Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, dokumentaraca i akcije! Od uzbudljivih kriminalističkih priča, sportskih prijenosa, do napetih drama i popularnih kvizova – izdvojili smo najvažnije večernje događaje koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 donosi informativnu večer uz "Dnevnik 2" te nastavak popularne dokumentarne serije "Sisavci: Vrućina". Za ljubitelje domaće produkcije tu je i nova epizoda serije "Ritam srca".

19:00 Dnevnik 2

20:12 Sisavci: Vrućina

21:15 Ritam srca

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za sport i napetost – najprije prijenos Europskog prvenstva u atletici iz Birminghama, a kasnije odličan američki triler "Među zlikovcima".

18:30 Pariz: EP u plivanju, prijenos

20:15 Birmingham: EP u atletici, prijenos

23:04 Među zlikovcima

RTL

RTL donosi dvostruku dozu omiljene domaće serije "San snova", a kasnije večer rezervirana je za zabavni show "Direktor svemira" i akcijski film "Specijalist".

19:00 RTL Danas

20:15 San snova

21:15 San snova

22:50 Direktor svemira

23:50 Specijalist

Foto: RTL

NOVA TV

Na NOVA TV očekuje vas uzbudljiva večer uz dramsku seriju "Daleki grad", a potom i napeta obiteljska drama "Nasljednik". Za kasnovečernje opuštanje tu je i komedija "Zločesta učiteljica".

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:15 Nasljednik

23:30 Zločesta učiteljica

Foto: United Archives/Impress

RTL 2

RTL 2 donosi večer posvećenu ljubiteljima akcijskih i kriminalističkih serija: "Chicago P.D." i "Zločinački umovi" garantiraju napetost do samog kraja, a kasnije i dozu smijeha uz "Dva i pol muškarca".

18:40 Chicago u plamenu

20:05 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

22:45 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV

Doma TV nudi kombinaciju policijskih i obiteljskih drama – "Rookie" i "Navy CIS" vode vas u svijet američkih policajaca, dok "Blue Bloods" prati njujoršku obitelj policajaca.

18:35 Rookie

20:10 Navy CIS

20:55 Blue Bloods

21:40 Blue Bloods

Foto: SONJA FLEMMING

Filmski hitovi večeri

"Brzi i žestoki: Tokio drift" (Star Movies, 20:00) – adrenalinska akcija iz popularne franšize

"Savršeni bijeg" (Star Movies, 22:05) – napeti triler o paru koji bježi pred opasnošću na havajskom otočju.

"Među zlikovcima" (HRT 2, 23:04) – kriminalistički triler s napetom pričom i odličnom glumačkom postavom.

"Zločesta učiteljica" (Nova TV, 23:30) – urnebesna komedija s Cameron Diaz.

"Specijalist" (RTL, 23:50) – akcijski klasik s Sylvesterom Stalloneom i Sharon Stone.