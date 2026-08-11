TV PROGRAM ZA UTORAK 11. KOLOVOZA Donosimo vam pregled najzanimljivijeg večernjeg TV programa na glavnim kanalima i preporuke najboljih filmova za opuštenu večer pred malim ekranom
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na glavnim hrvatskim TV kanalima očekuje prava poslastica za sve ljubitelje serija, dokumentaraca i akcije! Od uzbudljivih kriminalističkih priča, sportskih prijenosa, do napetih drama i popularnih kvizova – izdvojili smo najvažnije večernje događaje koje ne smijete propustiti.
HRT 1
HRT 1 donosi informativnu večer uz "Dnevnik 2" te nastavak popularne dokumentarne serije "Sisavci: Vrućina". Za ljubitelje domaće produkcije tu je i nova epizoda serije "Ritam srca".
19:00 Dnevnik 2
20:12 Sisavci: Vrućina
21:15 Ritam srca
HRT 2
Na HRT 2 večer je rezervirana za sport i napetost – najprije prijenos Europskog prvenstva u atletici iz Birminghama, a kasnije odličan američki triler "Među zlikovcima".
18:30 Pariz: EP u plivanju, prijenos
20:15 Birmingham: EP u atletici, prijenos
23:04 Među zlikovcima
RTL
RTL donosi dvostruku dozu omiljene domaće serije "San snova", a kasnije večer rezervirana je za zabavni show "Direktor svemira" i akcijski film "Specijalist".
19:00 RTL Danas
20:15 San snova
21:15 San snova
22:50 Direktor svemira
23:50 Specijalist
NOVA TV
Na NOVA TV očekuje vas uzbudljiva večer uz dramsku seriju "Daleki grad", a potom i napeta obiteljska drama "Nasljednik". Za kasnovečernje opuštanje tu je i komedija "Zločesta učiteljica".
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:15 Nasljednik
23:30 Zločesta učiteljica
RTL 2
RTL 2 donosi večer posvećenu ljubiteljima akcijskih i kriminalističkih serija: "Chicago P.D." i "Zločinački umovi" garantiraju napetost do samog kraja, a kasnije i dozu smijeha uz "Dva i pol muškarca".
18:40 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
22:45 Dva i pol muškarca
DOMA TV
Doma TV nudi kombinaciju policijskih i obiteljskih drama – "Rookie" i "Navy CIS" vode vas u svijet američkih policajaca, dok "Blue Bloods" prati njujoršku obitelj policajaca.
18:35 Rookie
20:10 Navy CIS
20:55 Blue Bloods
21:40 Blue Bloods
Filmski hitovi večeri
"Brzi i žestoki: Tokio drift" (Star Movies, 20:00) – adrenalinska akcija iz popularne franšize
"Savršeni bijeg" (Star Movies, 22:05) – napeti triler o paru koji bježi pred opasnošću na havajskom otočju.
"Među zlikovcima" (HRT 2, 23:04) – kriminalistički triler s napetom pričom i odličnom glumačkom postavom.
"Zločesta učiteljica" (Nova TV, 23:30) – urnebesna komedija s Cameron Diaz.
"Specijalist" (RTL, 23:50) – akcijski klasik s Sylvesterom Stalloneom i Sharon Stone.
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