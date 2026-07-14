Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na malim ekranima očekuje pregršt uzbuđenja – od sportskih prijenosa, napetih serija do filmskih klasika i romantičnih komedija. Ako još niste odlučili što gledati, donosimo vam pregled najvažnijih događanja na glavnim kanalima uz preporuku najboljih filmova večeri!

HRT 1

Ako ste ljubitelj kvizova i dokumentarnih serija, HRT 1 je vaš izbor za večer. Nakon popularnog kviza "Potjera", slijedi informativni "Dnevnik 2" te spektakularni nastavak dokumentarne serije "Planet Zemlja III: Slatka voda". Za ljubitelje krimića, tu je i nova epizoda "Odvjetnice Matlock".

18:06 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Planet Zemlja III: Slatka voda

21:07 Odvjetnica Matlock

Foto: HRT

HRT 2

Večer na HRT 2 rezervirana je za prave sportske fanove! Nakon kratke emisije o nogometu, slijedi spektakularni prijenos utakmice Francuska – Španjolska u sklopu kvalifikacija za SP 2026. godine. Pratite oba poluvremena i uživajte u nogometnom spektaklu uživo!

20:00 Nogomet: Americana, emisija

20:50 Francuska – Španjolska, 1. poluvrijeme

22:02 Francuska – Španjolska, 2. poluvrijeme

RTL

RTL večer donosi dvostruku dozu omiljene serije "San snova" i informativni "RTL Direkt". Za kraj večeri, opustite se uz popularni reality "Farma Slovenija".

20:20 San snova

21:20 San snova

22:25 RTL Direkt

NOVA TV

Na Novoj TV očekuje vas omiljena turska serija "Daleki grad", a zatim drama "Nasljednik". Za one koji vole kasnovečernje romantične filmove, ne propustite "Ljubav u Italiji".

20:20 Daleki grad

21:20 Nasljednik

23:40 Ljubav u Italiji

Foto: ONAT ARPAT

RTL 2

RTL 2 večer nudi uzbuđenja s "Chicago P.D.", napete epizode "Zločinačkih umova" te dozu smijeha uz "Dva i pol muškarca" i "Prijatelje".

20:05 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:45 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Za ljubitelje kriminalističkih priča, Doma TV donosi "Navy CIS", "Tragove zločina" i "Teške zločine". Savršeno za večer uz napete slučajeve i pametne detektive.

19:50 Navy CIS

20:45 Tragovi zločina

21:30 Tragovi zločina

22:20 Teški zločini

Foto: SONJA FLEMMING

Najbolji filmski hitovi na drugim kanalima

19:55 "Zapravo ljubav" (Star Movies): Kultna britanska romantična komedija s brojnim zvijezdama, savršena za opuštanje i dobru zabavu.

22:40 "Bande New Yorka" (Star Movies): Povijesna drama Martina Scorsesea s Leonardom DiCaprijem i Danielom Day-Lewisom o krvavoj borbi za prevlast u New Yorku 19. stoljeća.

18:00 "Slučajevi Hailey Dean: Ubojita ostavština" (Star Movies): Kriminalistički misterij za ljubitelje napetih zapleta.

23:00 "Freddy je mrtav: Posljednja noćna mora" (Star Movies): Horor klasik za one koji vole strašne priče prije spavanja.

16:10 "Čudovišta iz susjedstva 2" (Star Movies): Avanturistička komedija za cijelu obitelj (ako želite ranije započeti filmski maraton).

*uz korištenje AI-ja

