Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na glavnim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje televizije! Donosimo pregled najvažnijih sadržaja na HRT 1, HRT 2, RTL, NOVA TV, RTL 2 i Doma TV – uz filmske hitove koje ne smijete propustiti!

HRT 1

HRT 1 priprema večer za ljubitelje filma i informativnog programa. Nakon Dnevnika 2 u 19:00, slijedi izvlačenje LOTO 7, a zatim u 20:15 britansko-francuska romantična komedija "Što sad ljubav ima s tim?". Večer završava intrigantnom dramom "Tri tisuće godina čežnje".

19:00 Dnevnik 2

20:07 LOTO 7

20:15 Što sad ljubav ima s tim? (film)

22:41 Tri tisuće godina čežnje (film)

HRT 2

Foto: JOHN E SOKOLOWSKI

HRT 2 večeras je u znaku nogometa! U 19:01 pogledajte snimku utakmice Urugvaj – Španjolska sa Svjetskog prvenstva 2026., a od

21:00 emisija "Nogomet: Americana". Prava poslastica za nogometne fanove!

19:01 Nogomet, SP 2026.: Urugvaj – Španjolska (snimka)

21:00 Nogomet: Americana

22:50 Nogomet, SP 2026.: Hrvatska – Gana

RTL

RTL donosi akciju i avanturu! U 20:15 uživajte u spektaklu "Snjeguljica i lovac", a nakon toga slijedi napeti triler "Otrovna Ivy".

20:15 Snjeguljica i lovac (film)

22:50 Otrovna Ivy (film)

NOVA TV

NOVA TV večer rezervira za zabavne komedije. Nakon Dnevnika u 19:00, od 20:15 gledajte hit-komediju "Prevarantice" s Anne Hathaway i Rebel Wilson, a u 22:10 urnebesni nastavak "Zločeste mame".

Foto: PROMO

19:00 Dnevnik Nove TV

20:15 Prevarantice (film)

22:10 Zločeste mame (film)

RTL 2

RTL 2 pruža večer prepunu akcije i kriminalističkih serija. Od 18:40 dvije epizode "Chicago u plamenu", zatim slijede "Chicago P.D." i dvostruka doza "Zločinačkih umova".

18:40 Chicago u plamenu

20:10 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

21:55 Zločinački umovi

Doma TV

Doma TV donosi akcijski maraton s popularnom serijom "Cobra 11" od 18:50, a u 20:00 ne propustite dirljivu dramu "Čovjek zvan Otto" s Tomom Hanksom. Večer završava napetim trilerom "Susret s prošlošću" u 22:10.

Foto: PROMO

18:50 Cobra 11

20:00 Čovjek zvan Otto (film)

22:10 Susret s prošlošću (film)

Filmski hitovi večeri – što gledati izvan glavnih kanala?

Ako ste raspoloženi za filmski maraton na drugim kanalima, izdvajamo:

"Najslađe stvorenje" (Star Movies, 20:00) – romantična komedija s Cameron Diaz o ljubavnim zavrzlamama koje će vas nasmijati do suza.

"Čovjek godine" (Star Movies, 22:00) – politički triler s Robinom Williamsom u ulozi TV komičara koji neočekivano postaje predsjednički kandidat.

"Junak našeg doba" (HTV 3, 20:21) – talijanska komedija iz 1955. o svakodnevnim izazovima običnog čovjeka.

"S tigra na konja" (HTV 3, 21:56) – još jedan klasik talijanske kinematografije, idealan za ljubitelje dobrog humora.

"Anastazija" (Star Movies, 18:00) – animirana obiteljska avantura za sve generacije

Bilo da ste u potrazi za smijehom, napetom akcijom ili sportskom groznicom, večerašnji TV program nudi nešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima!