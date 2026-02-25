Obavijesti

ZA SVAKOGA PONEŠTO

Evo što gledati večeras na TV-u

24sata
Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: HRT

TV PROGRAM Donosimo pregled najzanimljivijih emisija, serija i filmova u večernjem terminu na glavnim hrvatskim kanalima. Saznajte što gledati večeras – od nogometnih uzbuđenja do hit serija i filmskih blockbustera!

Admiral

Večeras vas na malim ekranima očekuje prava TV poslastica – od spektakularnih sportskih prijenosa i napetih serija do urnebesnih komedija i akcijskih filmova. Evo što svakako ne smijete propustiti u večernjem terminu!

HRT 1

HRT 1 donosi informativni i dokumentarni program, uz intrigantnu seriju i emisiju uživo. Večer počinje popularnim kvizom, a potom slijede zanimljive dokumentarne serije te završava dramatičnom serijom i aktualnim temama.

18:05 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:07 LOTO 7
20:15 Daljine i blizine: Pavel Car (dokumentarna serija)
21:15 Skandal na kraljevski način (finale serije)
22:20 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 je večeras u znaku nogometa! Pratite uzbudljivu utakmicu Lige prvaka između Real Madrida i Benfice, uz stručne komentare i analize. Pravi nogometni spektakl za sve ljubitelje sporta!

19:59 Nogomet, Liga prvaka – uvodna emisija
20:54 Nogomet, Liga prvaka: Real Madrid - Benfica (1. pol.)
21:53 Nogomet, Liga prvaka – emisija
22:04 Nogomet, Liga prvaka: Real Madrid - Benfica (2. pol.)

RTL

RTL nudi kombinaciju popularnih serija, reality showa i informativnog programa. Za kraj večeri, akcijski klasik za prave filmofile.

19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:25 Gospodin Savršeni
22:55 RTL Direkt
23:30 Krvavi sport (akcijski film)

Foto: rtl

Nova TV 

NOVA TV tradicionalno donosi najgledanije domaće serije, a večer završava s dozom romantike i humora.

19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:15 Tajne prošlosti
23:35 Ne daj, Bože, brak (romantična komedija)

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 je prava adresa za ljubitelje američkih akcijskih i kriminalističkih serija, ali i za one koji vole dozu smijeha uz legendarne komedije.

18:30 Chicago u plamenu
20:00 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca
23:20 Prijatelji

Doma TV 

Doma TV večeras donosi napetu policijsku akciju i obiteljske drame. Pratite najnovije avanture mladog policajca i njujorške policijske obitelji.

18:15 Navy CIS
20:00 Rookie
20:50 Rookie
21:40 Blue Bloods
22:30 Blue Bloods

NATHAN FILLION
Foto: Raymond Liu

TOP FILMOVI VEČERI (izvan glavnih kanala)

"Albert Nobbs" (Star Movies, 20:00) – Povijesna drama s Glenn Close u ulozi žene koja se godinama pretvara da je muškarac kako bi preživjela u Irskoj 19. stoljeća.

"DRUŽBA PRAVIH DŽENTLMENA" (Star Movies, 22:25) – Akcijsko-fantastična avantura u kojoj legendarni likovi iz književnosti udružuju snage protiv zla.

"Ima li pilota u avionu" (HTV 3, 22:09) – Kultna parodija na katastrofične filmove, urnebesna komedija koja nasmijava generacije.

"Legenda o Zorrou" (AMC, 13:25 – repriza u kasnijim terminima) – Nastavak legendarne avanture s maskiranim osvetnikom.

"Ad Astra" (Cinemax 2, 11:20 – repriza u večernjim satima) – Vizualno impresivan SF spektakl s Bradom Pittom u glavnoj ulozi.

OSTALO

