Evo što gledati večeras na TV-u

Subotnja večer na malim ekranima donosi bogat izbor zabave, uzbuđenja i filmskih poslastica! Za vas smo izdvojili najzanimljivije sadržaje s glavnih TV kanala te preporučili najbolje filmove koje svakako trebate pogledati.

HRT 1

HRT 1 večeras nudi odličan miks informativnog i zabavnog programa. Nakon Dnevnika 2, u 20:15 očekuje vas američka komedija "Dnevnici jedne dadilje" s Scarlett Johansson, a kasnije navečer ne propustite finale serije "SRAM" i kultni film "Pakleni šund" Quentina Tarantina.

18:59 Dnevnik 2

20:15 Dnevnici jedne dadilje (film)

22:02 SRAM (serija)

23:06 Pakleni šund (film)

HRT 2

Na HRT 2 večer započinje glazbenim spektaklom "Prljavo kazalište u Areni Zagreb", nakon čega slijede zanimljive dokumentarne serije i popularni talk show "Graham Norton i gosti".

19:10 Prljavo kazalište u Areni Zagreb

20:16 Joanna Lumley u pustolovini na putu mirodija (dokumentarna serija)

22:10 Graham Norton i gosti

RTL

RTL subotu rezervira za filmske hitove! U 20:20 gledajte urnebesnu komediju "Mamurluk 3", a večer završava napetim akcijskim trilerom "Put osvete".

19:00 RTL Danas

20:20 Mamurluk 3 (film)

22:35 Put osvete (film)

NOVA TV

Nova TV donosi akciju već od 20:15 uz film "Dani gnjeva" s Jasonom Stathamom, a kasnije vas očekuje "Rambo: Do zadnje kapi krvi" za sve ljubitelje adrenalina.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Dani gnjeva (film)

22:35 Rambo: Do zadnje kapi krvi (film)

RTL 2

RTL 2 večeras je prava destinacija za ljubitelje serija. Od 20 sati gledajte napete epizode "Chicago P.D.", a kasnije slijede popularne komedije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".18:25 Chicago u plamenu

20:00 Chicago P.D.

21:50 Teorija velikog praska

22:40 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV nudi pravu filmsku avanturu – u 20 sati emitira epski spektakl "Prvi vitez" sa Seanom Conneryjem i Richardom Gereom, a kasnije večer začinite humorom uz "Djedica pušten s lanca".

18:00 Policijska akademija (film)

20:00 Prvi vitez (film)

22:20 Djedica pušten s lanca (serija)

Od najboljih filmova na kabelskim i filmskim kanalima izdvajamo:

"Moja super bivša" (Star Movies, 20:05) – romantična komedija s Umom Thurman o superjunakinji kojoj ljubavni život izmiče kontroli.

"Milk" (Star Movies, 22:10) – Oscarom nagrađena biografska drama o Harveyju Milku, prvom otvoreno gay političaru u SAD-u.

"Peti element" (CineStar A&T, 11:30, repriza vjerojatno navečer) – nezaboravni znanstveno-fantastični spektakl Luca Bessona.

"Manchester by the Sea" (Cinemax, 10:15, repriza vjerojatno navečer) – snažna drama o gubitku i obiteljskim vezama.

"OSS 117 – Izgubljen u Riu" (CineStar A&T, 9:30, repriza vjerojatno navečer) – urnebesna špijunska parodija s Jeanom Dujardinom.