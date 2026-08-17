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Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: ONAT ARPAT
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Donosimo pregled najvažnijih večernjih emisija i filmova na glavnim TV kanalima te izdvajamo najbolje filmske hitove večeri. Saznajte što gledati od 18 do 23 sata!

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Večeras vas na hrvatskim TV kanalima očekuje prava eksplozija uzbuđenja, smijeha i napetosti! Od popularnih kvizova i kriminalističkih serija do akcijskih i komičnih filmskih hitova – donosimo što ne smijete propustiti u večernjem terminu.

HRT 1

HRT 1 nudi prepoznatljivu dozu informativnog i zabavnog sadržaja. Nakon napetog kviza "Potjera" slijedi Dnevnik 2, dok ljubitelji dokumentarnih formata mogu uživati u zanimljivim pričama iz stvarnog života. Večer zaokružuje premijera nove dramske serije.

18:11 Potjera
19:00 Dnevnik 2
21:07 Ritam srca (serija)
22:05 Brže ne može (dokumentarna serija)

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje popularnim kvizom, a potom slijedi napeta kriminalistička serija "Tandem". Za ljubitelje akcije i horora tu je američki film "Plijen" koji će vas držati na rubu sjedala!

19:20 Tko želi biti milijunaš?
20:15 Tandem (krimi serija)
21:10 Plijen (akcija/horror)

RTL 

RTL rezervira večer za obiteljsku dramu i humor uz "San snova", a kasnije vas očekuje informativni "RTL Direkt" i zabavni "Direktor svemira". 

20:15 San snova (serija)
21:15 San snova (serija)
22:15 RTL Direkt
22:55 Direktor svemira

Foto: RTL

NOVA TV 

Na NOVA TV vas očekuju omiljene dramske serije. "Daleki grad" i "Nasljednik" garantiraju napetost i emocije, dok kasnovečernji film "Hanna" donosi uzbudljivu akciju.

20:20 Daleki grad (serija)
21:15 Nasljednik (serija)
23:40 Hanna (akcijski film)

Foto: ONAT ARPAT

RTL 2

RTL 2 donosi večer ispunjenu akcijom i krimi pričama. "Chicago u plamenu" i "Zločinački umovi" vode vas kroz najuzbudljivije policijske slučajeve, dok kasnije večer pripada humorističnim serijama.

19:30 Chicago u plamenu
21:00 Zločinački umovi
22:40 Dva i pol muškarca

DOMA TV 

Doma TV večeras nudi vrhunsku dozu krimića i policijskih drama. "Navy CIS" i "Blue Bloods" vode vas u svijet istraga, a "Zakon i red: Odjel za žrtve" prikazuje najteže slučajeve detektiva iz New Yorka.

20:10 Navy CIS
20:55 Blue Bloods
21:40 Blue Bloods
22:30 Zakon i red: Odjel za žrtve

"Restless"
Foto: SONJA FLEMMING

Filmski hitovi večeri 

20:20 Brzi i žestoki 7 (Star Movies) – Akcijski spektakl s Vinom Dieselom i Paulom Walkerom u još jednoj adrenalinskoj utrci.

21:10 Plijen (HRT 2) – Napeta borba za preživljavanje u horor-akcijskom izdanju.

23:05 Hellboy 2: Zlatna vojska (Star Movies) – Fantastična avantura s omiljenim stripovskim junakom.

22:00 Život drugih (HTV 3) – Višestruko nagrađivana njemačka drama o nadzoru i tajnama u bivšem DDR-u.

23:40 Hanna (Nova TV) – Akcijski triler o mladoj djevojci odgojenoj da bude ubojica.

*uz korištenje AI-ja
 

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