Obavijesti

Show

Komentari 1
TV PROGRAM

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: Screenshot

Saznajte što vas večeras očekuje na glavnim TV kanalima – izdvajamo najzanimljivije serije i filmske hitove koje ne smijete propustiti

Admiral

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od uzbudljivih serija i kvizova do filmskih blockbustera koji garantiraju zabavu za cijelu obitelj. Donosimo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima, uz preporuku najboljih filmova s ostalih kanala!

HRT 1

Na HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" u 18:05, nakon čega slijede informativne emisije i prava filmska večer. U 20:15 očekuje vas hit komedija "Djeveruše", a kasnije navečer napeti triler "Operacija Valkira" s Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi.

Foto: imdb.com

18:05 Potjera
20:15 Djeveruše
22:55 Operacija Valkira

HRT 2

HRT 2 donosi večer posvećenu ljubiteljima kriminalističkih serija. Od 20:15 kreće "Krimi petak" s tri uzastopne serije – "Costiera", "Annika" i "Karen Pirie" – koje garantiraju napetost do kasnih sati.

20:15 Krimi petak: Costiera
20:57 Krimi petak: Annika
21:51 Krimi petak: Karen Pirie

RTL

Na RTL-u vas od 20:15 očekuje nova epizoda popularne serije "Divlje pčele", a u 21:20 počinje nova sezona dokumentarno-kriminalističke emisije "Dosje Jarak". Za ljubitelje trilera, u 22:35 slijedi film "Mistična rijeka".

Foto: rtl

20:15 Divlje pčele
21:20 Dosje Jarak - nova sezona
22:35 Mistična rijeka

NOVA TV

Nova TV donosi informativni "Dnevnik" u 19:00, a od 20:20 pratite novu epizodu serije "Kumovi". Večernji termin rezerviran je za biografski filmski hit "Toma" u 21:20.

20:20 Kumovi
21:20 Toma

RTL 2

RTL 2 večeras nudi akciju i humor – "Chicago P.D." u 20:05 i 21:05, a potom nezaobilazne humoristične serije "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

20:05 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca

DOMA TV

YouTube/Screenshot
Foto: YouTube/Screenshot/Cult Collections

Doma TV večer posvećuje ljubiteljima akcije i misterija. U 20:00 pogledajte kultni film "Povratak u budućnost 2", a od 21:55 uživajte u "Sherlock Holmes: Igra sjena".

20:00 Povratak u budućnost 2
21:55 Sherlock Holmes: Igra sjena

Najbolji filmovi večeri na drugim kanalima

Za one koji žele filmsku večer izvan glavnih kanala, izdvajamo:

- "Bliski odnosi" (Star Movies, 20:00) – drama o ljubavi i tajnama.
- "Elysium" (Star Movies, 22:15) – spektakularni SF akcijski triler s Mattom Damonom.
- "Stellin život" (HTV 3, 22:37) – ratna biografska drama temeljena na istinitoj priči.
- "Soba panike" (Star Movies, 02:35, repriza) – napeti triler s Jodie Foster.
- "Sedam godina u Tibetu" (Star Movies, 10:40, repriza) – inspirativna drama s Bradom Pittom (ranije tijekom dana).

Večeras nas očekuje bogat i raznovrstan TV program – bilo da ste ljubitelj serija, kvizova ili filmskih klasika, pronaći ćete nešto za sebe. Uživajte u večernjim satima pred ekranom!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Mladi glazbenik (20) poginuo u teškoj prometnoj nesreći na A3: 'Ostali smo bez našeg Borne...'
POTRESNA OBJAVA

Mladi glazbenik (20) poginuo u teškoj prometnoj nesreći na A3: 'Ostali smo bez našeg Borne...'

Od bubnjara Borne Juričkog oprostili su se kolege iz benda Druga dimenzija pa na društvenim mrežama poručili: 'Izgubili smo jedan dio sebe'
FOTO Bili smo u selu iz kojega potječe John Malkovich: 'Tu je nekad bila njihova kuća...'
Tragom obitelji Malkovich

FOTO Bili smo u selu iz kojega potječe John Malkovich: 'Tu je nekad bila njihova kuća...'

Američki glumac hrvatskih korijena John Malkovich dobio je u utorak hrvatsko državljanstvo. Obišli smo Ozalj i okolicu kako bisme iz prve ruke doznali detalje o njegovom porijeklu. Prezime Malković zabilježeno je u selu Korušci pokraj Ozlja još pri prvom popisu stanovništva iz 1598. godine.
FOTO Seve izbacila trbušnjake! Uvukla se u uske tajice i natikače s vrtoglavom petom
KAKVA LINIJA!

FOTO Seve izbacila trbušnjake! Uvukla se u uske tajice i natikače s vrtoglavom petom

Pjevačica je pozirala ispred prekrasnog pogleda na Malom Lošinju koji je oduzimao dah. No rijetki su gledali u more, već je u fokusu bila njena isklesana figura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026