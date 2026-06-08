Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na glavnim hrvatskim kanalima očekuje prava TV poslastica – od napetih serija i domaćih drama, do uzbudljivih dokumentaraca i kulinarskih dvoboja. Donosimo vam pregled najvažnijih večernjih sadržaja i izbor filmskih hitova koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" u 18:03, nakon čega slijedi "Dnevnik 2" u 19:00. U 20:12 pogledajte dokumentarni film "Naš Mali", dok je u 21:11 na rasporedu nova epizoda serije "So Long, Marianne" – priča o ljubavi i inspiraciji Leonarda Cohena. "Otvoreno" zaokružuje večer u 22:08, donoseći aktualne društvene teme.

18:03 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Naš Mali

21:11 So Long, Marianne

22:08 Otvoreno

Foto: nikos nikolopoulos

HRT 2

Na HRT 2 večer započinje automobilističkim "Auto Market Magazinom" u 18:03, a potom slijedi sportski magazin "Put u Ameriku" (19:15 i 19:44). Od 20:15 uživajte u dokumentarcu "Srebrnoleđi - U zemlji gorila", a u 21:13 na rasporedu je topla biografska komedija "Obiteljska borba". Za ljubitelje krimića, "Inspektor Wallander" počinje u 23:04.

18:03 Auto Market Magazin

19:15 Put u Ameriku

20:15 Srebrnoleđi - U zemlji gorila

21:13 Obiteljska borba

23:04 Inspektor Wallander

RTL

RTL večeras donosi finale 1. sezone popularne serije "Divlje pčele" u 20:15, nakon čega slijedi napeta kulinarska borba u "Igra chefova" od 21:30. Informativni "RTL Direkt" počinje u 23:05, a noć završava uz akcijski spektakl "Constantine".

19:00 RTL Danas

20:15 Divlje pčele - finale 1. sezone

21:30 Igra chefova

23:05 RTL Direkt

Foto: rtl

NOVA TV

Nova TV od 18:10 donosi novu epizodu serije "Crno more", dok je "Dnevnik Nove TV" na rasporedu u 19:00. Sportski segment "Vatreni PSK Potez prvaka" kreće u 20:20, a odmah nakon toga slijedi hit serija "Kumovi" (20:30) i romantična drama "Daleki grad" u 21:30. Ne propustite ni "Tajne prošlosti" u 22:35.

18:10 Crno more

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Vatreni PSK Potez prvaka

20:30 Kumovi

21:30 Daleki grad

22:35 Tajne prošlosti

Foto: Nova TV

RTL 2

RTL 2 rezervirao je večer za ljubitelje akcije i kriminalistike: od 18:30 i 19:15 gledajte "Chicago u plamenu", dok od 20:05 kreće "Chicago P.D.". Od 21:00 i 21:50 slijede dvije epizode "Zločinačkih umova", a kasnije uživajte u humoru s "Dva i pol muškarca".

18:30 Chicago u plamenu

20:05 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

21:50 Zločinački umovi

22:40 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV nudi večer prepunu napetih kriminalističkih serija. Od 18:10 do 19:55 pratite "Škorpion" i "Navy CIS", a od 20:50 još jednu epizodu "Navy CIS". U 21:35 i 22:30 slijede dvije epizode "FBI", dok kasnovečernji termin donosi "Sherlock i Watson".

18:10 Škorpion

19:55 Navy CIS

20:50 Navy CIS

21:35 FBI

22:30 FBI

Filmski hitovi večeri

"Kauboji i izvanzemaljci" (Star Movies, 20:00) – Akcijski SF spektakl s Danielom Craigom i Harrisonom Fordom u borbi protiv nepoznatog neprijatelja na Divljem zapadu.

"Doom" (Star Movies, 22:30) – Napeti akcijski horor prema popularnoj igri, s Dwayneom Johnsonom u glavnoj ulozi.

"Ljeto soula" (RTL 2, 00:35) – Glazbeni dokumentarac o legendarnom Harlem Cultural Festivalu.

"Društvena mreža" (Star Movies, 02:35) – Priča o nastanku Facebooka i usponu Marka Zuckerberga, dobitnik brojnih nagrada.

"Bulevar ruma" (HTV 3, 22:25) – Francusko-talijansko-španjolska komedija s Brigitte Bardot.

*uz korištenje AI-ja

