Evo što gledati za Noć vještica

Što gledati za Noć vještica? Streaming servisi ove su se godine pobrinuli da ponuda bude bogatija i strašnija no ikad, s tisućama naslova koji variraju od laganih obiteljskih pustolovina do horora od kojih se ledi krv u žilama. Kako bismo vam olakšali izbor, pripremili smo ultimativni vodič kroz najbolje filmove i serije koji će savršeno začiniti najjeziviju noć u godini.

Kultni klasici koje morate pogledati

Postoje filmovi koji su definirali žanr i postali sinonim za Noć vještica. Ako ih još niste pogledali, sada je pravo vrijeme da ispravite tu grešku.

Halloween (1978.)

Priča o Michaelu Myersu, psihopatu koji na Noć vještica bježi iz umobolnice kako bi terorizirao svoj rodni grad, i danas izaziva jezu. Ovaj film Johna Carpentera postavio je temelje slasher žanra, a njegovu napetu atmosferu i legendarnu glazbenu temu teško je nadmašiti.

Isijavanje (The Shining, 1980.)

Remek-djelo Stanleyja Kubricka, snimljeno prema romanu Stephena Kinga, vodi nas u izolirani hotel Overlook gdje pisac Jack Torrance (Jack Nicholson) polako gubi razum. Psihološki teror i vizualna genijalnost čine ga jednim od najboljih horora svih vremena, dostupnim na HBO Max.

Strah u ulici Brijestova (A Nightmare on Elm Street, 1984.)

"Što god radio, nemoj zaspati." Freddy Krueger, ubojica s rukavicom opremljenom oštricama koji lovi svoje žrtve u snovima, postao je ikona horora. Ovaj film Wesa Cravena i danas je izvor noćnih mora.

Vrisak (Scream, 1996.)

Film koji je revitalizirao slasher žanr pametnim scenarijem i meta-humorom. Grupa tinejdžera suočava se s maskiranim ubojicom koji koristi pravila horor filmova kao dio svoje smrtonosne igre.

Zabava za cijelu obitelj (i one plašljivije)

Noć vještica ne mora biti isključivo strašna. Postoji pregršt filmova koji slave duh ovog praznika na zabavan i čaroban način, idealan za gledanje s obitelji.

Hocus Pocus (1993.)

Neodoljiva priča o tri vještice iz Salema koje se nakon 300 godina slučajno vraćaju u život. Bette Midler, Sarah Jessica Parker i Kathy Najimy briljiraju u ovoj Disneyevoj komediji koja je postala apsolutni klasik. Film, kao i njegov nastavak, možete pronaći na Disney+.

Predbožićna noćna mora (The Nightmare Before Christmas, 1993.)

Stop-motion animirani mjuzikl iz genijalnog uma Tima Burtona savršeno spaja estetiku Noći vještica i Božića. Priča o Jacku Skellingtonu, kralju Grada noći vještica koji otkriva Božić, vizualno je remek-djelo za sve generacije.

Moderni horori od kojih se ledi krv u žilama

Za one koji traže svježu dozu straha, moderna kinematografija nudi neke od najinteligentnijih i najstrašnijih filmova posljednjeg desetljeća.

Bježi! (Get Out, 2017.)

Redateljski prvijenac Jordana Peelea postao je kulturni fenomen. Ovaj pametni socijalni triler prati mladog Afroamerikanca koji odlazi upoznati roditelje svoje djevojke bjelkinje, samo da bi otkrio zastrašujuću tajnu.

Prizivanje (The Conjuring, 2013.)

Film koji je pokrenuo jednu od najuspješnijih horor franšiza prati stvarne slučajeve paranormalnih istražitelja Eda i Lorraine Warren. Napetost se gradi polako i majstorski, a prizori egzorcizma ostaju urezani u pamćenje. Cijela franšiza često je dostupna na HBO Maxu.

Ono (It, 2017.)

Adaptacija kultnog romana Stephena Kinga donosi priču o skupini djece koju terorizira jezivi klaun Pennywise. Film je savršen spoj horora, humora i nostalgije za odrastanjem.

Serije za maratonsko gledanje

Ako vam jedan film nije dovoljan, uronite u mračne svjetove serija koje će vas držati prikovanima za ekran cijeli vikend.

Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities

Antologijska serija slavnog redatelja donosi osam jedinstvenih i morbidnih priča, svaka s potpisom drugog majstora horora. Prava poslastica za ljubitelje žanra dostupna na Netflixu.

Ponoćna misa (Midnight Mass)

Još jedno remek-djelo Mikea Flanagana (The Haunting of Hill House). Dolazak karizmatičnog mladog svećenika u izolirani ribarski gradić pokreće niz čudesnih, ali i zastrašujućih događaja.

Jezive pustolovine Sabrine (The Chilling Adventures of Sabrina)

Mračnija i ozbiljnija verzija priče o tinejdžerici vještici Sabrini Spellman. Serija istražuje okultizam, sotonizam i vještičje klanove na vizualno impresivan način.

Ove godine ponuda je zaista golema. HBO Max je lansirao svoju kolekciju "Face Your Demons", s premijerom dugoočekivane serije It: Welcome to Derry 26. listopada.

Paramount+ nudi kolekciju "Peak Screaming" s više od 450 naslova, uključujući novi horor Vicious s Dakotom Fanning. Bez obzira na to tražite li smijeh, jezu ili čisti teror, streaming servisi imaju nešto za vas. Pripremite kokice, prigušite svjetla i neka najstrašnija filmska noć počne