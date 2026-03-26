Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od omiljenih kvizova i uzbudljivih serija do napetih sportskih prijenosa i hit filmova. Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima, kao i preporuke najboljih filmova na specijaliziranim filmskim programima!

HRT 1

HRT 1 donosi večer za prave znalce i ljubitelje dokumentaraca. U 20:15 ne propustite popularni kviz "Tko želi biti milijunaš?", nakon kojeg slijedi intrigantni dokumentarni film "Mladi Britanci i borba protiv pobačaja". Za kraj večeri, tu je i "Otvoreno" – emisija koja uvijek potiče na razmišljanje.

20:15 Tko želi biti milijunaš?

21:10 Mladi Britanci i borba protiv pobačaja

22:15 Otvoreno

HRT 2

Na HRT 2 večeras dominira nogomet! Prijenos prijateljske utakmice Brazil - Francuska počinje u 20:55, a uz to vas očekuje i zanimljiv dokumentarni sadržaj te sportski magazin.

20:55 Nogomet, prijateljska utakmica: Brazil - Francuska, 1. pol.

22:05 Nogomet, prijateljska utakmica: Brazil - Francuska, 2. pol.

RTL

RTL večer rezervira za ljubitelje drame i reality showa. U 20:15 pogledajte "Divlje pčele", a zatim slijedi omiljeni "Gospodin Savršeni". Za kraj večeri čeka vas informativni "RTL Direkt" i akcijski film "Snajperist".

20:15 Divlje pčele

21:20 Gospodin Savršeni

22:55 RTL Direkt

23:35 Snajperist

NOVA TV

Nova TV nastavlja s uspješnicama domaće produkcije – nova epizoda "Kumova" je u 20:20, a odmah nakon nje slijedi "U dobru i zlu 2". Ljubitelje reality programa razveselit će "Survivor" od 22:20.

20:20 Kumovi

21:25 U dobru i zlu 2

22:20 Survivor

RTL 2

RTL 2 donosi večer ispunjenu akcijom i humorom. U prime timeu pratite "Chicago P.D." i "Teoriju velikog praska", a za kasnovečernje opuštanje tu su "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

19:50 Chicago P.D.

20:40 Chicago P.D.

21:40 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

23:25 Prijatelji

DOMA TV

Doma TV nudi pravu detektivsku večer s popularnim kriminalističkim serijama. "Blue Bloods" i "Sherlock i Watson" vode vas kroz napete slučajeve, a kasnije slijede i omiljeni "Navy CIS LA".

19:55 Blue Bloods

20:40 Blue Bloods

21:40 Sherlock i Watson

22:35 Sherlock i Watson

FILMSKE PREPORUKE VEČERI

"Sumrak saga: Praskozorje" (Star Movies, 20:00) – nastavak kultne ljubavne sage između Belle i vampira Edwarda, s puno romantike i napetosti.

"Savršeni bijeg" (Star Movies, 22:20) – napeti triler o mladom paru koji tijekom medenog mjeseca na Havajima upada u smrtonosnu igru.

"Sedam minuta nakon ponoći" (CineStar TV1) – dirljiva fantastična drama o dječaku koji se suočava s gubitkom i vlastitim strahovima.

"Peti element" (CineStar TV1) – kultni znanstveno-fantastični spektakl Luca Bessona s Bruceom Willisom i Millom Jovovich.

"Dina: Drugi dio" (HBO3) – epski nastavak sage o Pustinjskom planetu, s nevjerojatnim vizualima i napetom pričom.