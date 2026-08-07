Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras vas na domaćim kanalima očekuje prava poslastica za ljubitelje akcije, napetih serija i vrhunskih filmova. Pripremili smo pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima te izdvojili najbolje filmske hitove za opuštanje uz kokice!

HRT 1

HRT 1 donosi večer za smijeh i napetost – najprije uživajte u urnebesnoj komediji "Bowfinger – Kralj Hollywooda" od 20:12, a nakon toga slijedi triler s elementima horora "Dar" u 22:21. Naravno, informativni "Dnevnik 2" u 19:00 i "Dnevnik 3" u 21:50 osigurat će da ostanete u toku s najvažnijim vijestima.

20:12 Bowfinger – Kralj Hollywooda

22:21 Dar

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za ljubitelje kriminalističkih serija. U 20:15 počinje "Krimi petak: Ubojstvo na meniju", a zatim slijede još dvije napete serije – "Ludwig" u 21:07 i "Bitange iz Pizzofalconea" u 22:09. Prije toga, zabavite se uz "Tko želi biti milijunaš?" u 19:17.

20:15 Krimi petak: Ubojstvo na meniju

21:07 Krimi petak: Ludwig

22:09 Krimi petak: Bitange iz Pizzofalconea

RTL

RTL večeras donosi dvostruku dozu popularne serije "San snova" – nove epizode su na rasporedu u 20:15 i 21:35. Za ljubitelje akcije, u 22:30 slijedi film "Odred otpisanih" – adrenalinska avantura koja će vas prikovati za ekran!

20:15 San snova

21:35 San snova

22:30 Odred otpisanih

NOVA TV

Na NOVA TV večer započinje s "Dalekim gradom" u 20:20, a nastavlja se uz dramu "Nasljednik" u 21:20. Za kraj večeri, od 23:25 ne propustite napeti akcijski triler "Hladna osveta".

20:20 Daleki grad

21:20 Nasljednik

23:25 Hladna osveta

Foto: ONAT ARPAT

RTL 2

RTL 2 nudi večer za ljubitelje akcije i kriminalistike – od 20:05 pratite "Chicago P.D.", a potom dvostruku dozu "Zločinačkih umova" od 21:00 i 21:45. Za opuštanje tu su i "Dva i pol muškarca" od 22:40.

20:05 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

21:45 Zločinački umovi

22:40 Dva i pol muškarca

DOMA TV

DOMA TV donosi uzbudljive policijske avanture i filmske klasike – "Rookie" vas očekuje u 18:10 i 19:00, dok od 20:00 ne propustite akcijski film "Šakal" s Bruceom Willisom, a od 22:15 inspirativni ratni film "Greben spašenih".

18:10 Rookie

19:00 Rookie

20:00 Šakal

22:15 Greben spašenih

Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri

"Solaris" (Star Movies, 20:00) – intrigantna znanstveno-fantastična drama o psihološkim granicama svemira i ljudskog uma.

"Kobno prestrojavanje" (Star Movies, 22:05) – napeti triler koji će vas držati u neizvjesnosti do samog kraja.

"Europa" (HTV 3, 22:30) – vizualno fascinantna drama Larsa von Triera, smještena u poslijeratnu Njemačku.

"Šakal" (DOMA TV, 20:00) – akcijski klasik s Bruceom Willisom i Richardom Gereom u igri mačke i miša.

"Greben spašenih" (DOMA TV, 22:15) – potresna istinita priča o vojniku koji je promijenio tijek rata bez ispaljenog metka.

*uz korištenje AI-ja

