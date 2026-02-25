Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na malim ekranima očekuje prava TV poslastica – od spektakularnih sportskih prijenosa i napetih serija do urnebesnih komedija i akcijskih filmova. Evo što svakako ne smijete propustiti u večernjem terminu!

HRT 1

HRT 1 donosi informativni i dokumentarni program, uz intrigantnu seriju i emisiju uživo. Večer počinje popularnim kvizom, a potom slijede zanimljive dokumentarne serije te završava dramatičnom serijom i aktualnim temama.

18:05 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 7

20:15 Daljine i blizine: Pavel Car (dokumentarna serija)

21:15 Skandal na kraljevski način (finale serije)

22:20 Otvoreno

HRT 2

HRT 2 je večeras u znaku nogometa! Pratite uzbudljivu utakmicu Lige prvaka između Real Madrida i Benfice, uz stručne komentare i analize. Pravi nogometni spektakl za sve ljubitelje sporta!

19:59 Nogomet, Liga prvaka – uvodna emisija

20:54 Nogomet, Liga prvaka: Real Madrid - Benfica (1. pol.)

21:53 Nogomet, Liga prvaka – emisija

22:04 Nogomet, Liga prvaka: Real Madrid - Benfica (2. pol.)

RTL

RTL nudi kombinaciju popularnih serija, reality showa i informativnog programa. Za kraj večeri, akcijski klasik za prave filmofile.

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:25 Gospodin Savršeni

22:55 RTL Direkt

23:30 Krvavi sport (akcijski film)

Nova TV

NOVA TV tradicionalno donosi najgledanije domaće serije, a večer završava s dozom romantike i humora.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Kumovi

21:20 U dobru i zlu

22:15 Tajne prošlosti

23:35 Ne daj, Bože, brak (romantična komedija)

RTL 2

RTL 2 je prava adresa za ljubitelje američkih akcijskih i kriminalističkih serija, ali i za one koji vole dozu smijeha uz legendarne komedije.

18:30 Chicago u plamenu

20:00 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

23:20 Prijatelji

Doma TV

Doma TV večeras donosi napetu policijsku akciju i obiteljske drame. Pratite najnovije avanture mladog policajca i njujorške policijske obitelji.

18:15 Navy CIS

20:00 Rookie

20:50 Rookie

21:40 Blue Bloods

22:30 Blue Bloods

TOP FILMOVI VEČERI (izvan glavnih kanala)

"Albert Nobbs" (Star Movies, 20:00) – Povijesna drama s Glenn Close u ulozi žene koja se godinama pretvara da je muškarac kako bi preživjela u Irskoj 19. stoljeća.

"DRUŽBA PRAVIH DŽENTLMENA" (Star Movies, 22:25) – Akcijsko-fantastična avantura u kojoj legendarni likovi iz književnosti udružuju snage protiv zla.

"Ima li pilota u avionu" (HTV 3, 22:09) – Kultna parodija na katastrofične filmove, urnebesna komedija koja nasmijava generacije.

"Legenda o Zorrou" (AMC, 13:25 – repriza u kasnijim terminima) – Nastavak legendarne avanture s maskiranim osvetnikom.

"Ad Astra" (Cinemax 2, 11:20 – repriza u večernjim satima) – Vizualno impresivan SF spektakl s Bradom Pittom u glavnoj ulozi.