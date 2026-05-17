Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica za sve ljubitelje akcije, glamura i uzbudljivih serija! Izdvojili smo najzanimljivije sadržaje na glavnim kanalima te nekoliko filmskih hitova koji će vas prikovati za male ekrane.

HRT 1

HRT 1 večer započinje informativnim programom, a u 20:15 stiže pravi filmski spektakl – "Dinastija Gucci", kriminalistička drama koja otkriva tajne iza slavnog modnog carstva. Nakon toga, za one koji vole napetost, slijedi "Spartanac", akcijski triler s političkom pozadinom.

20:07 LOTO 6

20:15 Dinastija Gucci

23:30 Spartanac

HRT 2

Na HRT 2 očekuje vas večer puna uzbudljivih dokumentaraca i serija. Prvo putujemo s Anthonyjem Bourdainom u egzotični Oman, a potom ljubitelji sporta ne smiju propustiti "Stadion". Za kraj večeri tu je napeta kriminalistička serija "Van der Valk".

20:15 Anthony Bourdain - Upoznavanje nepoznatog: Oman

20:59 Stadion

22:55 Van der Valk

RTL

RTL donosi pravu akcijsku večer! U 20:15 stiže "Brzi i žestoki 6" – nastavak popularne franšize prepun adrenalina. Nakon toga, ljubitelji kriminalističkih priča mogu pogledati novu sezonu dokumentarca "Dosje Jarak".

20:15 Brzi i žestoki 6

22:55 Dosje Jarak - nova sezona

NOVA TV

Nova TV večeras nudi zabavu za cijelu obitelj! U 20:15 gledamo transformacije poznatih u zabavnom showu "Tvoje lice zvuči poznato", a za opuštanje tu je komedija-drama "Nakon ljeta".

20:15 Tvoje lice zvuči poznato

22:55 Nakon ljeta

RTL 2

RTL 2 je rezerviran za ljubitelje američke akcije i humora. Večer počinje s "Chicago u plamenu" i "Chicago P.D.", a kasnije se prebacujemo na legendarne sitcomove "Teorija velikog praska", "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

19:55 Chicago P.D.

20:45 Chicago P.D.

21:45 Teorija velikog praska

22:35 Dva i pol muškarca

23:10 Prijatelji

DOMA TV

Doma TV također ima večer punu akcije i avanture. U 20:00 uživajte u hit-komediji "Gas do daske 3" s Jackiejem Chanom i Chrisom Tuckerom, a zatim slijedi "Dobrodošli u džunglu" – pustolovni film za prave avanturiste!

20:00 Gas do daske 3

21:35 Dobrodošli u džunglu

Filmski hitovi večeri na drugim kanalima:

"Šaptač konjima" (Star Movies, 20:15) – Emotivna drama s Robertom Redfordom i Scarlett Johansson o iscjeljenju i snazi veze između čovjeka i konja.

"Pravovremeno" (Star Movies, 18:00) – Napeti SF triler o čovjeku koji pokušava promijeniti prošlost kako bi spasio budućnost.

"Opasne čini" (Star Movies, 00:30) – Horor-fantastika za one koji vole napete i misteriozne priče.

"Marigold hotel 2" (Star Movies, 23:50) – Topla i zabavna komedija o neobičnim gostima hotela u Indiji.

"Legenda o jeseni" (Star Movies, 02:40) – Povijesna drama s Bradom Pittom o obiteljskoj ljubavi i gubitku.

*uz korištenje AI-ja

