Evo što Hrvati još slušaju, a nije pjesma 'Rim Tim Tagi Dim'!

Nakon što je pobjedio na Dori, Baby Lasagna ne silazi s trending YouTube ljestvica. Nakon finala pjesma 'Rim Tim Tagi Dim' je imala 763 tisuća pregleda, a do danas je poslušana 944 tisuća puta. Nastup pobjednika trenutačno se nalazi prvi na trendingu, a pogledan je preko 800 tisuća puta. Drugo mjesto zauzimaju Letovci s nastupa Dore s pjesmom 'Baba roga'. Uz finaliste Dore, Hrvati najviše slušaju i srpske izvođače pa treće mjesto zauzimaju Jala Brat i Buba Corelli i njihova pjesma 'Monster'. No, čini se kako je dvojac vrlo popularan pa je i četvrto mjesto rezervirano za njih.

Osim spomenutih izvođača, tu su i Grše, koji je snimio duet s Miach, s pjesmom 'Fantazija'. Nakon njih slijede opet srpski reperi, a tu je i Stela Rade, koja se prijavila na Doru, no nije se uspjela plasirati s veselim singlom 'Balkan pop'. Grše se može pohvaliti s još jednom pjesmom, koja je najslušanija, a to je Tokyo drift, a među najslušanijim je i pobjednik 'The Voicea' Martin Kosovec s pjesmom 'Maštarija'.

Foto: Dario Njavro/HRT

Nakon finala Dore i pobjede Baby Lasagne, Vatrogasci su snimili parodiju na pjesmu 'Rim Tim Tagi Dim'. Inače, Vatrogasci su poznati po svojim šaljivim obradama, a tijekom karijere su snimili 13 studijskih albuma i dva kompilacijska.

POGLEDAJTE VIDEO:

Po slušanosti u Hrvatskoj ne zaostaje ni kontroverzni Desingerica s pjesmom 'Skakavacc', Darko Lazić, MC Stojan i Voyage. Čini se kako Hrvati slušaju srpske izvođače pa u glazbenom repertoaru nalazi i Breskvica, koja se natječe za predstavnika Srbije na Eurosongu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Na YouTube trending ljestvici ugurao se i Saša Lozar s pjesmom 'Ne plačem zbog nje', kojom se predstavio na ovogodišnjoj Dori. Nakon nastupa zbog 'falša' mnogi su ga isprozivali na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Kao kad se mačke u susjedstvu posvađaju - samo je jedan od komentara.

Brojni Hrvati slušaju i Natalie Balmix i njezinu pjesmu 'Dijamanti' s kojom je nastupala na Dori. Kod izvedbe u polufinalnoj večeri dogodio se mali propust. Naime, dok je Natalie pjevala refren, u jednom je trenutku zvučalo kao da netko 'u pozadini' pjeva višim glasom, a glas pjevačice se 'gubi'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Čini se kako bi da nije bilo Dore, Grše bio jedini u 'naših' top 20 na YouTube ljestvici.