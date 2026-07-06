Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava eksplozija uzbuđenja – od nogometnih okršaja, preko najgledanijih domaćih serija, do napetih kriminalističkih priča i filmskih hitova. Donosimo vam pregled najzanimljivijeg večernjeg programa na glavnim kanalima te izdvajamo nekoliko filmskih poslastica koje ne smijete propustiti!

HRT 1

Na Prvom programu HRT-a večer započinje popularnim kvizom "Potjera" (18:05), nakon čega slijedi "Dnevnik 2". Za ljubitelje dokumentaraca tu je "Roditeljstvo u životinjskom svijetu" (20:12), a potom i serija "Odvjetnica Matlock" (21:14). Ne propustite i aktualni politički talk show "Otvoreno" (22:00), koji svakog dana okuplja relevantne goste i teme.

18:05 Potjera

20:12 Roditeljstvo u životinjskom svijetu

21:14 Odvjetnica Matlock

22:00 Otvoreno

Foto: HRT Screenshot

HRT 2

Drugi program HRT-a rezerviran je za ljubitelje sporta – večeras je sve u znaku Svjetskog prvenstva u nogometu! Od 18:07 možete pratiti snimku utakmice Meksiko – Engleska, a u 20:50 i 22:02 očekuju nas prijenosi utakmice Portugal – Španjolska (prvo i drugo poluvrijeme). Idealno za sve nogometne fanove!

18:07 Nogomet, SP 2026.: Meksiko – Engleska (snimka)

20:50 Nogomet, SP 2026.: Portugal – Španjolska, 1. pol.

22:02 Nogomet, SP 2026.: Portugal – Španjolska, 2. pol.

RTL

RTL večer donosi dvostruku dozu popularne domaće serije "San snova" (20:15 i 21:20), dok informativni "RTL Direkt" u 22:25 donosi najvažnije vijesti i analize dana. Za kraj večeri, od 23:05, možete pratiti reality show "Farma Slovenija".

20:15 San snova

21:20 San snova

22:25 RTL Direkt

NOVA TV

Na Novoj TV večer počinje s "Dnevnikom" (19:00), a zatim slijede omiljene turske serije – "Daleki grad" (20:20), "Nasljednik" (21:20) i "Tajne prošlosti" (22:20). Ljubitelji krimića i drame doći će na svoje!

20:20 Daleki grad

21:20 Nasljednik

22:20 Tajne prošlosti

Foto: Nova TV

RTL 2

RTL 2 večeras nudi maraton akcijskih i kriminalističkih serija. "Chicago u plamenu" (18:25 i 19:25) zagrijava atmosferu, a nakon toga slijede "Chicago P.D." (20:00) i "Zločinački umovi" (21:00 i 21:55). Za kraj večeri, tu su i neizostavne komedije "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

18:25 Chicago u plamenu

20:00 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

DOMA TV

Na Doma TV-u večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija. "Navy CIS" (19:55) i "Tragovi zločina" (20:45 i 21:30) vode vas kroz zapetljane slučajeve, dok "Teški zločini" (22:20) nastavljaju niz napetih priča.

19:55 Navy CIS

20:45 Tragovi zločina

21:30 Tragovi zločina

22:20 Teški zločini

Foto: SONJA FLEMMING

Filmske preporuke večeri

Ako ste više raspoloženi za film, izdvajamo nekoliko vrhunskih naslova iz bogate ponude filmskih kanala:

- P.S. Volim te (Star Movies, 20:00) – Emotivna romantična drama o ljubavi koja nadilazi granice života i smrti. Preporuka za sve koji vole dirljive priče.

- Grimizna plima (Star Movies, 22:40) – Napeti akcijski triler s Denzelom Washingtonom i Geneom Hackmanom o sukobu na američkoj podmornici.

- Steve Jobs (Star Movies, 08:45, repriza dostupna) – Biografski film o vizionaru koji je promijenio svijet tehnologije.

- Veliki Gatsby (Star Movies, 11:10, repriza dostupna) – Vizualno raskošna ekranizacija slavnog romana s Leonardom DiCaprijem.

- Hotel Transilvanija 2 (Star Movies, 16:15, repriza dostupna) – Animirani hit za cijelu obitelj.

Bilo da ste ljubitelj sporta, serija ili filmova, večerašnji TV program nudi ponešto za svakoga. Uživajte u večeri pred malim ekranima!





