Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica za ljubitelje sporta, serija i napetih filmova! Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima, uz preporuke najboljih filmova na kabelskim programima. Ne propustite večernji maraton zabave!

HRT 1

HRT 1 donosi bogat informativni i dokumentarni sadržaj. Nakon popularnog kviza "Potjera" i informativnog "Dnevnika 2", slijedi nova epizoda dokumentarne serije "Sisavci: Šuma". Večer završava intrigantnom dramom "Ritam srca" i dokumentarnim filmom o zrakoplovnoj industriji.

18:06 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Sisavci: Šuma

21:20 Ritam srca

23:50 Život pod pritiskom: Sustav Ryanaira

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 večeras je u znaku sporta! Pratite izravan prijenos Europskog prvenstva u atletici iz Birminghama, a potom i nogometni spektakl UEFA Super kupa između Paris St. Germaina i Aston Ville. Sportski entuzijasti doći će na svoje!

18:25 Pariz: EP u plivanju, prijenos

20:25 Birmingham: EP u atletici, prijenos

20:55 UEFA Super cup: Paris St. Germain - Aston Villa, 1. pol.

22:10 UEFA Super cup: Paris St. Germain - Aston Villa, 2. pol.

RTL

RTL večer rezervira za hit seriju "San snova" u čak dva uzastopna termina, nakon čega slijedi informativni "RTL Direkt" i zabavni show "Direktor svemira". Za noćne ptice tu je i napeti film "Kod 7500: Otmica aviona".

19:00 RTL Danas

20:15 San snova

21:15 San snova

22:10 RTL Direkt

22:50 Direktor svemira

Foto: RTL

NOVA TV

Na NOVA TV od 20:20 sati gledatelji mogu uživati u popularnoj seriji "Daleki grad", a potom slijedi "Nasljednik". Večernje vijesti i filmska poslastica "Kako ukrasti nevjestu" zaokružuju večer.

18:10 Čista ljubav

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:20 Nasljednik

23:40 Kako ukrasti nevjestu

Foto: ONAT ARPAT

RTL 2

RTL 2 donosi večer akcije i kriminalistike! "Chicago u plamenu" i "Chicago P.D." uvode nas u svijet američkih vatrogasaca i policajaca, dok "Zločinački umovi" garantiraju napetost do kasnih sati.

18:30 Chicago u plamenu

20:05 Chicago P.D.

21:00 Zločinački umovi

21:55 Zločinački umovi

DOMA TV

Doma TV nudi maraton omiljenih serija. "Rookie" i "Navy CIS" vode nas kroz svijet policije i specijalnih agenata, a "Blue Bloods" donosi priču o njujorškoj policijskoj obitelji.

18:20 Rookie

19:10 Rookie

20:05 Navy CIS

20:55 Blue Bloods

21:40 Blue Bloods

Foto: Raymond Liu

Filmski izbor večeri:

"Brzi i žestoki" (Star Movies, 20:00) – Legendarni akcijski hit koji je pokrenuo jednu od najpopularnijih franšiza svih vremena.

"Grad na obali" (Star Movies, 22:15) – Napeti kriminalistički triler s izvrsnom glumačkom postavom.

"Druga žena" (HTV 3, 22:00) – Drama Woodyja Allena o ženi koja preispituje svoj život.

"Spokoj" (Star Movies, 00:15) – Triler s Matthewom McConaugheyjem i Anne Hathaway u glavnim ulogama.

"Podržite svog lokalnog revolveraša" (HTV 3, 01:31) – Vestern komedija za kasnonoćne gledatelje.

*uz korištenje AI-ja

