Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od uzbudljivih serija i kvizova do filmskih blockbustera koji garantiraju zabavu za cijelu obitelj. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima, uz preporuku najboljih filmova s ostalih kanala!

HRT 1

Na HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, nakon čega slijede informativne emisije i prava filmska večer. U 20:15 očekuje vas hit komedija "Djeveruše", a kasnije navečer napeti triler "Operacija Valkira" s Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi.

Foto: imdb.com

18:05 Potjera

20:15 Djeveruše

22:55 Operacija Valkira

HRT 2

HRT 2 donosi večer posvećenu ljubiteljima kriminalističkih serija. Od 20:15 kreće "Krimi petak" s tri uzastopne serije – "Costiera", "Annika" i "Karen Pirie" – koje garantiraju napetost do kasnih sati.

20:15 Krimi petak: Costiera

20:57 Krimi petak: Annika

21:51 Krimi petak: Karen Pirie

RTL

Na RTL-u vas od 20:15 očekuje nova epizoda popularne serije "Divlje pčele", a u 21:20 počinje nova sezona dokumentarno-kriminalističke emisije "Dosje Jarak". Za ljubitelje trilera, u 22:35 slijedi film "Mistična rijeka".

Foto: rtl

20:15 Divlje pčele

21:20 Dosje Jarak - nova sezona

22:35 Mistična rijeka

NOVA TV

Nova TV donosi informativni "Dnevnik" u 19:00, a od 20:20 pratite novu epizodu serije "Kumovi". Večernji termin rezerviran je za biografski filmski hit "Toma" u 21:20.

20:20 Kumovi

21:20 Toma

RTL 2

RTL 2 večeras nudi akciju i humor – "Chicago P.D." u 20:05 i 21:05, a potom nezaobilazne humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

20:05 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Foto: YouTube/Screenshot/Cult Collections

Doma TV večer posvećuje ljubiteljima akcije i misterija. U 20:00 pogledajte kultni film "Povratak u budućnost 2", a od 21:55 uživajte u "Sherlock Holmes: Igra sjena".

20:00 Povratak u budućnost 2

21:55 Sherlock Holmes: Igra sjena

Najbolji filmovi večeri na drugim kanalima

Za one koji žele filmsku večer izvan glavnih kanala, izdvajamo:

- "Bliski odnosi" (Star Movies, 20:00) – drama o ljubavi i tajnama.

- "Elysium" (Star Movies, 22:15) – spektakularni SF akcijski triler s Mattom Damonom.

- "Stellin život" (HTV 3, 22:37) – ratna biografska drama temeljena na istinitoj priči.

- "Soba panike" (Star Movies, 02:35, repriza) – napeti triler s Jodie Foster.

- "Sedam godina u Tibetu" (Star Movies, 10:40, repriza) – inspirativna drama s Bradom Pittom (ranije tijekom dana).

Večeras nas očekuje bogat i raznovrstan TV program – bilo da ste ljubitelj serija, kvizova ili filmskih klasika, pronaći ćete nešto za sebe. Uživajte u večernjim satima pred ekranom!