Evo što gledati večeras na TV-u: Velik izbor serija i filmova

Foto: RTL

Pregled najzanimljivijih večernjih emisija i filmova na glavnim hrvatskim kanalima za utorak 9. prosinca. Saznajte što gledati na HRT1, HRT2, RTL, Nova TV, RTL2 i Doma TV

Večeras nas na glavnim domaćim kanalima očekuje prava TV poslastica – od napetih serija, informativnih emisija do uzbudljivih dokumentaraca i hit filmova! Donosimo vam pregled najvažnijih sadržaja koje ne smijete propustiti između 18 i 23 sata.

HRT1

HRT 1 večer započinje popularnim kvizom "Potjera" koji okuplja cijelu obitelj pred ekranom, a slijede zanimljive dokumentarne serije i informativne emisije. Od 20:15 uživajte u "Brže ne može", a kasnije ne propustite "Otvoreno" gdje se raspravlja o najvažnijim društvenim temama.

18:07 Potjera
19:00 Dnevnik 2
20:15 Brže ne može (dokumentarna serija)
22:20 Otvoreno

HRT2

HRT 2 donosi sjajan spoj dokumentarnih serija i filma. Od 20:15 pogledajte "Tajne iz zraka - Napušteni", a u 21:07 na rasporedu je "Love and Mercy: Priča o Brianu Wilsonu" – biografski film o legendarnom članu Beach Boysa.

19:14 Izleti u prirodu s Robsonom Greenom
20:15 Tajne iz zraka - Napušteni
21:07 Love and Mercy: Priča o Brianu Wilsonu (film)

RTL

RTL večeras nudi dramsku seriju "Divlje pčele" u udarnom terminu, a zatim slijedi omiljeni reality show "Ljubav je na selu". Za kraj večeri pripremite se za dobru zabavu uz film "Najluđi Božić".

19:00 RTL Danas
20:15 Divlje pčele
21:20 Ljubav je na selu
23:15 Najluđi Božić (film)



NOVA TV

Nova TV donosi novu epizodu popularnih "Kumova" u 20:20, a potom slijedi "U dobru i zlu" i kulinarski spektakl "Masterchef". Informativni blok zatvara večer.

19:00 Dnevnik Nove TV
20:20 Kumovi
21:20 U dobru i zlu
22:10 Masterchef

RTL2

RTL 2 večeras je rezerviran za ljubitelje kriminalističkih i humorističnih serija. Uz "Dr. House" i "Chicago P.D.", kasnije slijede urnebesne epizode "Teorije velikog praska" i "Dva i pol muškarca".

18:15 Dr. House
19:55 Chicago P.D.
21:45 Teorija velikog praska
22:30 Dva i pol muškarca

DOMA TV

Doma TV donosi provjerene hit-serije – "Zaboravljeni slučaj" i "Navy CIS" uoči udarnog termina, a potom "Rookie" i "Škorpion" za one željne akcije i napetosti.

18:00 Zaboravljeni slučaj
18:55 Navy CIS
20:45 Rookie
21:30 Škorpion

MELISSA O’NEIL, NATHAN FILLION
Foto: Raymond Liu




Najbolji filmski hitovi večeri (izbor s filmskih kanala):

- "Čas po Zemlji" (Star Movies, 20:00) – Spektakularni akcijski SF o borbi za spas čovječanstva, prepun napetosti i vizualno impresivnih scena.
- "Terminator: Spasenje" (Star Movies, 22:05) – Četvrti nastavak legendarne franšize donosi novu razinu borbe ljudi protiv strojeva u postapokaliptičnom svijetu.
- "Love and Mercy: Priča o Brianu Wilsonu" (HRT 2, 21:07) – Biografski film o geniju Beach Boysa, njegovoj borbi s demonima i stvaranju nezaboravne glazbe.
- "Hrvač" (Star Movies, 00:30) – Dirljiva drama o nekadašnjoj zvijezdi hrvanja koja pokušava pronaći smisao života izvan ringa.
- "Avijatičar" (Cinemax, 09:45; reprize moguće) – Vrhunska biografska drama o ekscentričnom milijarderu i pioniru zrakoplovstva Howardu Hughesu, s Leonardom DiCapriom u glavnoj ulozi.

DNEVNI PREGLED Što će biti u serijama u utorak? Zovko dolazi na prosvjed i raspiri još veću mržnju mjesta
Što će biti u serijama u utorak? Zovko dolazi na prosvjed i raspiri još veću mržnju mjesta


Za ljubitelje akcije, znanstvene fantastike i biografskih priča – večerašnji filmski izbor pruža pravu filmsku avanturu!

Ne propustite večeras – pronađite svoj idealan program i uživajte u večeri pred ekranom!

