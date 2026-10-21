Evo što gledati večeras na TV-u

Večeras nas na domaćim televizijama očekuje pravi spektakl – od sportskih uzbuđenja u Ligi prvaka, napetih kriminalističkih serija do odličnih filmskih naslova. Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima i preporučujemo najbolje filmove iz ponude ostalih kanala!

HRT 1

HRT 1 večer otvara omiljenim kvizom „Potjera“ u 18:04, nakon čega slijedi informativni blok i večernji Dnevnik. U 20:15 pogledajte zanimljivu dokumentarnu seriju „Zauvijek autor: Nenad Ninčević“, dok u 21:14 stiže nova epizoda dramske serije „Bogatašica“. Za kraj večeri, informativna emisija „Otvoreno“ u 22:10 donosi najvažnije teme dana.

18:04 Potjera

19:00 Dnevnik 2

20:15 Zauvijek autor: Nenad Ninčević

21:14 Bogatašica

22:10 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večeras je sve u znaku nogometa! Već od 20 sati počinje uvodna emisija Lige prvaka, a od 20:55 pratite napeti dvoboj Bayern – Arsenal. Nogometna uzbuđenja nastavljaju se i nakon utakmice, pa je ovo večer za sve sportske fanove.

20:00 Nogomet, Liga prvaka – uvodna emisija

20:55 Nogomet, Liga prvaka: Bayern – Arsenal (1. pol.)

22:00 Nogomet, Liga prvaka: Bayern – Arsenal (2. pol.)

RTL

RTL donosi popularnu dramsku seriju „Divlje pčele“ u 20:15, a potom slijedi avanturistički reality „Asia Express: Zmajeva ruta“ u 21:25. Za kraj večeri, informativni „RTL Direkt“ u 22:45 i nova epizoda „Love Island Adria“ za ljubitelje realityja.

20:15 Divlje pčele

21:25 Asia Express: Zmajeva ruta

22:45 RTL Direkt

23:25 Love Island Adria

Foto: rtl

NOVA TV

Na NOVA TV ne propustite sportsku večer uz „Supersport HNL“ od 20:20, a odmah potom slijedi nova epizoda hit-serije „Kumovi“ u 20:25. Večer se nastavlja uz humorističnu „Slučajnu obitelj“ (21:20) i kulinarski show „Masterchef“ (22:15).

20:20 Supersport HNL

20:25 Kumovi

21:20 Slučajna obitelj

22:15 Masterchef

Foto: NOVA TV

RTL 2

RTL 2 nudi večer punu akcije i humora – od 20 sati gledajte „Zločinački umovi“, a zatim nastavak u 21:05. Za opuštanje slijede epizode „Prijatelja“ i „Teorije velikog praska“.

20:00 Zločinački umovi

21:05 Zločinački umovi

21:55 Prijatelji

22:50 Teorija velikog praska

Foto: MONTY BRINTON

DOMA TV

Na DOMA TV čeka vas prava poslastica za ljubitelje kriminalistike i akcije! Od 19:55 kreće napeta serija „FBI“, a u 21:35 i 22:25 gledajte „Zakon i red: Odjel za žrtve“. Za kraj dana, „Crna lista“ u 23:15.

19:55 FBI

20:45 FBI

21:35 Zakon i red: Odjel za žrtve

22:25 Zakon i red: Odjel za žrtve

23:15 Crna lista

Filmski hitovi večeras:

Isplata (Star Movies, 20:00) – Akcijski triler s Benom Affleckom o inženjeru koji se budi bez sjećanja i shvaća da je uvučen u smrtonosnu igru.

Američki snovi (Star Movies, 22:30) – Glazbena komedija o mladom sanjaru koji pokušava uspjeti u showbiznisu.

Bitka za Alžir (HTV 3, 21:53) – Povijesna drama o borbi za neovisnost Alžira, višestruko nagrađivan klasik.

Djevojka iz močvare (Star Movies, 17:20, repriza dostupna) – Dramska priča o odrastanju i tajnama u zabačenom kraju.

Oduvijek se divim kaubojima (HTV 3, 14:00, repriza dostupna) – Vestern klasik za ljubitelje žanra.