Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje zabave, akcije i dobrog filma! Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova koje ne smijete propustiti – od urnebesnih komedija do napetih trilera i inspirativnih drama.

HRT 1

HRT 1 pripremio je filmsku večer uz hit-komediju "Zamjena" u 20:15, idealnu za opuštanje nakon napornog dana. Nakon toga, u 22:33, slijedi napeti SF spektakl "Snowpiercer" koji će vas držati prikovane uz ekran do kasno u noć.

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje sportskim uzbuđenjem – prijenos Svjetskog dvoranskog atletskog prvenstva od 18:30. U 21:30 očekuje vas avanturistički dokumentarac "Orlando Bloom: Do ruba izdržljivosti", dok će vas u 22:35 zabaviti popularni "Graham Norton i gosti".

RTL

RTL donosi dvostruku dozu smijeha! U 20:15 ne propustite premijeru komedije "Obiteljski kaos", a večer zaokružite uz legendarnu "Američku pitu 2" (22:45) – za sve koji vole nostalgične teen-komedije.

NOVA TV

NOVA TV večeras je rezervirana za ljubitelje akcije. U 20:15 na rasporedu je "Pravednik 2" s Denzelom Washingtonom u glavnoj ulozi, a odmah nakon toga, u 22:45, slijedi "Plaćenica" – akcijski triler koji će vas držati u neizvjesnosti do zadnje minute.

RTL 2

RTL 2 donosi večer za ljubitelje napetih serija i sjajnog humora. U 20:10 i 21:15 uživajte u dvostrukoj epizodi "Chicago P.D.", a od 21:55 nadalje nasmijat će vas "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

DOMA TV

Doma TV nudi filmsku večer za cijelu obitelj – u 20:00 pogledajte inspirativnu dramu "Izvanredne mjere", a od 21:55 opustite se uz romantičnu komediju "Zavedi me ako možeš".

Top 6 filmskih hitova večeri (izvan glavnih kanala):

1. "Grad anđela" (Star Movies, 20:05) – Romantična drama s Nicolasom Cageom i Meg Ryan o anđelu koji se zaljubljuje u smrtnicu.

2. "Predsjednikova ljubavnica" (Star Movies, 22:30) – Biografska komedija o ljubavnim aferama u samom vrhu američke politike.

3. "Bohemian Rhapsody" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – Spektakularni biografski film o Freddieju Mercuryju i grupi Queen.

4. "Pad" (Cinemax 2, 21:00) – Vizualno očaravajuća drama o prijateljstvu i snazi mašte.

5. "Moonfall" (CineStar Prem. 1, 21:00) – SF spektakl o borbi za spas čovječanstva kada Mjesec prijeti uništenjem Zemlje.

6. "Belfast" (Cinemax, 21:00) – Topla i dirljiva priča o odrastanju u Irskoj tijekom nemirnih vremena.

Neovisno volite li više akciju, komediju ili dramu, večerašnji TV program nudi za svakoga ponešto. Uživajte u večeri pred ekranom i ne propustite svoje favorite!