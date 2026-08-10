Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje televizije! Od uzbudljivih serija i sportskih prijenosa do napetih filmova, donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti od 18 do 23 sata.

HRT 1

HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera", a nakon informativnog bloka slijedi fascinantna dokumentarna serija "Sisavci: Hladnoća". Prava TV poslastica dolazi u 21:15 s emotivnom serijom "Ritam srca".

18:09 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:12 Sisavci: Hladnoća

21:15 Ritam srca

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 ljubitelje sporta očekuje izravan prijenos Europskog prvenstva u atletici iz Birminghama. Večer završava uz intrigantni film "Velika bijela prevara".

18:25 Pariz: EP u plivanju, prijenos

20:00 Birmingham: EP u atletici, prijenos

22:05 Velika bijela prevara

RTL

RTL donosi dvostruku dozu hit serije "San snova" – večeras vas očekuju dvije epizode zaredom, a potom informativni "RTL Direkt" i zabavni show "Direktor svemira".

19:00 RTL Danas

20:15 San snova

21:15 San snova

22:15 RTL Direkt

Foto: RTL

NOVA TV

Na NOVA TV večer je rezervirana za omiljenu dramsku seriju "Daleki grad" i nastavak napete priče u "Nasljedniku". Za kraj, tu su večernje vijesti i akcijski filmski hit "Matrix: Uskrsnuća".

18:05 Čista ljubav

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:15 Nasljednik

23:30 Matrix: Uskrsnuća

Foto: ONAT ARPAT

RTL 2

RTL 2 priprema večer za ljubitelje američkih policijskih serija – "Chicago P.D." i "Zločinački umovi" garantiraju dozu napetosti, a za opuštanje tu su legendarni "Dva i pol muškarca".

18:40 Chicago u plamenu

20:05 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:40 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV nudi dinamičnu policijsku večer uz "Navy CIS" i "Blue Bloods", a kasnije i kriminalističku dramu "Tragovi zločina". Ljubitelji akcije i misterija doći će na svoje!

18:30 Rookie

20:10 Navy CIS

20:55 Blue Bloods

22:25 Tragovi zločina

Foto: Raymond Liu

Filmski hitovi večeri

"Prebrzi i prežestoki" (Star Movies, 20:00) – legendarni akcijski triler o ilegalnim utrkama i prijateljstvu.

"Događaj" (Star Movies, 22:10) – napeti SF triler o misterioznoj prijetnji čovječanstvu.

"Vincent: Život i smrt Vincenta Van Gogha" (HTV 3, 22:00) – iznimna biografska drama o slavnom slikaru.

"Velika bijela prevara" (HRT 2, 22:05) – crna komedija i kriminalistička drama s neočekivanim obratima.

"Matrix: Uskrsnuća" (Nova TV, 23:30) – nastavak kultne SF franšize s Keanu Reevesom.

*uz korištenje AI-ja

