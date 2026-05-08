Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od uzbudljivih serija i kvizova do filmskih blockbustera koji garantiraju zabavu za cijelu obitelj. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima, uz preporuku najboljih filmova s ostalih kanala!
HRT 1
Na HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, nakon čega slijede informativne emisije i prava filmska večer. U 20:15 očekuje vas hit komedija "Djeveruše", a kasnije navečer napeti triler "Operacija Valkira" s Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi.
18:05 Potjera
20:15 Djeveruše
22:55 Operacija Valkira
HRT 2
HRT 2 donosi večer posvećenu ljubiteljima kriminalističkih serija. Od 20:15 kreće "Krimi petak" s tri uzastopne serije – "Costiera", "Annika" i "Karen Pirie" – koje garantiraju napetost do kasnih sati.
20:15 Krimi petak: Costiera
20:57 Krimi petak: Annika
21:51 Krimi petak: Karen Pirie
RTL
Na RTL-u vas od 20:15 očekuje nova epizoda popularne serije "Divlje pčele", a u 21:20 počinje nova sezona dokumentarno-kriminalističke emisije "Dosje Jarak". Za ljubitelje trilera, u 22:35 slijedi film "Mistična rijeka".
20:15 Divlje pčele
21:20 Dosje Jarak - nova sezona
22:35 Mistična rijeka
NOVA TV
Nova TV donosi informativni "Dnevnik" u 19:00, a od 20:20 pratite novu epizodu serije "Kumovi". Večernji termin rezerviran je za biografski filmski hit "Toma" u 21:20.
20:20 Kumovi
21:20 Toma
RTL 2
RTL 2 večeras nudi akciju i humor – "Chicago P.D." u 20:05 i 21:05, a potom nezaobilazne humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
20:05 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV večer posvećuje ljubiteljima akcije i misterija. U 20:00 pogledajte kultni film "Povratak u budućnost 2", a od 21:55 uživajte u "Sherlock Holmes: Igra sjena".
20:00 Povratak u budućnost 2
21:55 Sherlock Holmes: Igra sjena
Najbolji filmovi večeri na drugim kanalima
Za one koji žele filmsku večer izvan glavnih kanala, izdvajamo:
- "Bliski odnosi" (Star Movies, 20:00) – drama o ljubavi i tajnama.
- "Elysium" (Star Movies, 22:15) – spektakularni SF akcijski triler s Mattom Damonom.
- "Stellin život" (HTV 3, 22:37) – ratna biografska drama temeljena na istinitoj priči.
- "Soba panike" (Star Movies, 02:35, repriza) – napeti triler s Jodie Foster.
- "Sedam godina u Tibetu" (Star Movies, 10:40, repriza) – inspirativna drama s Bradom Pittom (ranije tijekom dana).
Večeras nas očekuje bogat i raznovrstan TV program – bilo da ste ljubitelj serija, kvizova ili filmskih klasika, pronaći ćete nešto za sebe. Uživajte u večernjim satima pred ekranom!
