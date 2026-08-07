TV PROGRAM ZA PETAK 7. KOLOVOZA Večeras vas očekuje napeta večer uz najbolje filmove i serije na glavnim TV kanalima. Donosimo pregled najvažnijih emisija i filmskih hitova koje ne smijete propustiti!
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras vas na domaćim kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje akcije, napetih serija i vrhunskih filmova. Pripremili smo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima te izdvojili najbolje filmske hitove za opuštanje uz kokice!
HRT 1
HRT 1 donosi večer za smijeh i napetost – najprije uživajte u urnebesnoj komediji "Bowfinger – Kralj Hollywooda" od 20:12, a nakon toga slijedi triler s elementima horora "Dar" u 22:21. Naravno, informativni "Dnevnik 2" u 19:00 i "Dnevnik 3" u 21:50 osigurat će da ostanete u toku s najvažnijim vijestima.
20:12 Bowfinger – Kralj Hollywooda
22:21 Dar
HRT 2
Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija. U 20:15 počinje "Krimi petak: Ubojstvo na meniju", a zatim slijede još dvije napete serije – "Ludwig" u 21:07 i "Bitange iz Pizzofalconea" u 22:09. Prije toga, zabavite se uz "Tko želi biti milijunaš?" u 19:17.
20:15 Krimi petak: Ubojstvo na meniju
21:07 Krimi petak: Ludwig
22:09 Krimi petak: Bitange iz Pizzofalconea
RTL
RTL večeras donosi dvostruku dozu popularne serije "San snova" – nove epizode su na rasporedu u 20:15 i 21:35. Za ljubitelje akcije, u 22:30 slijedi film "Odred otpisanih" – adrenalinska avantura koja će vas prikovati za ekran!
20:15 San snova
21:35 San snova
22:30 Odred otpisanih
NOVA TV
Na NOVA TV večer započinje s "Dalekim gradom" u 20:20, a nastavlja se uz dramu "Nasljednik" u 21:20. Za kraj večeri, od 23:25 ne propustite napeti akcijski triler "Hladna osveta".
20:20 Daleki grad
21:20 Nasljednik
23:25 Hladna osveta
RTL 2
RTL 2 nudi večer za ljubitelje akcije i kriminalistike – od 20:05 pratite "Chicago P.D.", a potom dvostruku dozu "Zločinačkih umova" od 21:00 i 21:45. Za opuštanje tu su i "Dva i pol muškarca" od 22:40.
20:05 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
21:45 Zločinački umovi
22:40 Dva i pol muškarca
DOMA TV
DOMA TV donosi uzbudljive policijske avanture i filmske klasike – "Rookie" vas očekuje u 18:10 i 19:00, dok od 20:00 ne propustite akcijski film "Šakal" s Bruceom Willisom, a od 22:15 inspirativni ratni film "Greben spašenih".
18:10 Rookie
19:00 Rookie
20:00 Šakal
22:15 Greben spašenih
Filmski hitovi večeri
"Solaris" (Star Movies, 20:00) – intrigantna znanstveno-fantastična drama o psihološkim granicama svemira i ljudskog uma.
"Kobno prestrojavanje" (Star Movies, 22:05) – napeti triler koji će vas držati u neizvjesnosti do samog kraja.
"Europa" (HTV 3, 22:30) – vizualno fascinantna drama Larsa von Triera, smještena u poslijeratnu Njemačku.
"Šakal" (DOMA TV, 20:00) – akcijski klasik s Bruceom Willisom i Richardom Gereom u igri mačke i miša.
"Greben spašenih" (DOMA TV, 22:15) – potresna istinita priča o vojniku koji je promijenio tijek rata bez ispaljenog metka.
*uz korištenje AI-ja
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