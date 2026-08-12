Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija na glavnim hrvatskim kanalima, uz preporuke najboljih filmova na kabelskim programima. Saznajte što gledati večeras 12. kolovoza
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica za ljubitelje sporta, serija i napetih filmova! Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima, uz preporuke najboljih filmova na kabelskim programima. Ne propustite večernji maraton zabave!
HRT 1
HRT 1 donosi bogat informativni i dokumentarni sadržaj. Nakon popularnog kviza "Potjera" i informativnog "Dnevnika 2", slijedi nova epizoda dokumentarne serije "Sisavci: Šuma". Večer završava intrigantnom dramom "Ritam srca" i dokumentarnim filmom o zrakoplovnoj industriji.
18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Sisavci: Šuma
21:20 Ritam srca
23:50 Život pod pritiskom: Sustav Ryanaira
HRT 2
HRT 2 večeras je u znaku sporta! Pratite izravan prijenos Europskog prvenstva u atletici iz Birminghama, a potom i nogometni spektakl UEFA Super kupa između Paris St. Germaina i Aston Ville. Sportski entuzijasti doći će na svoje!
18:25 Pariz: EP u plivanju, prijenos
20:25 Birmingham: EP u atletici, prijenos
20:55 UEFA Super cup: Paris St. Germain - Aston Villa, 1. pol.
22:10 UEFA Super cup: Paris St. Germain - Aston Villa, 2. pol.
RTL
RTL večer rezervira za hit seriju "San snova" u čak dva uzastopna termina, nakon čega slijedi informativni "RTL Direkt" i zabavni show "Direktor svemira". Za noćne ptice tu je i napeti film "Kod 7500: Otmica aviona".
19:00 RTL Danas
20:15 San snova
21:15 San snova
22:10 RTL Direkt
22:50 Direktor svemira
NOVA TV
Na NOVA TV od 20:20 sati gledatelji mogu uživati u popularnoj seriji "Daleki grad", a potom slijedi "Nasljednik". Večernje vijesti i filmska poslastica "Kako ukrasti nevjestu" zaokružuju večer.
18:10 Čista ljubav
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:20 Nasljednik
23:40 Kako ukrasti nevjestu
RTL 2
RTL 2 donosi večer akcije i kriminalistike! "Chicago u plamenu" i "Chicago P.D." uvode nas u svijet američkih vatrogasaca i policajaca, dok "Zločinački umovi" garantiraju napetost do kasnih sati.
18:30 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
21:55 Zločinački umovi
DOMA TV
Doma TV nudi maraton omiljenih serija. "Rookie" i "Navy CIS" vode nas kroz svijet policije i specijalnih agenata, a "Blue Bloods" donosi priču o njujorškoj policijskoj obitelji.
18:20 Rookie
19:10 Rookie
20:05 Navy CIS
20:55 Blue Bloods
21:40 Blue Bloods
Filmski izbor večeri:
"Brzi i žestoki" (Star Movies, 20:00) – Legendarni akcijski hit koji je pokrenuo jednu od najpopularnijih franšiza svih vremena.
"Grad na obali" (Star Movies, 22:15) – Napeti kriminalistički triler s izvrsnom glumačkom postavom.
"Druga žena" (HTV 3, 22:00) – Drama Woodyja Allena o ženi koja preispituje svoj život.
"Spokoj" (Star Movies, 00:15) – Triler s Matthewom McConaugheyjem i Anne Hathaway u glavnim ulogama.
"Podržite svog lokalnog revolveraša" (HTV 3, 01:31) – Vestern komedija za kasnonoćne gledatelje.
*uz korištenje AI-ja
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+