 ne propustite popularnu seriju "Divlje pčele", a već u 22:00 na rasporedu je TV premijera akcijskog spektakla "Shazam! Bijes bogova" – prava filmska zabava za cijelu obitelj!
20:15 Divlje pčele
22:00 Shazam! Bijes bogova - TV premijera
NOVA TV
Na NOVA TV večer počinje s omiljenom serijom "Kumovi" u 20:20, a od 22:50 slijedi napeta akcijska drama "Hladna osveta".
20:20 Kumovi
21:30 Tajne prošlosti
22:50 Hladna osveta
RTL 2
RTL 2 nudi večer punu uzbuđenja uz hit serije i komedije. U 20:00 i 20:55 gledajte "Chicago P.D.", a kasnije se opustite uz humoristične klasike "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
20:00 Chicago P.D.
20:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca
Doma TV
Doma TV večeras donosi dva filmska hita: u 20:00 pogledajte dirljivu dramu "Gran Torino" s Clintom Eastwoodom, a od 22:05 regionalni kino-hit "Jorgovani".
20:00 Gran Torino
22:05 Jorgovani
Filmske preporuke večeri (izbor s kabelskih kanala):
"Prljavi ples" (Star Movies, 20:00) – Bezvremenski plesni klasik s Patrickom Swayzeom i Jennifer Grey.
"Kill Bill 2" (Star Movies, 22:10) – Nastavak kultnog akcijskog trilera Quentina Tarantina.
"Okajanje" (Star Movies, 11:45 – repriza vjerojatna navečer) – Oscarom nagrađena drama s Keirom Knightley i Jamesom McAvoyem.
"Dolazak" (HBO2, 10:51 – repriza vjerojatna navečer) – Znanstveno-fantastični hit s Amy Adams.
"Istjerivači duhova" (Viasat Kino Balkan, 10:40 – repriza vjerojatna navečer) – Legendarna komedija o lovcima na duhove.
"Medvjedić Paddington 2" (CineStar Prem. 1, 10:00 – repriza vjerojatna navečer) – Obiteljska avantura koja će razveseliti sve generacije.
