Obavijesti

Show

Komentari 0
RAZNOLIK IZBOR

Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: United Archives/Impress
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

TV PROGRAM ZA UTORAK 11. KOLOVOZA Donosimo vam pregled najzanimljivijeg večernjeg TV programa na glavnim kanalima i preporuke najboljih filmova za opuštenu večer pred malim ekranom

Admiral

Večeras nas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, dokumentaraca i akcije! Od uzbudljivih kriminalističkih priča, sportskih prijenosa, do napetih drama i popularnih kvizova – izdvojili smo najvažnije večernje događaje koje ne smijete propustiti.

HRT 1

HRT 1 donosi informativnu večer uz "Dnevnik 2" te nastavak popularne dokumentarne serije "Sisavci: Vrućina". Za ljubitelje domaće produkcije tu je i nova epizoda serije "Ritam srca".

19:00 Dnevnik 2
20:12 Sisavci: Vrućina
21:15 Ritam srca

HRT 2

Na HRT 2 večer je rezervirana za sport i napetost – najprije prijenos Europskog prvenstva u atletici iz Birminghama, a kasnije odličan američki triler "Među zlikovcima".

18:30 Pariz: EP u plivanju, prijenos
20:15 Birmingham: EP u atletici, prijenos
23:04 Među zlikovcima

RTL 

RTL donosi dvostruku dozu omiljene domaće serije "San snova", a kasnije večer rezervirana je za zabavni show "Direktor svemira" i akcijski film "Specijalist".

19:00 RTL Danas
20:15 San snova
21:15 San snova
22:50 Direktor svemira
23:50 Specijalist

Foto: RTL

NOVA TV 

Na NOVA TV očekuje vas uzbudljiva večer uz dramsku seriju "Daleki grad", a potom i napeta obiteljska drama "Nasljednik". Za kasnovečernje opuštanje tu je i komedija "Zločesta učiteljica".

19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
23:30 Zločesta učiteljica

Bad Teacher
Foto: United Archives/Impress

RTL 2

RTL 2 donosi večer posvećenu ljubiteljima akcijskih i kriminalističkih serija: "Chicago P.D." i "Zločinački umovi" garantiraju napetost do samog kraja, a kasnije i dozu smijeha uz "Dva i pol muškarca".

18:40 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:45 Dva i pol muškarca

Foto: screenshot/Pink Tv

DOMA TV 

Doma TV nudi kombinaciju policijskih i obiteljskih drama – "Rookie" i "Navy CIS" vode vas u svijet američkih policajaca, dok "Blue Bloods" prati njujoršku obitelj policajaca.

18:35 Rookie
20:10 Navy CIS
20:55 Blue Bloods
21:40 Blue Bloods

"Restless"
Foto: SONJA FLEMMING

Filmski hitovi večeri

"Brzi i žestoki: Tokio drift" (Star Movies, 20:00) – adrenalinska akcija iz popularne franšize

"Savršeni bijeg" (Star Movies, 22:05) – napeti triler o paru koji bježi pred opasnošću na havajskom otočju.

"Među zlikovcima" (HRT 2, 23:04) – kriminalistički triler s napetom pričom i odličnom glumačkom postavom.

"Zločesta učiteljica" (Nova TV, 23:30) – urnebesna komedija s Cameron Diaz.

"Specijalist" (RTL, 23:50) – akcijski klasik s Sylvesterom Stalloneom i Sharon Stone.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novi frajer u životu Maje Šuput? Sjedila mu je u krilu i pozirala: 'Cijelu večer se kretao uz nju...'
FOTOGRAFIRALI SE SKUPA

Novi frajer u životu Maje Šuput? Sjedila mu je u krilu i pozirala: 'Cijelu večer se kretao uz nju...'

Maja Šuput ljeto provodi radno na jadranskoj obali, a na nastupu u Baškoj Vodi, navodno je imala posebnog gosta. Mnogi se pitaju je li misteriozni muškarac nova ljubav u pjevačicinom životu
Prijović su odbili u restoranu na Hvaru, uslijedio je simpatičan odgovor: Oglasila se i pjevačica
HIT VIDEO

Prijović su odbili u restoranu na Hvaru, uslijedio je simpatičan odgovor: Oglasila se i pjevačica

Hostesa jednog hvarskog restorana ispričala je kako su Aleksandra Prijović, suprug i djeca zamolili za stol da popiju piće, no ona ih je odlučno odbila. Objasnila je zašto, nakon čega joj se javila pjevačica
FOTO U toplesu pred mamom, tatom i sestrom?! Brooks Nader se ne srami, pogledajte fotke!
ŠOKIRALA MNOGE

FOTO U toplesu pred mamom, tatom i sestrom?! Brooks Nader se ne srami, pogledajte fotke!

Brooks Nader, manekenka i glumica koja će se uskoro pojaviti u novom Baywatchu, dio svog ljetovanja provela je u Hrvatskoj, a ovih je dana na Sardiniji gdje su je fotografi ulovili u toplesu. Dok su na brodu i njezini roditelji i sestra...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026