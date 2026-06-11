Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na malim ekranima očekuje pravi spektakl – od napetih kvizova i serija do nogometnih uzbuđenja i vrhunskih filmova. Pripremili smo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima i izdvojili filmske hitove koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 donosi večer punu napetosti i zabave. Nakon informativnog bloka, uživajte u najpopularnijem kvizu "Tko želi biti milijunaš?" u 20:15, a potom slijedi završna epizoda serije "So Long, Marianne". Za kraj večeri, očekuje vas informativna emisija "Otvoreno".

20:15 Tko želi biti milijunaš?

21:16 So Long, Marianne

22:10 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras je sve u znaku nogometa! Pratite izravni prijenos utakmice Svjetskog prvenstva 2026. između Meksika i Južne Afrike, a prije i poslije utakmice uživajte u studijskim emisijama posvećenima sportskim analizama.

20:50 Nogomet, SP 2026.: Meksiko - Južna Afrika (prijenos 1. pol.)

21:50 Nogomet: Americana, emisija

22:02 Nogomet, SP 2026.: Meksiko - Južna Afrika (prijenos 2. pol.)

RTL

RTL večer rezervira za domaću humorističnu seriju "San snova" koja vas očekuje u dva uzastopna termina, dok kasnije slijedi informativni "RTL Direkt" i akcijski film za kasnonoćne gledatelje.

20:15 San snova

21:20 San snova

22:30 RTL Direkt

Foto: WEB

NOVA TV

Na NOVA TV uživajte u popularnoj dramskoj seriji "Daleki grad" te nastavku uzbudljive serije "Nasljednik". Večer završava napetom dramom "Tajne prošlosti".

20:25 Daleki grad

21:20 Nasljednik

22:30 Tajne prošlosti

Foto: ulgen.blue

RTL 2

RTL 2 donosi večer za ljubitelje akcije i kriminalistike. Od "Chicago P.D." do "Zločinačkih umova", očekuje vas prava serijska maratonska poslastica.

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

21:50 Zločinački umovi

DOMA TV

Doma TV nudi večer ispunjenu napetim policijskim i kriminalističkim pričama. "Navy CIS" i "FBI" vode vas kroz svijet istražitelja, dok kasnije možete uživati u modernoj verziji Sherlocka Holmesa.

19:55 Navy CIS

20:40 Navy CIS

21:35 FBI

22:35 FBI

Foto: SONJA FLEMMING

Filmski hitovi večeri

"Legenda o Zorrou" (Star Movies, 20:00) – Spektakularna akcijska avantura s Antoniom Banderasom kao legendarnim osvetnikom.

"Neprijatelj u mom krevetu" (Star Movies, 22:40) – Napeti triler o ženi koja pokušava pobjeći iz toksičnog braka.

"Jutarnji susret" (HTV 3, 22:00) – Romantična drama Clinta Eastwooda o neočekivanom susretu i novoj ljubavi.

"Step Up 4" (Star Movies, 17:55) – Dinamični plesni film za ljubitelje glazbe i romanse (idealno za ranovečernje zagrijavanje).

"Fenomen" (Star Movies, 00:25) – Emotivna priča o čovjeku s neobičnim sposobnostima i njegovoj potrazi za smislom.