Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, kvizova, dokumentaraca i akcijskih filmova! Pripremili smo pregled najvažnijih emisija i serija na glavnim kanalima, te izdvojili najbolje filmske naslove koje ne smijete propustiti.
HRT 1
HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" u 18:04, a informirani ostanite uz "Dnevnik 2" u 19:00. Ljubitelje dokumentaraca očekuju intrigantne epizode "Gdje je nestalo? Ili nije?: Moda" (20:12) i "Pobjednici: Igra u tišini" (20:43). Za dozu humora i nostalgije tu je "Dnevnik velikog Perice" u 21:15. Dan završite uz "Otvoreno" u 22:15, gdje se raspravljaju najaktualnije teme dana.
18:04 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Gdje je nestalo? Ili nije?: Moda
20:43 Pobjednici: Igra u tišini
21:15 Dnevnik velikog Perice
22:15 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večeras dominira dokumentarni i filmski program. U 20:15 pogledajte fascinantni dokumentarac "Neustrašivi slonovi Yunnana", dok je od 21:11 rezerviran filmski klasik "Četiri pera" – povijesna drama i avantura savršena za ljubitelje epskih priča.
20:15 Neustrašivi slonovi Yunnana
21:11 Četiri pera
RTL
RTL donosi novu epizodu omiljene serije "Divlje pčele" u 20:15, a odmah nakon toga, u 21:20, očekuje vas kulinarski show "Igra chefova". Za kraj večeri, ne propustite "RTL Direkt" (23:00) i akcijski hit "Umri muški 3: Osveta" od 23:35, koji će zadovoljiti sve ljubitelje napetosti.
20:15 Divlje pčele
21:20 Igra chefova
23:00 RTL Direkt
23:35 Umri muški 3: Osveta
NOVA TV
Na Novoj TV večeras uživajte u sportskom spektaklu "PSK Potez prvaka" u 20:20, a zatim u novoj epizodi popularne serije "Kumovi" (20:25). Od 22:00 nastavlja se napeta drama "Tajne prošlosti", a informirani ostanite uz "Večernje vijesti" u 23:10.
20:20 PSK Potez prvaka
20:25 Kumovi
22:00 Tajne prošlosti
23:10 Večernje vijesti
RTL 2
Večer na RTL 2 rezervirana je za ljubitelje akcijskih i humorističnih serija. Od 19:55 kreće "Chicago P.D.", a u 21:45 i 22:05 nasmijat će vas "Teorija velikog praska". Za kraj dana, tu su i "Dva i pol muškarca" (22:35, 23:00) te "Prijatelji" (23:20).
19:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:35 Dva i pol muškarca
23:20 Prijatelji
DOMA TV
Doma TV donosi večer ispunjenu napetim kriminalističkim pričama. U 18:05 i 18:55 gledajte "Navy CIS", a od 19:45 i 20:30 "Zakon i red: Odjel za žrtve". Detektivska večer nastavlja se s "Sherlock i Watson" (21:30, 22:25).
18:05 Navy CIS
19:45 Zakon i red: Odjel za žrtve
20:30 Zakon i red: Odjel za žrtve
21:30 Sherlock i Watson
Filmski hitovi večeri
"XXX" (Star Movies, 20:00)** – Vin Diesel u ulozi ekstremnog sportaša koji postaje tajni agent. Akcija i adrenalinski prizori garantirani!
"Pravednik" (Star Movies, 22:35)** – Denzel Washington u ulozi bivšeg specijalca koji uzima pravdu u svoje ruke. Napetost do posljednje minute.
"Četiri pera" (HRT 2, 21:11)** – Povijesni spektakl o časti i prijateljstvu na bojnom polju.
"Umri muški 3: Osveta" (RTL, 23:35)** – Bruce Willis ponovno spašava dan u trećem nastavku legendarne akcijske franšize.
"Striko Buck" (Star Movies, 17:55)** – Topla i zabavna obiteljska komedija za cijelu obitelj.
*uz korištenje AI-ja
