Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica – od uzbudljivih sportskih prijenosa, napetih kriminalističkih serija do vrhunskih filmova. Pripremite kokice i udobno se smjestite, jer donosimo pregled najzanimljivijih večernjih sadržaja koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 nudi večer punu intrigantnih dokumentaraca i napete serije. Nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), slijedi dokumentarna serija "Gdje je nestalo? Ili nije?: Galebarenje" (20:12), a potom i serija "Maxima" (21:17) koja će vas držati prikovanim uz ekran. Za kraj večeri, tu je i informativna emisija "Otvoreno" (22:10).

18:06 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Gdje je nestalo? Ili nije?: Galebarenje

21:17 Maxima

22:10 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 večeras donosi sportski spektakl i filmsku akciju. U 20:15 pratite dodjelu "SuperSport HNL nagrada 25./26.", a odmah nakon toga, u 21:31, na rasporedu je britansko-francuski akcijski film "Centurion" koji će zadovoljiti ljubitelje povijesnih trilera.

18:17 Preko oceana do naših korijena

20:15 SuperSport HNL nagrade 25./26.

21:31 Centurion

RTL

Na RTL-u vas očekuje večer za ljubitelje domaćih serija i kulinarskih dvoboja. Nakon informativnog "RTL Danas" (19:00), uživajte u popularnoj seriji "Divlje pčele" (20:15), a zatim u kulinarskom showu "Igra chefova" (21:20). Za kasnovečernje gledatelje, tu je i film "Borba" (23:30).

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele

21:20 Igra chefova

22:55 RTL Direkt

Foto: rtl

NOVA TV

NOVA TV večeras donosi sportska uzbuđenja i nastavak omiljenih serija. Nakon "Dnevnika Nove TV" (19:00), slijedi prijenos "PSK Potez prvaka" (20:20), a zatim nova epizoda serije "Kumovi" (20:25). Za ljubitelje akcije, kasno navečer možete pogledati film "Peti val" (23:35).

18:10 Crno more

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 PSK Potez prvaka

20:25 Kumovi

22:00 Tajne prošlosti

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 je večeras rezerviran za ljubitelje američkih akcijskih serija. "Chicago u plamenu" kreće u 19:10, a slijedi "Chicago P.D." (20:45, 21:30). Za dozu smijeha, tu su "Teorija velikog praska" i "Dva i pol muškarca" od 22:10 nadalje.

18:20 Hitna: Chicago

19:10 Chicago u plamenu

20:45 Chicago P.D.

22:10 Teorija velikog praska

DOMA TV

Doma TV donosi večer ispunjenu kriminalističkim i detektivskim pričama. Nakon "Navy CIS" (18:00, 18:50), slijedi napeta serija "FBI" (19:45, 20:35). Ljubitelje misterija oduševit će "Sherlock i Watson" (21:30, 22:25).

18:00 Navy CIS

19:45 FBI

20:35 FBI

21:30 Sherlock i Watson

22:25 Sherlock i Watson

Top 5 filmskih hitova večeri

"Bowfinger – kralj Hollywooda" (Star Movies, 18:10): Urnebesna komedija s Eddiejem Murphyjem i Steveom Martinom o snimanju filma bez znanja glavnog glumca.

"Devetke" (Star Movies, 20:05): Fantastična drama s Ryanom Reynoldsom u tri različite uloge, koja istražuje granice stvarnosti i fikcije.

"Dobri pastir" (Star Movies, 22:15): Povijesni triler s Mattom Damonom o nastanku CIA-e i tajnama špijunskog svijeta.

"Viva Maria!" (HTV 3, 22:11): Kultna francusko-talijanska komedija s Brigitte Bardot i Jeanne Moreau u pustolovnoj priči o dvije revolucionarke.

"Centurion" (HRT 2, 21:31): Brutalan i napet povijesni akcijski film o rimskim legijama u borbi za opstanak.

*uz korištenje AI-ja

