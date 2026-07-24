Saznajte što vas večeras 24. srpnja očekuje na glavnim hrvatskim TV kanalima! Izdvajamo najzanimljivije serije, kvizove i filmske hitove, uz poseban pregled najboljih filmova na specijaliziranim kanalima.
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, kvizova i akcijskih filmova! Donosimo pregled najvažnijih večernjih sadržaja na glavnim kanalima te preporučujemo najbolje filmske hitove koje ne smijete propustiti.
HRT 1
HRT 1 donosi večer za smijeh i akciju! Nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00), u 20:12 pogledajte američku komediju "Dave" koja će vas zabaviti, a večer završava uz napeti ratni spektakl "Dvanaestorica hrabrih" (22:37).
20:12 Dave
22:37 Dvanaestorica hrabrih
HRT 2
Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija! Nakon popularnog kviza "Tko želi biti milijunaš?" (19:19), slijedi pravi krimi maraton: "Ubojstvo na meniju" (20:15), "Ludwig" (21:07) i "Bitange iz Pizzofalconea" (22:07). Pripremite kokice!
19:19 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Ubojstvo na meniju
21:07 Ludwig
22:07 Bitange iz Pizzofalconea
RTL
RTL večeras nudi domaću dramsku seriju "San snova" (20:20), a potom slijedi akcijski triler "Noćna potjera" (21:20) koji će vas držati prikovanima za ekran. Za kasnovečernje sate, tu je kriminalistički hit "Collateral" (23:40).
20:20 San snova
21:20 Noćna potjera
23:40 Collateral
NOVA TV
Nova TV tradicionalno donosi omiljene domaće serije – "Daleki grad" (20:20) i "Nasljednik" (21:15), dok će ljubitelji romantičnih komedija uživati u filmu "Sad ili nikad" (23:15).
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
23:15 Sad ili nikad
RTL 2
RTL 2 večeras je pravi izbor za sve koji vole akciju i kriminalistiku! Nova epizoda "Chicago P.D." (20:15) i dvostruka doza "Zločinačkih umova" (20:55, 21:45) garantiraju napete trenutke pred ekranom. Za ljubitelje sitcoma, tu su "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji" u kasnijim satima.
20:15 Chicago P.D.
20:55 Zločinački umovi
21:45 Zločinački umovi
DOMA TV
Doma TV večeras donosi dvostruku dozu akcije: prvo "Smrtonosni let" (20:00), a zatim "Charliejevi anđeli" (21:50) – savršena kombinacija za petak navečer!
20:00 Smrtonosni let
21:50 Charliejevi anđeli
TOP 5 filmskih hitova večeri
"Sumrak saga: Praskozorje – 2. dio" (Star Movies, 20:00) – završni dio popularne vampirske romanse, prepun akcije i emocija.
"Izvorni kod" (Star Movies, 22:25) – napeti SF triler s Jakeom Gyllenhaalom o putovanju kroz vrijeme i spašavanju života.
"Retrospektiva Bele Tarra: Čovjek iz Londona" (HTV 3, 22:50) – mračna kriminalistička drama jednog od najcjenjenijih europskih redatelja.
"Zločesti dečki zauvijek" (Star Movies, 02:25 – preporuka za noćne ptice) – eksplozivna akcijska komedija s Willom Smithom i Martinom Lawrenceom.
"Podzemlje se budi" (Star Movies, 00:30) – akcijski horor za ljubitelje nadnaravnih borbi između vampira i vukodlaka.
*uz korištenje AI-ja
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