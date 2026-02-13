Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV ekranima očekuje prava poslastica – od spektakularnog izbora za Eurosong do akcijskih blockbustera i nezaboravnih filmskih klasika. Pročitajte naš pregled najvažnijih večernjih sadržaja i odaberite što ćete gledati!

HRT 1

HRT 1 večeras je u znaku glazbe i zabave! U 20:15 počinje drugo polufinale Dore 2026., gdje će se birati hrvatski predstavnik za Eurosong. Nakon glazbenih uzbuđenja, od 23:07 pogledajte napeti kriminalistički film "Noćni lovac".

20:15 Dora 2026. - izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, 2. polufinale

23:07 Noćni lovac

HRT 2

Na HRT 2 ljubitelje sporta očekuje prava olimpijska večer. Od 21:00 pratite umjetničko klizanje u sklopu ZOI Milano Cortina 2026., a kasnije uživajte u premijeri kriminalističke serije "Ožiljci".

21:00 ZOI Milano Cortina 2026: Umjetničko klizanje (M), slobodno

23:13 Krimi petak: Ožiljci

RTL

RTL donosi dramske i akcijske hitove! U 20:15 ne propustite popularnu seriju "Divlje pčele", a već u 22:00 na rasporedu je TV premijera akcijskog spektakla "Shazam! Bijes bogova" – prava filmska zabava za cijelu obitelj!

20:15 Divlje pčele

22:00 Shazam! Bijes bogova - TV premijera

NOVA TV

Na NOVA TV večer počinje s omiljenom serijom "Kumovi" u 20:20, a od 22:50 slijedi napeta akcijska drama "Hladna osveta".

20:20 Kumovi

21:30 Tajne prošlosti

22:50 Hladna osveta

RTL 2

RTL 2 nudi večer punu uzbuđenja uz hit serije i komedije. U 20:00 i 20:55 gledajte "Chicago P.D.", a kasnije se opustite uz humoristične klasike "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

20:00 Chicago P.D.

20:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

Doma TV

Doma TV večeras donosi dva filmska hita: u 20:00 pogledajte dirljivu dramu "Gran Torino" s Clintom Eastwoodom, a od 22:05 regionalni kino-hit "Jorgovani".

20:00 Gran Torino

22:05 Jorgovani

Filmske preporuke večeri (izbor s kabelskih kanala):

"Prljavi ples" (Star Movies, 20:00) – Bezvremenski plesni klasik s Patrickom Swayzeom i Jennifer Grey.

"Kill Bill 2" (Star Movies, 22:10) – Nastavak kultnog akcijskog trilera Quentina Tarantina.

"Okajanje" (Star Movies, 11:45 – repriza vjerojatna navečer) – Oscarom nagrađena drama s Keirom Knightley i Jamesom McAvoyem.

"Dolazak" (HBO2, 10:51 – repriza vjerojatna navečer) – Znanstveno-fantastični hit s Amy Adams.

"Istjerivači duhova" (Viasat Kino Balkan, 10:40 – repriza vjerojatna navečer) – Legendarna komedija o lovcima na duhove.

"Medvjedić Paddington 2" (CineStar Prem. 1, 10:00 – repriza vjerojatna navečer) – Obiteljska avantura koja će razveseliti sve generacije.

