ZA SVAKOGA PONEŠTO

Evo što gledati večeras na TV-u

Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: Goran Stanzl/Pixsell

Donosimo pregled najzanimljivijih emisija, serija i filmova u večernjem terminu na glavnim hrvatskim kanalima. Saznajte što gledati večeras

Admiral

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje kvizova, kriminalističkih serija, reality showova i filmskih hitova! Pripremite kokice i udobno se smjestite, jer donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na HRT 1, HRT 2, RTL-u, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV - uz izbor najboljih filmova na ostalim kanalima!

HRT 1

Na HRT 1 večer započinje uz omiljeni kviz 'Potjera' i informativni 'Dnevnik 2'. U 20:15 očekuje vas legendarni 'Tko želi biti milijunaš?', a potom intrigantni dokumentarac o zdravlju najmlađih - 'Tiha pandemija pretilosti među djecom'. Za kraj večeri, ne propustite 'Otvoreno' s aktualnim temama.

20:07 LOTO 6
20:15 Tko želi biti milijunaš?
21:12 Tiha pandemija pretilosti među djecom (dokumentarni film)
22:17 Otvoreno

Foto: Goran Stanzl/Pixsell

HRT 2

HRT 2 večeras nudi dozu znanja i zabave. U 20:15 pogledajte dokumentarac 'Nove tajne Pompeja: Posljednji sati' koji otkriva misterije slavnog antičkog grada. Nakon toga, u 21:19 slijedi domaća komedija 'Sedmo nebo' - idealna za opuštanje uz smijeh. Krimi i triler fanovi doći će na svoje s 'Istraga: Slučaj Kim Wall' od 22:48.

20:15 Nove tajne Pompeja: Posljednji sati
21:19 Sedmo nebo (hrvatski film)
22:48 Istraga: Slučaj Kim Wall

RTL

RTL donosi večer prepunu emocija i napetosti. U 20:15 pratite popularnu dramsku seriju 'Divlje pčele', a odmah zatim, od 21:25, očekuje vas reality show 'Gospodin Savršeni'. Za ljubitelje akcije, tu je film 'Utjerivač pravde' od 23:30.

20:15 Divlje pčele
21:25 Gospodin Savršeni
23:30 Utjerivač pravde (akcijski film)

Foto: RTL

NOVA TV

Na NOVA TV večer je rezervirana za hit-serije i informativni program. U 20:20 ne propustite 'Kumove', a zatim 'U dobru i zlu' od 21:25. Za kraj večeri, 'Tajne prošlosti' i 'Večernje vijesti'.

20:20 Kumovi
21:25 U dobru i zlu
22:15 Tajne prošlosti
23:10 Večernje vijesti

Foto: Luka Dubroja

RTL 2

RTL 2 nudi večer punu akcije i humora. U 20:00 i 20:45 gledajte 'Chicago P.D.', a od 21:45 kreće legendarna 'Teorija velikog praska' i zatim 'Dva i pol muškarca'. Savršeno za ljubitelje serija!

20:00 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca

Foto: YouTube/screenshot

Doma TV

Doma TV večeras je pravi izbor za one koji vole napete policijske i obiteljske serije. U 20:05 i 20:50 očekuje vas 'Rookie', a zatim 'Blue Bloods' od 21:40. Kasnije navečer, 'S.W.A.T.'.

20:05 Rookie
20:50 Rookie
21:40 Blue Bloods
22:35 Blue Bloods

Filmski hitovi večeri - što gledati izvan glavnih kanala?

Za one koji žele filmsku večer, izdvajamo nekoliko vrhunskih naslova s drugih kanala:

Braven (Star Movies, 22:05) - Akcijski triler s Jasonom Momoom u glavnoj ulozi, o običnom čovjeku koji se mora boriti s krijumčarima droge kako bi zaštitio svoju obitelj.

Frost/Nixon (Star Movies, 00:45) - Napeta drama temeljena na istinitom događaju o legendarnom intervjuu između novinara Davida Frosta i bivšeg američkog predsjednika Richarda Nixona.

Neonska autocesta (Cinemax 2, 09:40, repriza navečer) - Inspirativna drama o drugoj prilici u životu i glazbenim snovima koji ne umiru.

Ovnovi (KinoTV, 10:00, repriza navečer) - Topla i duhovita priča o dva zavađena brata u australskoj divljini.

Pompeji (Star Movies, 12:20, repriza navečer) - Povijesna akcijska drama prepuna spektakularnih scena iz doba erupcije Vezuva.

2012 (Cinemax 2, 12:45, repriza navečer) - Velik spektakl katastrofe koji će vas držati na rubu stolca.

Bilo da ste ljubitelj kvizova, domaćih serija ili vrhunskih filmova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima!

