TV PROGRAM ZA SRIJEDU 21. LISTOPADA Saznajte što vas očekuje na glavnim TV kanalima u večernjem terminu! Izdvajamo najzanimljivije serije, sportske prijenose i filmske hitove koje ne smijete propustiti.
Evo što gledati večeras na TV-u
Večeras nas na domaćim televizijama očekuje pravi spektakl – od sportskih uzbuđenja u Ligi prvaka, napetih kriminalističkih serija do odličnih filmskih naslova. Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja na glavnim kanalima i preporučujemo najbolje filmove iz ponude ostalih kanala!
HRT 1
HRT 1 večer otvara omiljenim kvizom „Potjera“ u 18:04, nakon čega slijedi informativni blok i večernji Dnevnik. U 20:15 pogledajte zanimljivu dokumentarnu seriju „Zauvijek autor: Nenad Ninčević“, dok u 21:14 stiže nova epizoda dramske serije „Bogatašica“. Za kraj večeri, informativna emisija „Otvoreno“ u 22:10 donosi najvažnije teme dana.
18:04 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Zauvijek autor: Nenad Ninčević
21:14 Bogatašica
22:10 Otvoreno
HRT 2
Na HRT 2 večeras je sve u znaku nogometa! Već od 20 sati počinje uvodna emisija Lige prvaka, a od 20:55 pratite napeti dvoboj Bayern – Arsenal. Nogometna uzbuđenja nastavljaju se i nakon utakmice, pa je ovo večer za sve sportske fanove.
20:00 Nogomet, Liga prvaka – uvodna emisija
20:55 Nogomet, Liga prvaka: Bayern – Arsenal (1. pol.)
22:00 Nogomet, Liga prvaka: Bayern – Arsenal (2. pol.)
RTL
RTL donosi popularnu dramsku seriju „Divlje pčele“ u 20:15, a potom slijedi avanturistički reality „Asia Express: Zmajeva ruta“ u 21:25. Za kraj večeri, informativni „RTL Direkt“ u 22:45 i nova epizoda „Love Island Adria“ za ljubitelje realityja.
20:15 Divlje pčele
21:25 Asia Express: Zmajeva ruta
22:45 RTL Direkt
23:25 Love Island Adria
NOVA TV
Na NOVA TV ne propustite sportsku večer uz „Supersport HNL“ od 20:20, a odmah potom slijedi nova epizoda hit-serije „Kumovi“ u 20:25. Večer se nastavlja uz humorističnu „Slučajnu obitelj“ (21:20) i kulinarski show „Masterchef“ (22:15).
20:20 Supersport HNL
20:25 Kumovi
21:20 Slučajna obitelj
22:15 Masterchef
RTL 2
RTL 2 nudi večer punu akcije i humora – od 20 sati gledajte „Zločinački umovi“, a zatim nastavak u 21:05. Za opuštanje slijede epizode „Prijatelja“ i „Teorije velikog praska“.
20:00 Zločinački umovi
21:05 Zločinački umovi
21:55 Prijatelji
22:50 Teorija velikog praska
DOMA TV
Na DOMA TV čeka vas prava poslastica za ljubitelje kriminalistike i akcije! Od 19:55 kreće napeta serija „FBI“, a u 21:35 i 22:25 gledajte „Zakon i red: Odjel za žrtve“. Za kraj dana, „Crna lista“ u 23:15.
19:55 FBI
20:45 FBI
21:35 Zakon i red: Odjel za žrtve
22:25 Zakon i red: Odjel za žrtve
23:15 Crna lista
Filmski hitovi večeras:
Isplata (Star Movies, 20:00) – Akcijski triler s Benom Affleckom o inženjeru koji se budi bez sjećanja i shvaća da je uvučen u smrtonosnu igru.
Američki snovi (Star Movies, 22:30) – Glazbena komedija o mladom sanjaru koji pokušava uspjeti u showbiznisu.
Bitka za Alžir (HTV 3, 21:53) – Povijesna drama o borbi za neovisnost Alžira, višestruko nagrađivan klasik.
Djevojka iz močvare (Star Movies, 17:20, repriza dostupna) – Dramska priča o odrastanju i tajnama u zabačenom kraju.
Oduvijek se divim kaubojima (HTV 3, 14:00, repriza dostupna) – Vestern klasik za ljubitelje žanra.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+