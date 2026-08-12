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Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: HRT
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Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija na glavnim hrvatskim kanalima, uz preporuke najboljih filmova na kabelskim programima. Saznajte što gledati večeras 12. kolovoza

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Večeras nas na domaćim televizijama očekuje prava poslastica za ljubitelje sporta, serija i napetih filmova! Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima, uz preporuke najboljih filmova na kabelskim programima. Ne propustite večernji maraton zabave!

HRT 1 

HRT 1 donosi bogat informativni i dokumentarni sadržaj. Nakon popularnog kviza "Potjera" i informativnog "Dnevnika 2", slijedi nova epizoda dokumentarne serije "Sisavci: Šuma". Večer završava intrigantnom dramom "Ritam srca" i dokumentarnim filmom o zrakoplovnoj industriji.

18:06 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Sisavci: Šuma
21:20 Ritam srca
23:50 Život pod pritiskom: Sustav Ryanaira

Foto: HRT

HRT 2

HRT 2 večeras je u znaku sporta! Pratite izravan prijenos Europskog prvenstva u atletici iz Birminghama, a potom i nogometni spektakl UEFA Super kupa između Paris St. Germaina i Aston Ville. Sportski entuzijasti doći će na svoje!

18:25 Pariz: EP u plivanju, prijenos
20:25 Birmingham: EP u atletici, prijenos
20:55 UEFA Super cup: Paris St. Germain - Aston Villa, 1. pol.
22:10 UEFA Super cup: Paris St. Germain - Aston Villa, 2. pol.

RTL 

RTL večer rezervira za hit seriju "San snova" u čak dva uzastopna termina, nakon čega slijedi informativni "RTL Direkt" i zabavni show "Direktor svemira". Za noćne ptice tu je i napeti film "Kod 7500: Otmica aviona".

19:00 RTL Danas
20:15 San snova
21:15 San snova
22:10 RTL Direkt
22:50 Direktor svemira

Foto: RTL

NOVA TV 

Na NOVA TV od 20:20 sati gledatelji mogu uživati u popularnoj seriji "Daleki grad", a potom slijedi "Nasljednik". Večernje vijesti i filmska poslastica "Kako ukrasti nevjestu" zaokružuju večer.

18:10 Čista ljubav
19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Daleki grad
21:20 Nasljednik
23:40 Kako ukrasti nevjestu

Foto: ONAT ARPAT

RTL 2

RTL 2 donosi večer akcije i kriminalistike! "Chicago u plamenu" i "Chicago P.D." uvode nas u svijet američkih vatrogasaca i policajaca, dok "Zločinački umovi" garantiraju napetost do kasnih sati.

18:30 Chicago u plamenu
20:05 Chicago P.D.
21:00 Zločinački umovi
21:55 Zločinački umovi

DOMA TV 

Doma TV nudi maraton omiljenih serija. "Rookie" i "Navy CIS" vode nas kroz svijet policije i specijalnih agenata, a "Blue Bloods" donosi priču o njujorškoj policijskoj obitelji.

18:20 Rookie
19:10 Rookie
20:05 Navy CIS
20:55 Blue Bloods
21:40 Blue Bloods

Foto: Raymond Liu

Filmski izbor večeri: 

"Brzi i žestoki" (Star Movies, 20:00) – Legendarni akcijski hit koji je pokrenuo jednu od najpopularnijih franšiza svih vremena.

"Grad na obali" (Star Movies, 22:15) – Napeti kriminalistički triler s izvrsnom glumačkom postavom.

"Druga žena" (HTV 3, 22:00) – Drama Woodyja Allena o ženi koja preispituje svoj život.

"Spokoj" (Star Movies, 00:15) – Triler s Matthewom McConaugheyjem i Anne Hathaway u glavnim ulogama.

"Podržite svog lokalnog revolveraša" (HTV 3, 01:31) – Vestern komedija za kasnonoćne gledatelje.

*uz korištenje AI-ja
 

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