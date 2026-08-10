Pregled najvažnijih emisija i filmova večeras 10. kolovoza na domaćim TV kanalima. Saznajte što gledati od 18 do 23 sata na HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV, RTL 2 i Doma TV te koji su filmski hitovi večeri
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje televizije! Od uzbudljivih serija i sportskih prijenosa do napetih filmova, donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti od 18 do 23 sata.
HRT 1
HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera", a nakon informativnog bloka slijedi fascinantna dokumentarna serija "Sisavci: Hladnoća". Prava TV poslastica dolazi u 21:15 s emotivnom serijom "Ritam srca".
18:09 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:12 Sisavci: Hladnoća
21:15 Ritam srca
HRT 2
Na HRT 2 ljubitelje sporta očekuje izravan prijenos Europskog prvenstva u atletici iz Birminghama. Večer završava uz intrigantni film "Velika bijela prevara".
18:25 Pariz: EP u plivanju, prijenos
20:00 Birmingham: EP u atletici, prijenos
22:05 Velika bijela prevara
RTL
RTL donosi dvostruku dozu hit serije "San snova" – večeras vas očekuju dvije epizode zaredom, a potom informativni "RTL Direkt" i zabavni show "Direktor svemira".
19:00 RTL Danas
20:15 San snova
21:15 San snova
22:15 RTL Direkt
NOVA TV
Na NOVA TV večer je rezervirana za omiljenu dramsku seriju "Daleki grad" i nastavak napete priče u "Nasljedniku". Za kraj, tu su večernje vijesti i akcijski filmski hit "Matrix: Uskrsnuća".
18:05 Čista ljubav
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
23:30 Matrix: Uskrsnuća
RTL 2
RTL 2 priprema večer za ljubitelje američkih policijskih serija – "Chicago P.D." i "Zločinački umovi" garantiraju dozu napetosti, a za opuštanje tu su legendarni "Dva i pol muškarca".
18:40 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:40 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV nudi dinamičnu policijsku večer uz "Navy CIS" i "Blue Bloods", a kasnije i kriminalističku dramu "Tragovi zločina". Ljubitelji akcije i misterija doći će na svoje!
18:30 Rookie
20:10 Navy CIS
20:55 Blue Bloods
22:25 Tragovi zločina
Filmski hitovi večeri
"Prebrzi i prežestoki" (Star Movies, 20:00) – legendarni akcijski triler o ilegalnim utrkama i prijateljstvu.
"Događaj" (Star Movies, 22:10) – napeti SF triler o misterioznoj prijetnji čovječanstvu.
"Vincent: Život i smrt Vincenta Van Gogha" (HTV 3, 22:00) – iznimna biografska drama o slavnom slikaru.
"Velika bijela prevara" (HRT 2, 22:05) – crna komedija i kriminalistička drama s neočekivanim obratima.
"Matrix: Uskrsnuća" (Nova TV, 23:30) – nastavak kultne SF franšize s Keanu Reevesom.
*uz korištenje AI-ja
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