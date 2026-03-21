Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje zabave, akcije i dobrog filma! Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova koje ne smijete propustiti – od urnebesnih komedija do napetih trilera i inspirativnih drama.
HRT 1
HRT 1 pripremio je filmsku večer uz hit-komediju "Zamjena" u 20:15, idealnu za opuštanje nakon napornog dana. Nakon toga, u 22:33, slijedi napeti SF spektakl "Snowpiercer" koji će vas držati prikovane uz ekran do kasno u noć.
20:15 Zamjena
22:33 Snowpiercer
HRT 2
Na HRT 2 večer počinje sportskim uzbuđenjem – prijenos Svjetskog dvoranskog atletskog prvenstva od 18:30. U 21:30 očekuje vas avanturistički dokumentarac "Orlando Bloom: Do ruba izdržljivosti", dok će vas u 22:35 zabaviti popularni "Graham Norton i gosti".
18:30 Torun: Svjetsko dvoransko atletsko prvenstvo
21:30 Orlando Bloom: Do ruba izdržljivosti
22:35 Graham Norton i gosti
RTL
RTL donosi dvostruku dozu smijeha! U 20:15 ne propustite premijeru komedije "Obiteljski kaos", a večer zaokružite uz legendarnu "Američku pitu 2" (22:45) – za sve koji vole nostalgične teen-komedije.
20:15 Obiteljski kaos
22:45 Američka pita 2
NOVA TV
NOVA TV večeras je rezervirana za ljubitelje akcije. U 20:15 na rasporedu je "Pravednik 2" s Denzelom Washingtonom u glavnoj ulozi, a odmah nakon toga, u 22:45, slijedi "Plaćenica" – akcijski triler koji će vas držati u neizvjesnosti do zadnje minute.
20:15 Pravednik 2
22:45 Plaćenica
RTL 2
RTL 2 donosi večer za ljubitelje napetih serija i sjajnog humora. U 20:10 i 21:15 uživajte u dvostrukoj epizodi "Chicago P.D.", a od 21:55 nadalje nasmijat će vas "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
20:10 Chicago P.D.
21:15 Chicago P.D.
21:55 Teorija velikog praska
DOMA TV
Doma TV nudi filmsku večer za cijelu obitelj – u 20:00 pogledajte inspirativnu dramu "Izvanredne mjere", a od 21:55 opustite se uz romantičnu komediju "Zavedi me ako možeš".
20:00 Izvanredne mjere
21:55 Zavedi me ako možeš
Top 6 filmskih hitova večeri (izvan glavnih kanala):
1. "Grad anđela" (Star Movies, 20:05) – Romantična drama s Nicolasom Cageom i Meg Ryan o anđelu koji se zaljubljuje u smrtnicu.
2. "Predsjednikova ljubavnica" (Star Movies, 22:30) – Biografska komedija o ljubavnim aferama u samom vrhu američke politike.
3. "Bohemian Rhapsody" (Viasat Kino Balkan, 21:00) – Spektakularni biografski film o Freddieju Mercuryju i grupi Queen.
4. "Pad" (Cinemax 2, 21:00) – Vizualno očaravajuća drama o prijateljstvu i snazi mašte.
5. "Moonfall" (CineStar Prem. 1, 21:00) – SF spektakl o borbi za spas čovječanstva kada Mjesec prijeti uništenjem Zemlje.
6. "Belfast" (Cinemax, 21:00) – Topla i dirljiva priča o odrastanju u Irskoj tijekom nemirnih vremena.
Neovisno volite li više akciju, komediju ili dramu, večerašnji TV program nudi za svakoga ponešto. Uživajte u večeri pred ekranom i ne propustite svoje favorite!
