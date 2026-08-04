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Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: ONAT ARPAT
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TV PROGRAM ZA UTORAK 4. KOLOVOZA Donosimo pregled najzanimljivijeg večernjeg TV programa za glavne kanale i preporuku najboljih filmova večeri!

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Večeras vas očekuje prava TV poslastica! Glavni domaći kanali donose najjače adute u udarnom terminu, a ljubitelji filmova uživat će u izboru vrhunskih naslova. Provjerite što gledati od 18 do 23 sata i ne propustite najbolje iz ponude.

HRT 1

Na HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" (18:10), a nakon informativnog bloka slijedi spektakularna dokumentarna serija "Sisavci: Tama" (20:12) koja otkriva tajne noćnog života životinjskog svijeta. U 21:15 na rasporedu je nova epizoda dramske serije "Ritam srca", dok kasnije večer donosi još jedan dokumentarni biser "Svjetla pozornice: Osamdesete" (22:09).

18:10 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Sisavci: Tama
21:15 Ritam srca
22:09 Svjetla pozornice: Osamdesete

HRT 2

Večer na HRT 2 rezervirana je za ljubitelje kvizova i kriminalističkih serija – "Tko želi biti milijunaš?" (19:17) zagrijat će atmosferu, a potom slijedi napeta serija "Tandem" (20:15). Od 21:08 pogledajte triler film "Poslije katastrofe", dok kasnovečernji termin donosi "Malu pticu" (22:44) za prave ljubitelje drame.

19:17 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Tandem
21:08 Poslije katastrofe
22:44 Mala ptica

RTL

RTL večer otvara informativnim "RTL Danas" (19:00), nakon čega slijedi dvostruka doza hit serije "San snova" (20:15 i 21:10). Za ljubitelje aktualnosti tu je "RTL Direkt" (22:10), a kasnije "Direktor svemira" (22:40) donosi dozu zabave.

19:00 RTL Danas
20:15 San snova
21:10 San snova
22:10 RTL Direkt
22:40 Direktor svemira

Foto: RTL

NOVA TV

Nova TV donosi večeras novu epizodu popularne serije "Daleki grad" (20:20), a odmah zatim slijedi napeta drama "Nasljednik" (21:15). Informativni blok "Večernje vijesti" je u 23:05, a filmski sladokusci mogu uživati u "Od klinke do komada" (23:25).

19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
23:05 Večernje vijesti
23:25 Od klinke do komada

Foto: ONAT ARPAT

RTL 2

RTL 2 večer je u znaku akcije i kriminalistike! "Chicago u plamenu" (18:35 i 19:20) zagrijava publiku, a udarni termin donosi "Chicago P.D." (20:10) i "Zločinački umovi" (21:00 i 21:50). Za kraj večeri tu su neizostavni "Dva i pol muškarca" i "Prijatelji".

18:35 Chicago u plamenu
20:10 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
21:50 Zločinački umovi

DOMA TV

Doma TV nudi uzbudljive policijske i kriminalističke serije: "Rookie" (18:15 i 19:05) vodi vas u svijet mladih policajaca, a "Navy CIS" (19:55 i 20:35) i "Tragovi zločina" (21:20 i 22:05) garantiraju napetu večer.

18:15 Rookie
19:55 Navy CIS
20:35 Navy CIS
21:20 Tragovi zločina
22:05 Tragovi zločina

NATHAN FILLION
Foto: Raymond Liu

FILMSKE PREPORUKE VEČERI

Za prave filmofile, izdvajamo najbolje naslove iz bogatog filmskog programa na specijaliziranim kanalima:

"Avijatičar" (Star Movies, 20:00) – Biografska drama o ekscentričnom geniju Howardu Hughesu, s Leonardom DiCapriom u glavnoj ulozi. Priča o snovima, moći i opsesiji.

"Crveni zmaj" (Star Movies, 23:35) – Napeti triler s Edwardom Nortonom i Anthonyjem Hopkinsom o lovu na serijskog ubojicu i povratku dr. Hannibala Lectera.

"Poslije katastrofe" (HRT 2, 21:08) – Intenzivni triler o preživljavanju u postapokaliptičnom svijetu.

"Od klinke do komada" (Nova TV, 23:25) – Romantična komedija s elementima fantastike za opušten kraj dana.

"Vatreni dečki" (Doma TV, 22:50) – Serija o njujorškim vatrogascima i njihovim svakodnevnim izazovima.

*uz korištenje AI-ja
 

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