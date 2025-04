Evo što je Thompson odgovorio voditeljici kada ga je pitala za njegov horoskopski znak

Marko Perković Thompson rasprodao je koncert koji je zakazan 5. srpnja na zagrebačkom Hipodromu, a prodano je više od pola milijuna karata čime je oborio svjetski rekord. Na društvenim mrežama počeo je kružiti isječak iz jednog njegovog televizijskog gostovanja.

U emisiji Ćakula iz 2016. godine, voditeljica ga je upitala jednostavno pitanje: je li u horoskopu škorpion, s obzirom na to da je rođen 27. listopada 1966. godine.

Njegov odgovor je neke iznenadio.

- Nisam ja Škorpion. Ja pripadam Isusu Kristu. Ne pripadam nikakvim znakovima, niti Škorpionima, tako da ne znam što sam, ne zanima me i nemoj me to pitati - rekao je tada Thompson.

Jedni su bili oduševljeni njegovim čvrstim stavom i vjerom, drugi se pitaju je li reakcija bila pretjerana.

O Thompsonu se naveliko počelo pričati nakon nastupa 3. veljače na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je pjevao na dočeku hrvatske rukometne reprezentacije. Tijekom Svjetskog prvenstva, njegova pjesma "Ako ne znaš što je bilo" postala je neslužbena himna rukometaša, što je dodatno pridonijelo interesu za njegove koncerte.

Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Thompson je ljetos prvo nastupio u Imotskom u društvu Mate Bulića i Dražena Zečića, a potom je uslijedio i samostalni koncert u Imotskom. Spektakl nije zaobišao ni Dugopolje u kojem je pjevač nastupio samo nekoliko dana kasnije. Marko je uzeo pauzu od nastupa 2022. godine kako bi više vremena posvetio obitelji.

- Nekoliko mjeseci ga je sin nagovarao da se vrati nastupima. Thompson mu je obećao da će to i učiniti. Stoga se na nagovor sina Ante Mihaela Thompson odazvao da bude gost s nekoliko pjesama u Imotskom - rekli su nam ranije iz Markova menadžmenta.