Evo što gledati večeras na TV-u

Večerašnji TV program donosi pravu poslasticu za sve ljubitelje serija, kvizova i akcijskih filmova! Pripremili smo pregled najzanimljivijih emisija na glavnim kanalima od 18 do 23 sata, kao i preporuku najboljih filmova na ostalim kanalima. Ne propustite večer punu napetosti, smijeha i uzbuđenja!

HRT 1

HRT 1 večeras donosi raznolik sadržaj za cijelu obitelj! Nakon popularnog kviza "Potjera" slijede informativne minute, a zatim hit serija "Mrkomir I." i povijesna drama "Belgravia: Novo poglavlje". Za kraj večeri, aktualne teme u "Otvorenom".

18:06 Potjera

20:15 Mrkomir I.

21:15 Belgravia: Novo poglavlje

22:10 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 očekuje vas dokumentarna poslastica "Bog i znanost: Povratak na početak" te napeti triler "Ubojita sjećanja". Ljubitelji krimića mogu uživati i u seriji "Rebecka Martinsson".

20:15 Bog i znanost: Povratak na početak

21:07 Ubojita sjećanja

23:02 Rebecka Martinsson: U potrazi za pravdom

RTL

RTL je večeras rezerviran za ljubitelje domaćih serija i reality showova! Uz "Divlje pčele" i "Gospodina Savršenog", večer završava uzbudljivim akcijskim filmom "Tražen".

20:15 Divlje pčele

21:25 Gospodin Savršeni

23:35 Tražen

NOVA TV

Nova TV donosi najnovije epizode omiljenih serija i reality showa! Ne propustite "Kumove", "U dobru i zlu 2" i napeti "Survivor".

20:20 Kumovi

21:15 U dobru i zlu 2

22:05 Survivor

RTL 2

RTL 2 večeras nudi maraton popularnih akcijskih i kriminalističkih serija, a za ljubitelje komedije tu su "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

19:55 Chicago P.D.

20:45 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:30 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV pripremila je večer za sve fanove kriminalističkih i detektivskih priča. Pratite nove epizode "Blue Bloods" i "Sherlock i Watson", a kasnije i "Navy CIS LA".

19:55 Blue Bloods

20:45 Blue Bloods

21:40 Sherlock i Watson

22:35 Sherlock i Watson

A što od filmova izdvajamo večeras?

"Nemoguća misija 3" (Cinemax, 09:35, repriza navečer) – Akcijski klasik s Tomom Cruiseom u ulozi neustrašivog Ethana Hunta, idealan za ljubitelje napetih špijunskih priča.

"Sumrak saga: Mladi mjesec" (Star Movies, 20:00) – Drugi nastavak planetarno popularne vampirske romanse s Kristen Stewart i Robertom Pattinsonom.

"Noćne životinje" (Star Movies, 22:50) – Mračan i uzbudljiv triler s Amy Adams i Jakeom Gyllenhaalom koji će vas prikovati za ekran.

"Tajna podmornice K-19" (AMC, 14:35, repriza navečer) – Povijesna drama s Harrisonom Fordom i Liamom Neesonom o jednoj od najopasnijih misija Hladnog rata.

"Batler" (KinoTV, 10:00, repriza navečer) – Dirljiva biografska drama o čovjeku koji je služio sedmorici američkih predsjednika, inspirirana istinitom pričom.