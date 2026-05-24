Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras vas na domaćim televizijama očekuje prava TV poslastica! Od napetih akcijskih filmova, uzbudljivih serija do zabavnih emisija i sportskih spektakala – svatko će pronaći nešto za sebe. Izdvojili smo najvažnije sadržaje na glavnim kanalima i preporučili najbolje filmske hitove koje ne smijete propustiti!
HRT 1
HRT 1 večer započinje informativnim "Dnevnikom 2" u 19:00, a potom slijedi uzbudljivi triler "Kobno prestrojavanje" u 20:15. Za ljubitelje kriminalističkih priča, tu je i "Detektiv Marlowe" od 22:29.
19:00 Dnevnik 2
20:15 Kobno prestrojavanje
22:29 Detektiv Marlowe
HRT 2
Na HRT 2 od 18 sati uživajte u sportskom spektaklu – prijenos finala Kupa Hrvatske u rukometu. Nakon toga slijede dokumentarne i sportske emisije, a večer završava kriminalističkom serijom "Van der Valk".
18:10 Kup Hrvatske u rukometu – finale
20:15 Anthony Bourdain – Upoznavanje nepoznatog
21:00 Stadion
22:56 Van der Valk
RTL
RTL je rezerviran za ljubitelje akcije i sporta. Od 16:40 gledajte "Brzi i žestoki 7", a od 20:00 kreće kriminalistički dokumentarac "Dosje Jarak". Prava poslastica za sportske fanove je Formula 1 prijenos iz Kanade u 22:00!
19:00 RTL Danas
20:00 Dosje Jarak
22:00 Formula 1 – Grand Prix Kanade
Nova TV
Nova TV priprema zabavnu večer uz omiljeni show "Tvoje lice zvuči poznato" od 20:15, a za kraj večeri romantična komedija "Ponovno ljubav".
19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Tvoje lice zvuči poznato
22:50 Ponovno ljubav
RTL 2
RTL 2 donosi večer ispunjenu popularnim američkim serijama. Od 20:15 gledajte "Chicago P.D.", a za ljubitelje humora tu su "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca".
18:35 Chicago u plamenu
20:15 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:25 Dva i pol muškarca
Doma TV
Doma TV nudi filmske hitove – od 18:00 uživajte u romantičnoj komediji "Dva tjedna za ljubav" sa Sandrom Bullock i Hughom Grantom, a od 20:00 akcijski triler "Otmica Metroa 123". Večer završava s "Brisačem" u 21:50.
18:00 Dva tjedna za ljubav
20:00 Otmica Metroa 123
21:50 Brisač
Filmski hitovi večeri (izbor s drugih kanala):
- "Ovisni o seksu" (Star Movies, 20:00) – Provokativna drama o životima i ljubavnim navikama troje Njujorčana.
- "Igra oponašanja" (Star Movies, 22:20) – Biografski triler o Alanu Turingu, genijalcu koji je promijenio tijek Drugog svjetskog rata.
- "xXx 2: Stanje pripravnosti" (Star Movies, 17:50) – Akcijski nastavak s Samuelom L. Jacksonom i Ice Cubeom.
- "Za kralja i domovinu" (HTV 3, 00:29) – Ratna drama o hrabrosti i žrtvi britanskih vojnika.
- "Snajper 5" (Nova TV, 00:30) – Akcijski nastavak popularnog serijala o elitnom vojniku.
Ne propustite ovu bogatu TV večer – bilo da ste ljubitelj napetih trilera, smijeha ili sportskih uzbuđenja, večerašnji program nudi sve što možete poželjeti. Uživajte pred ekranom!
