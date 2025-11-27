Evo što kritičari kažu na novu sezonu serije 'Stranger Things'

Prvi dio pete sezone serije "Stranger Things" na oduševljenje obožavatelja diljem svijeta stigao je na Netflix. Tri i pol godine nakon završetka četvrte sezone, gledatelji su ponovno ušli u svijet fenomena koji je osvojio svijet, a ovoga puta radnja se zbiva u jesen 1987. godine. Točnije, prošlo je 18 mjeseci od završetka četvrte sezone, što je relativno blizu protoku vremena u stvarnosti.

O prve četiri epizode "Stranger Thingsa" raspisali su se brojni svjetski mediji i kritičari.

- "Stranger Things" su u petoj sezoni posložili karte upravo onako kako treba te su učvrstili svoj status klasika pop kulture sjajnim novim epizodama - stoji u sažetku komentara Rotten Tomatoesa na temelju 49 kritika gledatelja.

- Jednostavnost priče "Stranger Thingsa" daje mogućnost uznemirujućim elementima serije da ostave svoj trag kod gledatelj bez da se uspori čitava radnja - komentirao je Bob Strauss iz The Wrapa. Seriju je pohvalila i Vicky Jessop iz London Evening Standarda.

- To je klasična avanturistička priča iz 80-ih, na najbolji mogući način: djeca nadmudruju odrasle, obilje humora i iznenađujuća količina emocija. Progutala sam je - još, molim vas - napisala je.

Foto: Netflix

BBC piše kako se radi o "kraju jedne ere", te da je nemoguće zamisliti uopće da Upside Down nije postojao do prije deset godina.

- Obožavatelji će biti zadovoljni kada vide Dufferove kako se povezuju sa scenama iz prve sezone i odgovaraju na ključna pitanja – tko je prvi oteo Willa i iz kojeg razloga, te kako su ga možda podcijenili - piše u njihovom osvrtu. Ističu kako su u srži serije oduvijek bili prijatelji koji shvaćaju da su zajedno jači, bez obzira na to što im se svijet pod nogama ruši.

- Steve i Dustin i dalje su šaljivi duo dok doslovno oko njih izbija pakao - a Matarazzo dokazuje koliko je sazrio za svoju ulogu. U međuvremenu, Robin (samouvjerena Maya Hawke) upućuje iskrene riječi ohrabrenja jednom liku u ključnom i emotivnom trenutku koje se svode na: upoznaj sebe; jači si nego što misliš. Ova spoznaja i iskorištavanje moći prijateljstva, mogli bi biti ono što će konačno zauvijek srušiti mračne sile - stoji u kritici BBC-a.

Variety piše kako se očekivano prvi dio pete sezone vraća napetom završetku četvrtog dijela serije iz 2022.

- Hawkins u Indiani nije se pretvorio u pakao Demogorgona. Umjesto toga, grad je stavljen pod vojnu karantenu, okupiran istim ludo odvažnim industrijskim kompleksom koji je uopće započeo cijeli ovaj kaos. Nakon što je dr. Brenner, kojeg glumi Matthew Modine, sada mrtav, najnoviji ambasador duboke države je dr. Kay (Linda Hamilton), znanstvenica i časnica koja zapovijeda cijelom bazom izgrađenom unutar Upside Downa - ističu u osvrtu.

Veliko finale serije stiže 31. prosinca ove godine. U tih ukupno osam epizoda zaključit će se priča koja je prije deset godina započela sasvim nevino, skupinom klinaca na biciklima i jednim tajanstvenim nestankom, a pretvorila se u jedan od najvećih televizijskih fenomena moderne pop kulture.