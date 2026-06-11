TV PROGRAM ZA ČETVRTAK 11. LIPNJA Donosimo pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim TV kanalima. Saznajte što gledati večeras
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras vas na malim ekranima očekuje pravi spektakl – od napetih kvizova i serija do nogometnih uzbuđenja i vrhunskih filmova. Pripremili smo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima i izdvojili filmske hitove koje ne smijete propustiti!
HRT 1
HRT 1 donosi večer punu napetosti i zabave. Nakon informativnog bloka, uživajte u najpopularnijem kvizu "Tko želi biti milijunaš?" u 20:15, a potom slijedi završna epizoda serije "So Long, Marianne". Za kraj večeri, očekuje vas informativna emisija "Otvoreno".
20:15 Tko želi biti milijunaš?
21:16 So Long, Marianne
22:10 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večeras je sve u znaku nogometa! Pratite izravni prijenos utakmice Svjetskog prvenstva 2026. između Meksika i Južne Afrike, a prije i poslije utakmice uživajte u studijskim emisijama posvećenima sportskim analizama.
20:50 Nogomet, SP 2026.: Meksiko - Južna Afrika (prijenos 1. pol.)
21:50 Nogomet: Americana, emisija
22:02 Nogomet, SP 2026.: Meksiko - Južna Afrika (prijenos 2. pol.)
RTL
RTL večer rezervira za domaću humorističnu seriju "San snova" koja vas očekuje u dva uzastopna termina, dok kasnije slijedi informativni "RTL Direkt" i akcijski film za kasnonoćne gledatelje.
20:15 San snova
21:20 San snova
22:30 RTL Direkt
NOVA TV
Na NOVA TV uživajte u popularnoj dramskoj seriji "Daleki grad" te nastavku uzbudljive serije "Nasljednik". Večer završava napetom dramom "Tajne prošlosti".
20:25 Daleki grad
21:20 Nasljednik
22:30 Tajne prošlosti
RTL 2
RTL 2 donosi večer za ljubitelje akcije i kriminalistike. Od "Chicago P.D." do "Zločinačkih umova", očekuje vas prava serijska maratonska poslastica.
20:00 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
21:50 Zločinački umovi
DOMA TV
Doma TV nudi večer ispunjenu napetim policijskim i kriminalističkim pričama. "Navy CIS" i "FBI" vode vas kroz svijet istražitelja, dok kasnije možete uživati u modernoj verziji Sherlocka Holmesa.
19:55 Navy CIS
20:40 Navy CIS
21:35 FBI
22:35 FBI
Filmski hitovi večeri
"Legenda o Zorrou" (Star Movies, 20:00) – Spektakularna akcijska avantura s Antoniom Banderasom kao legendarnim osvetnikom.
"Neprijatelj u mom krevetu" (Star Movies, 22:40) – Napeti triler o ženi koja pokušava pobjeći iz toksičnog braka.
"Jutarnji susret" (HTV 3, 22:00) – Romantična drama Clinta Eastwooda o neočekivanom susretu i novoj ljubavi.
"Step Up 4" (Star Movies, 17:55) – Dinamični plesni film za ljubitelje glazbe i romanse (idealno za ranovečernje zagrijavanje).
"Fenomen" (Star Movies, 00:25) – Emotivna priča o čovjeku s neobičnim sposobnostima i njegovoj potrazi za smislom.
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