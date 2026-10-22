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Evo što gledati večeras na TV-u

Piše 24sata,
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Evo što gledati večeras na TV-u
Foto: HRT
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TV PROGRAM ZA ČETVRTAK 22. LISTOPADA Donosimo pregled najzanimljivijeg večernjeg TV programa na glavnim kanalima i izdvajamo najbolje filmske hitove koje ne smijete propustiti

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Večeras nas na domaćim TV kanalima očekuje bogat izbor napetih serija, popularnih kvizova i filmskih hitova. Izabrali smo za vas najzanimljivije sadržaje iz večernjeg programa – evo što trebate gledati!

HRT 1

HRT 1 donosi uzbudljivu večer s popularnim kvizom "Potjera" od 18:08, a zatim slijede informativni "Dnevnik 2" i izvlačenje LOTO 6. Ne propustite specijalni talk show "Ponovno zajedno: Mala zemlja za velike dočeke" u 20:16, nakon čega slijedi intrigantni dokumentarac "Zuckerberg: Od štrebera do gurua" u 21:16. Za kraj večeri tu je i "Otvoreno".

18:08 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:16 Ponovno zajedno: Mala zemlja za velike dočeke
21:16 Zuckerberg: Od štrebera do gurua
22:14 Otvoreno

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer obilježava sport i film: u 19:30 počinje "Rotterdam: Svjetsko prvenstvo u gimnastici, višeboj finale", a od 21:47 uživajte u srpsko-hrvatskoj drami "Nije loše biti čovjek". Za ljubitelje serija, kasnije slijedi "Bijele laži".

19:30 Rotterdam: Svjetsko prvenstvo u gimnastici, višeboj finale
21:47 Nije loše biti čovjek
23:37 Bijele laži

RTL 

RTL večernji program nudi napetu seriju "Divlje pčele" od 20:15, nakon koje slijedi avanturistički reality "Asia Express: Zmajeva ruta" u 21:30. Za kraj večeri tu je "RTL Direkt" s najvažnijim vijestima dana.

20:15 Divlje pčele
21:30 Asia Express: Zmajeva ruta 
22:55 RTL Direkt

Foto: rtl

NOVA TV 

NOVA TV donosi domaći hit "Kumovi" u 20:20, a nakon toga slijedi vesela "Slučajna obitelj". Za ljubitelje kuhanja, "Masterchef" je na rasporedu u 22:10, a večer završava s "Provjereno".

20:20 Kumovi
21:15 Slučajna obitelj
22:10 Masterchef
23:20 Provjereno

Foto: Nova TV

RTL 2 

RTL 2 večeras je rezerviran za ljubitelje kriminalističkih serija: "Zločinački umovi" od 20:00 i 21:05, a potom slijede najpoznatije humoristične serije "Prijatelji" i "Teorija velikog praska".

20:00 Zločinački umovi
21:05 Zločinački umovi
21:40 Prijatelji
22:45 Teorija velikog praska

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Foto: MONTY BRINTON

DOMA TV 

Doma TV donosi akciju i napetost uz "FBI" u 19:55 i 20:45, a potom i popularnu seriju "Zakon i red: Odjel za žrtve". Kasnije, za fanove trilera, tu je "Crna lista".

19:55 FBI
20:45 FBI
21:35 Zakon i red: Odjel za žrtve
23:20 Crna lista

Filmski hitovi večeri: 

"Specijalni izvještaj" (Star Movies, 20:05) – Akcijski SF triler s Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi, smješten u futuristički svijet gdje se zločini sprječavaju prije nego što se dogode.

"Ex Machina" (Star Movies, 23:00) – Intelektualni SF triler o umjetnoj inteligenciji i granicama čovječnosti, dobitnik brojnih nagrada.

"Razjareni bik" (HTV 3, 22:05) – Legendarni biografski film Martina Scorsesea o životu boksača Jakea LaMotte, s Robertom De Nirom u glavnoj ulozi.

"Krevet od ruža" (Star Movies, 18:10) – Romantična drama o ljubavi, gubitku i novim počecima.

"Nije loše biti čovjek" (HRT 2, 21:47) – Topla i duhovita drama o životnim prekretnicama i ljudskim odnosima.

*uz korištenje AI-ja
 

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