Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje prava TV poslastica! Donosimo vam pregled najvažnijih emisija i serija na glavnim kanalima te preporuku najboljih filmova koje ne smijete propustiti.

HRT1

HRT 1 večer otvara popularnim kvizom "Potjera" u 18:09, a nakon informativnog "Dnevnika 2" (19:00) slijedi emotivni dokumentarac "In memoriam: Jimmy" u 20:15. Glazbeni spektakl "Splitski festival 2026 - Nocturno - Prokurative pjevaju Runjića" počinje u 21:10 i donosi nezaboravne pjesme domaće scene. Za kraj večeri, tu je i "Zeleni vitez" – fantastična filmska priča od 23:31.

18:09 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 In memoriam: Jimmy

21:10 Splitski festival 2026 - Nocturno

23:31 Zeleni vitez

Zagreb: Jimmy Stanić nastupio u Vintage baru | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

HRT 2

Na HRT 2 u 19:18 uživajte u "Tko želi biti milijunaš?", a zatim slijedi prava poslastica za ljubitelje krimi serija – "Krimi petak: Ubojstvo na meniju" (20:15), "Krimi petak: Ludwig" (21:07) i "Krimi petak: Bitange iz Pizzofalconea" (22:10). Večer je rezervirana za napetost i misterije!

19:18 Tko želi biti milijunaš?

20:15 Krimi petak: Ubojstvo na meniju

21:07 Krimi petak: Ludwig

22:10 Krimi petak: Bitange iz Pizzofalconea

Foto: HRT

RTL

RTL donosi dvostruku dozu hit serije "San snova" (20:15 i 21:25), dok je od 22:30 na rasporedu napeti triler "Korak ispred". Prije toga, informirajte se uz "RTL Danas" u 19:00.

19:00 RTL Danas

20:15 San snova

21:25 San snova

22:30 Korak ispred

Foto: RTL

NOVA TV

NOVA TV nastavlja s omiljenim serijama – "Daleki grad" (20:20) i "Nasljednik" (21:20) garantiraju uzbudljive trenutke, a za ljubitelje akcije tu je "Nemoguća misija" od 23:15. Pratite i "Dnevnik Nove TV" u 19:00.

19:00 Dnevnik Nove TV

20:20 Daleki grad

21:20 Nasljednik

23:15 Nemoguća misija

Foto: Imdb

RTL 2

RTL 2 večeras donosi akciju i napetost uz "Chicago u plamenu" (20:05), a zatim slijede "Zločinački umovi" (21:00) i popularna komedija "Moderna obitelj" (21:50 i 22:20). Za kraj, opustite se uz "Dva i pol muškarca" i "Prijatelje".

20:05 Chicago u plamenu

21:00 Zločinački umovi

21:50 Moderna obitelj

22:20 Moderna obitelj

Foto: Screenhoot/Daily Mail

Doma TV

Doma TV večer rezervira za filmske klasike. U 20:00 uživajte u "Oceanovih 13", a od 22:10 legendarni "Rocky Balboa" vraća se u ring! Prije toga, tu su "Specijalisti: Beč" (18:05 i 18:55) za ljubitelje kriminalističkih priča.

18:05 Specijalisti: Beč

18:55 Specijalisti: Beč

20:00 Oceanovih 13

22:10 Rocky Balboa

Foto: Themoviedb.org

Od filmskih hitova večeri izdvajamo:

- "Jerry Maguire" (Star Movies, 19:55) – inspirativna drama s Tomom Cruiseom o sportskom agentu koji traži novi smisao u životu.

- "Pod opsadom 2" (Star Movies, 22:50) – akcijski triler s legendarnim Stevenom Seagalom u borbi protiv terorista u vlaku.

- "Oceanovih 13" (Doma TV, 20:00) – Danny Ocean i njegova ekipa vraćaju se u još jednoj spektakularnoj pljački.

- "Rocky Balboa" (Doma TV, 22:10) – povratak boksačke legende Sylvestera Stallonea.

- "Zeleni vitez" (HRT 1, 23:31) – fantastična avantura inspirirana arturijanskim legendama.

Ne propustite večeras svoje omiljene serije, kvizove i filmske hitove – udobno se smjestite i uživajte u pravoj TV večeri za pamćenje!