Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na hrvatskim TV kanalima očekuje pravi spektakl uz obilje akcije, misterija i filmskih hitova! Donosimo pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti u udarnom terminu.

HRT 1

HRT 1 priprema glazbeni spektakl s prijenosom 73. Zagrebačkog festivala od 20:15 sati, dok kasnije navečer slijedi uzbudljiva ratna drama "Bijeg u zoru". Za ljubitelje informativnog programa, "Dnevnik 2" je u 19:00, a "Dnevnik 3" u 22:10.

20:15 73. Zagrebački festival, prijenos

22:45 Bijeg u zoru (američki film)

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija. U 20:15 pogledajte novu epizodu serije "Krimi petak: Povijesti slučajeva", a od 22:10 "Krimi petak: Detektiv iz Chelseaja" donosi novu dozu misterija.

20:15 Krimi petak: Povijesti slučajeva

22:10 Krimi petak: Detektiv iz Chelseaja

RTL

RTL u 22:00 donosi veliki filmski hit "Povratak mumije" – pustolovinu prepunu akcije i fantazije, dok ranije navečer možete pratiti popularnu dramsku seriju "Divlje pčele" i satiričnu emisiju "Stanje nacije".

20:15 Divlje pčele

21:20 Stanje nacije

22:00 Povratak mumije (film)

NOVA TV

Nova TV od 20:20 donosi novu epizodu omiljene serije "Kumovi", a od 21:40 kreće napeti reality "Survivor". Za ljubitelje trilera, kasno navečer pogledajte "Inferno".

20:20 Kumovi

21:40 Survivor

23:50 Inferno (film)

RTL 2

RTL 2 večer otvara s napetim akcijskim serijama iz franšize Chicago – "Chicago u plamenu" i "Chicago P.D." – a za dozu smijeha tu su "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

19:55 Chicago P.D.

20:55 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:45 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV donosi večer punu napetosti i adrenalina s dva velika filmska hita: u 20:00 "Svjetski rat Z" – borba za opstanak usred zombi apokalipse, a u 22:00 "Ghost Rider" s Nicolasom Cageom u ulozi legendarne stripovske ikone.

20:00 Svjetski rat Z (film)

22:00 Ghost Rider (film)

Od filmskih hitova večeri izdvajamo:

"Svjetski rat Z" (Doma TV, 20:00) – Brad Pitt u borbi protiv svjetske zombi apokalipse. Napeti blockbuster koji će vas prikovati uz ekran!

"Povratak mumije" (RTL, 22:00) – nastavak kultnog hita s Brendanom Fraserom i Rachel Weisz. Očekuje vas pustolovina puna akcije, magije i drevnih zala.

"Ghost Rider" (Doma TV, 22:00) – Nicolas Cage kao kaskader s paklenim moćima u borbi protiv zla.

"Čas po Zemlji" (Star Movies, 20:05) – akcijsko-znanstvenofantastična avantura o borbi za spas planeta.

"Kraljevi kvarta" (Star Movies, 22:15) – napeta akcijska drama o policijskoj korupciji i borbi za pravdu.

*uz korištenje AI-ja

