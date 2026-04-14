Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – uzbudljive serije, napeti kvizovi i nekoliko filmskih blockbustera. Izdvajamo najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 nudi raznovrstan program za sve generacije. Večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:06, a informirani ostanite uz "Dnevnik 2" u 19:00. Prava zabava počinje s domaćom humorističnom serijom "Mrkomir I." u 20:15, a potom slijedi dokumentarna serija "Okvir za sjećanja" i povijesna drama "Hunyadi – Uspon na vlast". Za kraj večeri, "Otvoreno" donosi najvažnije aktualnosti dana.

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 očekuje vas večer puna akcije i znanosti. Od 20:15 pogledajte zanimljivu dokumentarnu seriju "Graditelji sutrašnjice: Hyperloop", a u 21:06 slijedi američki akcijski SF film "Sektor 8". Kasnije navečer, ljubitelji krimića mogu uživati u "Istraga: Dronovi napadaju".

RTL

RTL donosi kombinaciju drame i kulinarskog natjecanja. U 20:15 uživajte u seriji "Divlje pčele", a potom slijedi kulinarski show "Igra chefova". Informativni program "RTL Direkt" počinje u 22:35, a večer završava uz napeti akcijski triler "Air Force One".

Foto: rtl

NOVA TV

Nova TV večeras donosi omiljene domaće serije i reality show. U 20:20 ne propustite novu epizodu serije "Kumovi", a zatim slijedi "U dobru i zlu 2". Za ljubitelje natjecanja, "Survivor" počinje u 22:30.

Foto: Nova TV

RTL 2

RTL 2 večer rezervira za ljubitelje akcije i humora. Od 20:10 gledajte "Chicago P.D.", a nakon toga nastavak akcije u 21:05. Za dozu smijeha pobrinut će se "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

DOMA TV

Doma TV nudi odličnu kombinaciju kriminalističkih i obiteljskih serija. "Blue Bloods" vas čeka u 19:55 i 20:40, a zatim slijedi moderna detektivska priča "Sherlock i Watson". Kasnije navečer, još malo misterija s "Teški zločini".

Filmski hitovi večeri – što gledati?

"Nemoguća misija II" (Star Movies, 20:00) – Tom Cruise u jednom od najpoznatijih akcijskih spektakala, gdje tajni agent Ethan Hunt mora spriječiti smrtonosnu prijetnju.

"Posljednji samuraj" (Star Movies, 22:35) – Povijesna epska drama s Tomom Cruiseom u ulozi američkog časnika koji otkriva čast i tradiciju samuraja u Japanu.

"Blade 2" (Star Movies, 03:55, repriza) – Nastavak kultnog akcijskog horora s Wesleyjem Snipesom kao lovcem na vampire (potražite reprizu ili snimku).

"Misija" (AMC, 12:30, repriza) – Povijesna drama o borbi za pravdu i vjeru u Južnoj Americi s Robertom De Nirom i Jeremyjem Ironsom.

*uz korištenje AI-ja

