TV PROGRAM ZA SUBOTU 14. OŽUJKA: Večeras vas na glavnim TV kanalima očekuju uzbudljive serije, kvizovi i filmski hitovi, a izdvajamo i najbolje filmove s kabelskih kanala. Saznajte što ne smijete propustiti!
Evo što gledati večeras na TV-u
Subotnja večer na malim ekranima donosi bogat izbor zabave, uzbuđenja i filmskih poslastica! Za vas smo izdvojili najzanimljivije sadržaje s glavnih TV kanala te preporučili najbolje filmove koje svakako trebate pogledati.
HRT 1
HRT 1 večeras nudi odličan miks informativnog i zabavnog programa. Nakon Dnevnika 2, u 20:15 očekuje vas američka komedija "Dnevnici jedne dadilje" s Scarlett Johansson, a kasnije navečer ne propustite finale serije "SRAM" i kultni film "Pakleni šund" Quentina Tarantina.
18:59 Dnevnik 2
20:15 Dnevnici jedne dadilje (film)
22:02 SRAM (serija)
23:06 Pakleni šund (film)
HRT 2
Na HRT 2 večer započinje glazbenim spektaklom "Prljavo kazalište u Areni Zagreb", nakon čega slijede zanimljive dokumentarne serije i popularni talk show "Graham Norton i gosti".
19:10 Prljavo kazalište u Areni Zagreb
20:16 Joanna Lumley u pustolovini na putu mirodija (dokumentarna serija)
22:10 Graham Norton i gosti
RTL
RTL subotu rezervira za filmske hitove! U 20:20 gledajte urnebesnu komediju "Mamurluk 3", a večer završava napetim akcijskim trilerom "Put osvete".
19:00 RTL Danas
20:20 Mamurluk 3 (film)
22:35 Put osvete (film)
NOVA TV
Nova TV donosi akciju već od 20:15 uz film "Dani gnjeva" s Jasonom Stathamom, a kasnije vas očekuje "Rambo: Do zadnje kapi krvi" za sve ljubitelje adrenalina.
19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Dani gnjeva (film)
22:35 Rambo: Do zadnje kapi krvi (film)
RTL 2
RTL 2 večeras je prava destinacija za ljubitelje serija. Od 20 sati gledajte napete epizode "Chicago P.D.", a kasnije slijede popularne komedije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".18:25 Chicago u plamenu
20:00 Chicago P.D.
21:50 Teorija velikog praska
22:40 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV nudi pravu filmsku avanturu – u 20 sati emitira epski spektakl "Prvi vitez" sa Seanom Conneryjem i Richardom Gereom, a kasnije večer začinite humorom uz "Djedica pušten s lanca".
18:00 Policijska akademija (film)
20:00 Prvi vitez (film)
22:20 Djedica pušten s lanca (serija)
Od najboljih filmova na kabelskim i filmskim kanalima izdvajamo:
"Moja super bivša" (Star Movies, 20:05) – romantična komedija s Umom Thurman o superjunakinji kojoj ljubavni život izmiče kontroli.
"Milk" (Star Movies, 22:10) – Oscarom nagrađena biografska drama o Harveyju Milku, prvom otvoreno gay političaru u SAD-u.
"Peti element" (CineStar A&T, 11:30, repriza vjerojatno navečer) – nezaboravni znanstveno-fantastični spektakl Luca Bessona.
"Manchester by the Sea" (Cinemax, 10:15, repriza vjerojatno navečer) – snažna drama o gubitku i obiteljskim vezama.
"OSS 117 – Izgubljen u Riu" (CineStar A&T, 9:30, repriza vjerojatno navečer) – urnebesna špijunska parodija s Jeanom Dujardinom.
