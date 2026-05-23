Evo što gledati večeras na TV-u

Subotnja večer pred ekranom donosi pravi spektakl – od velikih holivudskih blockbustera do romantičnih drama i uzbudljivih serija! Evo što vas očekuje na najgledanijim domaćim kanalima i koji su filmski hitovi večeri koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 večeras nudi dozu nostalgije i emocija! Nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), u 20:15 pogledajte bezvremenski hit "Duh" s Patrickom Swayzejem i Demi Moore – romantična drama koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Večer završava još jednim filmskim naslovom "Ljubav prije svega" (23:04).

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje dokumentaraca i zanimljivih priča. U 20:15 "Ben Fogle – Ljudi od divljine" vodi vas na neobična mjesta, a u 21:03 slijedi "James May: Naš čovjek u Japanu". Glazbeni dokumentarac o Césariji Évori zatvara večer u 22:43.

RTL

RTL donosi pravu akcijsku poslasticu! Od 20:15 uživajte u "Brzi i žestoki 7" – spektakularnoj akciji s Vin Dieselom i Paulom Walkerom. Nakon toga, u 23:20, slijedi "Borba" – film za ljubitelje sportskih drama.

Nova TV

Nova TV večeras je u znaku akcije i nostalgije. U 20:15 na rasporedu je "Plaćenici 2", a odmah nakon toga, u 22:15, ne propustite kultni "Top Gun" s Tomom Cruiseom.

RTL 2

RTL 2 večer otvara s "Chicago P.D." (20:10) – popularnom policijskom serijom, a od 21:25 zabavljaju vas urnebesni junaci iz "Teorije velikog praska".

Doma TV

Doma TV donosi veliku dozu romantike i drame. U 20:00 ne propustite "Upoznajte Joea Blacka" – neobičnu priču o ljubavi i smrti s Bradom Pittom, dok večer završava uz "Dva tjedna za ljubav" (23:15) s neodoljivim Sandrom Bullock i Hughom Grantom.

Filmski hitovi večeri (izbor s kabelskih i specijaliziranih kanala):

- "Žena kojoj sam čitao" (Star Movies, 20:10) – Oscarom nagrađena drama o zabranjenoj ljubavi i tajnama iz prošlosti.

- "Svi kraljevi ljudi" (Star Movies, 22:35) – politički triler o usponu i padu moći.

- "XXX" (Star Movies, 17:25) – adrenalinski akcijski film s Vinom Dieselom.

- "Ritam ludila" (Star Movies, 00:50) – glazbena drama za kasnovečernje uživanje.

Bilo da ste ljubitelj akcije, romantike ili dokumentaraca, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Pripremite kokice i uživajte u subotnjoj večeri pred ekranom!